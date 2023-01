Chencho, hijo de Rafa Reyes, que fue uno de los fundadores de «Menjars de la Terra» junto a Antonio González Pomata, lleva la hostelería en vena. «Venía a los banquetitos con 14 años los fines de semana y en Bachillerato decidí dejar los estudios. ¡Tuvimos una guerra civil en casa! La obsesión de mi padre era que adquiriéramos conocimientos, pero yo quería dedicarme a esto. Eso sí, me mandó a Inglaterra a estudiar inglés». Lleva desde las diez de la mañana pendiente de todos los detalles. Y antes, un par de meses trabajando en el menú.

Durante la comida es un camarero más. Y así empezó, como un extra de La Masía de Chencho cobrando el 10 por ciento de lo que cobraba el resto. «Poco a poco se fue equiparando, yo estaba aprendiendo». Ahora es el gerente de La Masía de Chencho, un templo gastronómico desde 1986 en una antigua casona, en el corazón del campo ilicitano, con una decoración en la que destacan las antigüedades y pinturas. Ahí empezó Menjars de la Terra, un año después.

Dice que está nervioso, pero se le ve tranquilo. Lo tiene todo controlado. Los comensales, unos 250, empiezan a llegar. Y se les recibe con un cóctel: «delicias de Elche versión Adri», «gamba blanca de Santa Pola al curry verde» o «trigo picao de la Tía Carmen», «croquetas de cocido» y «arroz con costra de El Estanquet».

Silvia Agulló hizo un showcooking de este típico plato ilicitano. Para la ocasión, sacó a pasear la costrera de su abuela. «Solo la utilizamos en ocasiones especiales y esta lo era. Lo elaboramos de forma tradicional a la leña, con la receta de la familia».

Todo un acontecimiento

Las jornadas «Menjars de la Terra» auspiciadas por el diario INFORMACIÓN, con el apoyo de la Diputación Provincial, son todo un acontecimiento gastronómico que pretende impulsar y difundir la riqueza culinaria de la provincia. En esta ocasión, la comarca del Baix Vinalopó (Elche, Santa Pola y Crevillent) lo pondrá todo en la mesa: tradición, innovación, profesionalidad y una materia prima excelente.

Esta iniciativa da la oportunidad de saborear la provincia y descubrir que lo nuestro es mucho más que arroz, es exquisitez, profesionalidad, tradición e innovación. De hecho, el presidente de la Diputación Provincial, Carlos Mazón, apostó por este reto desde el principio.

«Es un encuentro no solo comarcal si no provincial que solo tiene un objetivo: el recordar lo que ya sabemos, que tenemos los mejores productos para consumirlos y disfrutarlos». Además, Mazón ha destacado «la extraordinaria oferta culinaria de los municipios alicantinos como uno de los principales reclamos y atractivos turísticos que tenemos, porque somos un destino gastronómico de primer nivel».

Elche, además de su gran riqueza cultural, ofrece una excelente gastronomía donde se emplea la gran variedad de productos que tiene la zona. Una rica huerta y la proximidad a la costa marcan la historia culinaria ilicitana.

Por su parte, el alcalde de Elche, Carlos González, ha resaltado la importancia de «Menjars de la Terra», que «contribuye a hacer provincia respecto a lo que la gastronomía supone, es transcendental para la economía y el sector turístico, uno de los principales atractivos que ofrecen las ciudades».

Productos autóctonos

En «Menjars de la Terra» tienen protagonismo los productos autóctonos de la zona donde se celebre. De hecho, arrancaron en la comarca del Alto y Medio Vinalopó, donde su Uva de Mesa Embolsada tuvo un protagonismo especial en todas las propuestas de los restaurantes participantes.

Después, en la comarca de L´Alacantí, fue el Turrón de Jijona y de Alicante el que tuvo un papel clave en los platos elaborados por los chefs. Y ahora, en las jornadas del Baix Vinalopó, es el turno de la Granada Mollar de Elche, un producto de excelente calidad y versatilidad que destaca por su dulzor y pepita blanda.

Por ello, La Masía de Chencho preparó unas migas, un plato habitual del restaurante, al que incorporaron el fruto ilicitano. «Llevábamos mucho tiempo dándole vueltas a la propuesta, yo en el 87 tenía cuatro añitos y no tengo recuerdos, pero si me han hablado de las jornadas. Hemos hecho una adaptación de ese primer menú, me lo pasó Paco Bernabé, y lo hemos adaptado a lo que hoy somos. Nos hacía mucha ilusión plasmarlo», explica Chencho Reyes.

Y así fue la primera jornada de «Menjars de la Terra» en el Baix Vinalopó, un viaje gastronómico al pasado por ese primer menú que preparó para la ocasión el ya tristemente desaparecido Rafa Reyes.

El director del Club INFORMACIÓN, Toni Cabot, recordó ese kilómetro cero del encuentro gastronómico, «Pomata eligió a Rafael Reyes como anfitrión para dar cobijo a la primera edición de los Menjars, unas jornadas convertidas ya en legendario referente de la gastronomía de la provincia».

Entre los comensales, estaba el rector de la UMH, Juan José Ruiz, el presidente de la DOP Granada Mollar, Francisco Oliva y representantes del sector hostelero de la provincia, entre otros.

Cabot explicó que «la última semana de marzo de 1987, Pomata abría con su pluma la sección de Sociedad de INFORMACIÓN resaltando las virtudes de Rafael, un conocido cordobés que aprendió el oficio desde niño por las cocinas del Meliá, Juan XXIII y el Gran Sol de Alicante, antes de dar el salto al Marfil y al Altabix de Elche, ciudad en la que acabó instalándose restaurando el caserón del siglo XVIII».

De hecho, el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón, entregó a un Chencho Reyes emocionado la plancha de esa primera página a la que hizo referencia Toni Cabot. Y Menjars de la Terra vuelve a su origen.