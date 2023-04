La primera edición de «Menjars de la Terra» tras el regreso de las jornadas gastronómicas más populares de la provincia, organizadas por INFORMACIÓN para poner en valor la riqueza culinaria alicantina e impulsar los productos de la tierra, con el apoyo de la Diputación, concluyó ayer desde que comenzaran el pasado mes de octubre en el restaurante Alfonso Mira de Aspe. Desde entonces, se ha llevado a cabo un recorrido gastronómico por un total de 35 establecimientos de la provincia, a través de sus comarcas, que ha reunido a más de 5.000 comensales que han disfrutado de auténticos sabores mediterráneos, autóctonos y de cercanía, de platos elaborados con gran esmero para la ocasión.

El colofón final a estas jornadas se celebró ayer en el emblemático restaurante Baydal, ubicado en Calp, bajo un cielo azul y el imponente Peñón de Ifach como telón de fondo. Baydal es uno de esos lugares que no defraudan, y es que su trayectoria profesional y su pasión por la cocina tradicional desde 1941 lo ha convertido en un referente, no solo de la comarca de la Marina Alta, si no de la provincia, puesto que en sus fogones nació el tan delicioso emblemático «arròs del senyoret», uno de los platos alicantinos más requeridos.

Por todo ello, Baydal ha sido un «imprescindible» en la lista de los restaurantes que han formado parte de la vuelta de «Menjars de la Terra», y el encargado de poner el broche de oro a unas jornadas de gran éxito y sensacional acogida por parte del sector gastronómico, institucional, y por supuesto, del público.

Un menú de «oro»

Para esta última cita, Baydal elaboró un menú a la altura de un cierre de «Menjars de la Terra», donde la gran protagonista fue la gamba roja, presentada en diferentes formatos pero siempre manteniendo ese sabor que la hace única. «La gamba roja, la estrella de nuestra comarca, es un producto reconocido a nivel mundial. Lo tenemos tan cerca que a veces no nos damos cuenta del valor y la calidad que tiene. La gamba roja es sabor, frescura…», describía José Baydal, propietario del restaurante que lleva su apellido.

Para abrir boca, un exquisito «Carpaccio de gamba roja», toda una delicatessen. Para continuar, los comensales pudieron degustar la «ensalada de gamba roja de Calp con nísperos de Callosa y aguacate», «gamba roja a la plancha de la lonja de la cofradía de pescadores de Calp» y «pulpo guisado al estilo de Calp», como entrantes.

Y como no podía ser de otro modo, y haciendo alarde de su creación más famosa, como plato principal «Arròs del senyoret con gamba roja de Calp». Para finalizar, «Nísperos de Callosa macerados con Laudum Dulcenegra con helado de turrón de Xixona», una combinación excelente.

Si por algo destaca la cocina de Baydal es por promover el producto de cercanía con una cocina tradicional. El propietario de Baydal puso en valor el producto local y explicó que hacen «elaboraciones muy sencillas porque creemos que el producto no necesita más, ya que destaca por su excelencia. El pescado de las lonjas de la provincia de Alicante tiene una calidad y una frescura excepcional». José Baydal agradeció a INFORMACIÓN que ponga en marcha iniciativas de este tipo que son una vía para «ensalzar lo nuestro» y donde el público ha respondido de una forma «desbordante».

Valoraciones

Entre los asistentes a la jornada de ayer se encontraba el diputado nacional César Sánchez, que alabó la apuesta que ha hecho INFORMACIÓN por la gastronomía de la provincia de Alicante, siendo «una iniciativa muy positiva para nuestra economía y también para seguir manteniendo nuestro arraigo como provincia, nuestra cultura y tradiciones, por tanto es un gran proyecto, uno más de los muchos que este periódico pone en marcha a lo largo de su historia para hacer provincia».

Para Sánchez, la gastronomía «es uno de los pilares más importantes, no solo de nuestra oferta turística, si no también de nuestra historia, identidad y nuestra esencia como provincia». Por ello aseguró que la Diputación de Alicante «siempre está al lado, no solo de los grandes eventos, si no de aquellas cosas que pasan desapercibidas pero que forman parte de nuestra historia y que también conforman el cómo somos a nivel provincial y de territorio».

De esta forma, el diputado nacional también aprovechó para poner en valor oficios tradicionales de nuestra tierra: «Recuperar las recetas de siempre y los productos que tenemos de mar y de tierra es fundamental y hace economía, ya que permite que la gente que se dedica a la agricultura, a la pesca y que producen productos tradicionales puedan tener una posibilidad económica y encuentren, a través de este tipo de iniciativas, una forma de promocionar su trabajo y su talento».

Como calpino que es, Sánchez puso el foco en la esencia de su tierra, recordando que «Calp es un pueblo marinero, en él reside la gamba blanca y roja, la «Llauna de Calp», uno de los platos más representativos de la gastronomía calpina, y el arròs de senyoret, que se creó bajo este techo». Como diputado nacional sigue apoyando la gastronomía en su pueblo «para que sea algo de lo que sentirnos orgullosos y también algo para que cualquier persona que visite Calp no pueda olvidar en su vida», subrayó Sánchez.

Por su parte, la alcaldesa de Calp, Ana Sala, no quiso perderse este encuentro gastronómico, del que se sintió «encantada de estar presente junto a INFORMACIÓN, y muy contenta de que esta iniciativa se haya recuperado». Tanto fue así que espera «que esto no se quede en el primero después de 30 años sin celebrarse, si no que sea el primero de muchos 30 años después».

La primera edil añadió que «en pocos años en Calp hemos crecido exponencialmente a nivel gastronómico. La ubicación y orografía de Calp hacen de este pueblo algo singular, tenemos un abanico de opciones gastronómicas para todos los presupuestos con los arroces y el peix de Calp como marca autóctona, y dos estrellas Michelin».

Las jornadas «Menjars de la Terra» se despiden hasta la próxima edición, ya que INFORMACIÓN está trabajando de cara a la organización de una nueva remesa de sabores de la tierra y productos locales, y todo gracias a la excelente acogida y el apoyo de las instituciones y de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen de nuestra provincia.