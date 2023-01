El listón de las jornadas gastronómicas «Menjars de la Terra» sigue en lo más alto, tal como quedó demostrado con el menú servido por el restaurante Cachito de Elche. No en vano tiene el honor de haber recibido el premio por hacer «la mejor paella del mundo».

La chef del restaurante, Noelia Pascual explicaba que «estamos muy contentos con la aceptación que han tenido las jornadas gastronómicas. Incluso antes de que se anunciaran ya teníamos clientes que nos preguntaban si las íbamos a hacer y pedían que les reserváramos mesa sin ni siquiera saber el menú que íbamos a preparar. Lo que demuestra que Menjars de la Terra está teniendo un gran seguimiento por parte del público».

En cuanto al menú, la chef del restaurante aseguraba que «lo importante es contar con buenos ingredientes y luego el secreto principal, que no es más que tratarlos con mucho cariño».

Por su puesto, el plato estrella que ayer se degustó en Cachito fueron los arroces a la leña, y como Noelia Pascual destacaba «el hacerlos así potencia el sabor. El sarmiento tiene una llama muy grande y viva que se mete dentro de la paella y le da el aroma. Y además evapora muy rápido el caldo y se concentra mucho el sabor».

La jefa de cocina de Cachito reconoce que «me llaman la chef del fuego porque me paso el día peleándome con la llama y quemándome. Considero que hay que recuperar las tradiciones antiguas, esa manera de cocinar de mi abuela, que se está perdiendo. Y es un sabor tan especial, que es maravilloso. Y sobre todo cuando la gente me dice que ese sabor le recuerda a lo que hacía su madre o su abuela. Es algo que me emociona y me anima a seguir».

El menú de hoy

En cuanto al menú de hoy, corre a cargo del restaurante El Faro de Santa Pola, con unos entrantes en los que el pescado y el marisco de la bahía de Santa Pola van a ser los grandes protagonistas. Y también el producto de la mar local va a seguir estando presente en el plato principal, que no es otro que el arroz a banda con tropezones de pescado «Peix de Santa Pola».