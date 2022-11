Alta cocina en «Menjars de la Terra» de la mano de La Ereta. Un menú de lo más alicantino, pero elaborado de la manera más actual, y platos tan de la «terreta» como el «soparet alacantí de sardina ahumada», «coca amb tonyina de atún rojo», «crema de espencat con taco de bacalao», «arroz a banda de gambita y calamar» o la «tarta de turrón», pusieron el listón a la altura del «cielo gastronómico» a la que el restaurante nos tiene acostumbrados.

El chef Daniel Frías explicaba ayer, con unas vistas privilegiadas de fondo de la ciudad de Alicante, que «la cocina de La Ereta es siempre muy alicantina, por lo que el menú de hoy lo hemos preparado con platos de nuestra carta, del bagaje de los 16 años que llevamos aquí. Hemos rescatado los más alicantinos y los hemos puesto al día». En cuanto a la respuesta del público, reconocía que «estoy supersatisfecho, sabía que iba a funcionar, pero ha sido increíble la cantidad de gente que se ha puesto en lista de espera y los que nos han preguntado si íbamos a volver a hacer estas jornadas. Me parece que es una iniciativa muy positiva para poner en valor la cocina alicantina».

Entre los comensales que acudieron al restaurante La Ereta para disfrutar del menú preparado expresamente para «Menjars de la Terra», se encontraba la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, quien afirmaba que la iniciativa del periódico INFORMACIÓN junto con la Diputación Provincial de Alicante de recuperar las jornadas gastronómicas de «Menjars de la Terra» es «estupenda, e incluso es un acierto mantener el nombre, ya que los alicantinos hemos pasado nuestra infancia y juventud con los fascículos que entregaba el periódico y que se encontraban en buena parte de nuestras casas».

Respecto al menú servido por Daniel Frías opinaba que «no puede ser más alicantino, y yo desde luego he disfrutado muchísimo. Y de entre todos los platos el que más me ha sorprendido ha sido el soparet alacantí, ya que no todo el mundo lo conoce. Es un plato muy ligado a los almuerzos de los trabajadores de aquí y desestructurar el huevo, la patata, la ñora, el pimiento y la sardina no es fácil, con lo cual me ha parecido genial. Además, como la Universidad de Alicante tiene el Grado en Gastronomía, con una línea editorial de publicaciones en libros de gastronomía, tenemos másters y títulos propios en Heladería, Cocina Molecular... creo que es muy apropiado que la rectora apoye la gastronomía alicantina».

El menú de hoy

Hoy le llega el turno a otro de los grandes restaurantes de Alicante, Dársena, que además en su nueva ubicación en Panoramis ofrece unas vistas del castillo, el puerto y la fachada marítima de Alicante también inigualables.

El menú que va a servir irradia alicantinismo de principio a fin, con un recorrido por los pueblos y productos de la provincia. Como plato principal, y en Dársena, no podía ser de otra manera, se va a servir un «arroz de bancal amb pelletes de bacallar». Y previamente no van a faltar la «pericana», las «fabes bollidetes», «capellans al forn» o «gambes en all i oli». Todo un placer para disfrutar.