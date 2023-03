Lolo está pendiente de todos los detalles, no se le escapa nada. Su restaurante es el primero en abrir las jornadas gastronómicas «Menjars de la Terra» en las comarcas de l’Alcoia, El Comtat y la Foia de Castalla. Más de cuarenta años dedicado a la gastronomía, su mundo, su vida. Antes de nada fue dj de la primera discoteca que se abrió en Alcoy. Después, en una cafetería, empezó su andadura en la cocina y hasta hoy después de más de cuarenta años. «Recuerdo uno de los primeros platos que me pidieron: una sopa cubierta. ¡Y no teníamos!». Y ¿qué hizo? Pues como buen alcoyano con capacidad combativa y resolutiva, otro plato que encandiló. Lo recuerda con una sonrisa. Lo que más le gusta es ir a los mercados para adquirir su materia prima. De hecho, siempre que viaja aprovecha para visitarlos. El último, uno de Nápoles(Italia) «muy batallero», apunta. «Mis padres tenían una tienda en el mercado. Yo me crié allí. Salía del colegio y hasta que no cerraban no me marchaba. Y si no tenía clase, todo el día allí. ¡Es lo que más me gusta!». La alcachofa y el arroz no faltan en su cocina. Ni los pimientos secos con los que elaborar su pericana, uno de los platos típicos de cualquier picaeta alcoyana.

Recorriendo la provincia «Menjars de la Terra» sigue recorriendo la provincia de Alicante. Primero fue Alto y Medio Vinalopó, después L`Alacanti, el Baix Vinalopó y la Vega Baja. Y esta semana es el turno de la Montaña alicantina, rica en tradición y variedad culinaria. Olleta, borreta, pericana, las cocas tanto dulces como saladas, les bajoques farcides... Alcoy es la ciudad de los puentes, pero también de los sabores. De hecho, es aquí donde se inventó la aceituna rellena. Y más. No nos podemos olvidar de sus bebidas espirituosas tradicionales, como el café licor o el herbero. Ni de sus pasteles de carne, pelaillas, rollets, pastissets de boniato… Bienvenidos al reino de la pericana Las jornadas gastronómicas «Menjars de la Terra», organizadas por INFORMACIÓN, con el apoyo incondicional de la Diputación Provincial de Alicante, pone en valor la gastronomía, los productos de la tierra y el mar y el trabajo de los hosteleros. Estas jornadas van más allá de la gastronomía. No hay un encuentro de estas características, ni si quiera parecido, que recorra toda una provincia a través del sabor y su materia prima, sin olvidar la tradición y su patrimonio. Porque la Costa Blanca es una tierra de contrastes, desde el mar a la montaña, «Menjars» da la oportunidad de vivir una explosión única de sabores alrededor de una buena mesa, con los mejores productos de la zona. De hecho, los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen que hay en la provincia tienen un protagonismo especial. Por ello, el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón, presente en el evento, puso en valor el resurgir de «Menjars» porque «estas jornadas nos conectan con lo mejor de nuestro pasado para proyectarlo hacia ese liderazgo gastronómico de lo que tiene que ser. Recogemos lo mejor y avanzamos hacia el futuro». Además, el presidente insistió en que «solo con consumir un 5% más de productos de la provincia de Alicante ayudaremos a crear y mantener más de 50.000 puestos de trabajo. Así que invito a disfrutar y proyectar lo nuestro para convertirnos en embajadores dels nostres menjars». Alcoy, punto de partida El encuentro gastronómico «Menjars de la Terra», en esta quinta etapa, ha tenido como punto de partida Alcoy. Rodeados de naturaleza en una ciudad conocida internacionalmente por su capacidad de emprendimiento y resistencia. Algo que como se comprobó en Lolo se traslada también a la hostelería y al ámbito gastronómico. La singularidad se degustó en todos y cada uno de los platos que elaboró el equipo de cocina de Lolo, porque Alcoy es sinónimo de cultura y tradición. Pero también de arte y sabor. El alcalde de Alcoy, Toni Francés, destacó la importancia de estas jornadas que dan la oportunidad de compartir cultura culinaria. «Tenemos la suerte de vivir en una provincia rica desde muchos puntos de vista, pero que gastronómicamente es absolutamente extraordinaria. Y esta comarca y Alcoy, más todavía. Porque la historia de este municipio también se explica a través de su cocina. Como ciudad obrera, hemos sabido aprovechar todo lo que nos daba la tierra. Y esto se transforma en arte culinario». Por su parte el director del Club INFORMACIÓN, Toni Cabot, recordó a Antonio González Pomata, el periodista de INFORMACIÓN que hace 40 años puso en marcha este proyecto. «Pomata departió en casa Lolo en numerosas ocasiones para empaparse de las curiosidades de la gastronomía de esta zona, esas que solo afloran gracias a esos periodistas que patean la calle, recorriendo pueblos y rincones a base de vocación y trabajo». Cabot también hizo referencia a una columna de Pomata titulada «Cocina Alcoyana» (publicada en INFORMACIÓN el 11 de mayo de 1992). «Dejó escrito que la cocina alcoyana es inspiradora. Por ello se hace imprescindible bucear en los anales costumbristas de su cultura para reavivar algunas raíces del cocinar popular, que va más allá de la celebre olleta, la bajoca farcida, la borreta o el arros caldos». Orgullosos de representar a la Montaña alicantina Esta semana, Menjars de la Terra nos dará la oportunidad de saborear la Montaña alicantina, donde los almendros ya están en flor y los cerezos comienzan a ofrecer el singular espectáculo de su floración. La Viscaya, en Castalla, Nou Raspa en Cocentaina, RQR en Ibi y Racó del Seta en Balones tienen los fogones listos. Buen provecho.