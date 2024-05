Con un espectacular telón de fondo como es la coqueta Cala de Finestrat, el restaurante Puig Campana se convirtió ayer en el epicentro gastronómico de la segunda jornada de «Menjars de la Terra» en su recorrido por las comarcas de la Marina Baixa y Alta. Un espacio que mira al Mediterráneo donde los más de 90 comensales que reservaron mesa se sumergieron en una experiencia culinaria que buscaba rendir homenaje a los productos de nuestra tierra y, como no podía ser de otra forma, también del mar.

Tras el buen hacer del restaurante Malaspina de Benidorm el pasado lunes, el Puig Campana tenía mucho que demostrar. En este rincón privilegiado envuelto por la brisa costera, los asistentes disfrutaron de una experiencia gastronómica que conquistó a todos los allí presentes, marcada por la frescura y la calidad, pero sin perder la esencia marinera de un restaurante que lleva a sus espaldas más de 50 años de historia (aunque es desde 1987 cuando pasó a tener su nombre actual), tal y como explicaba Tolo Llinares, propietario del establecimiento: «A pesar de que siempre buscamos innovar, mantenemos la tradición culinaria de la zona, incluso hacemos platos que recuerdo de mis abuelos, y basamos nuestra carta en productos de proximidad».

Sobre la convocatoria de «Menjars de la Terra» expresó que les ha sorprendido la «tremenda acogida» que ha tenido: «Hace semanas que la gente comenzó a reservar mesas para este día, incluso antes de tener cerrado el menú que íbamos a servir. Nos sentimos muy agradecidos de poder formar parte de esta iniciativa que pone en valor la deliciosa y extensa gastronomía alicantina».

Menú diseñado para el disfrute

El desfile gastronómico comenzó con un aperitivo de vichyssoise de calabaza, una delicada sopa fría que combinaba el dulzor natural de la hortaliza con un toque de níspero, despertando los sentidos de los comensales desde la primera cucharada. Mención aparte merecía el pan 100% artesanal -también de calabaza-, que hizo repetir a muchos comensales-. Hecho especialmente para el restaurante y con un toque de AOVE, demostró el minucioso cuidado de los detalles por parte del equipo del Puig Campana.

Sorprendió también la ensalada de bogavante, naranja y níspero, ofreciendo un equilibrio perfecto entre la frescura del marisco y la acidez cítrica de la naranja, realzado por el dulzor del níspero de Callosa d’en Sarrià, producto estrella de esta semana gastronómica por las Marinas. Siguieron la coca alicantina de anchoa y el calamaret fresco de bahía, destacando por sus sabores auténticos y la calidad inigualable de los ingredientes locales.

El plato principal, un arroz meloso de pulpo, fue el verdadero protagonista de la jornada. El punto del arroz y el sabor intenso del pulpo crearon una combinación sublime que capturó la esencia de la cocina marinera de la zona.

Para rematar, la milhoja de crema pastelera y níspero fresco cerró el menú de manera espectacular. Las capas crujientes, un punto caramelizadas, y la suave crema pastelera, junto con el níspero fresco, ofrecieron un final que fue tanto un deleite para el paladar como un homenaje al producto de la semana.

Un activo muy valioso

La jornada de «Menjars de la Terra» en el Puig Campana también fue un punto de encuentro para distintas personalidades, que aprovecharon la cita para reivindicar el turismo gastronómico que tanto valor aporta a la economía alicantina.

Así, Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, destacó en su intervención de bienvenida que la zona de Benidorm «precisa de 1.600 camareros para la temporada de verano». Esto demuestra que además de la creación de puestos de trabajo es necesario «seguir potenciando este tipo de turismo que no solo viene a disfrutar del buen clima y la playa, sino que sabe que cuando viene a la provincia, lo hace también para comer bien, como es el caso del restaurante en el que nos encontramos». Esto no solo pone en valor nuestra gastronomía, «sino que también contribuye significativamente a la economía local», afirmó Cabot.

En la misma línea fueron las palabras de Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante, entidad que, junto con INFORMACIÓN, da vida a las jornadas de «Menjars de la Terra»: «La gastronomía ya no es un complemento; hoy en día supone un valor esencial y es un motor de actividad económica y turística». Además, subrayó el acierto de celebrar este tipo de eventos en lugares como Finestrat y el restaurante Puig Campana, en concreto; especialmente ante un verano que se anticipa «extraordinario». Finalmente, puso en valor la experiencia única de degustar productos de «kilómetro cero» en entornos privilegiados gracias a la iniciativa de «Menjars de la Terra», que comenzó el periodista Antonio González Pomata hace más de cuatro décadas y que se retomó el pasado año.

El alcalde de Finestrat, Juanfran Pérez, tampoco quiso perderse esta cita gastronómica. En su intervención, elogió la labor del restaurante Puig Campana y su equipo, destacando que «es un magnífico restaurante que hace las cosas muy bien». Además, dio la bienvenida a los asistentes a un pueblo que, según sus palabras, «lo tiene todo», desde el imponente Puig Campana hasta zonas comerciales y campos de golf. Por otro lado, resaltó el orgullo de Finestrat por acoger eventos como «Menjars de la Terra» y agradeció la presencia del presidente de la Diputación, Toni Pérez, destacando su apoyo al sector de la hostelería a través de iniciativas como el «Bono Consumo».

Sin duda, la cita en el Puig Campana fue toda una celebración de la gastronomía alicantina. Hoy, «Menjars de la Terra» continúa su periplo en El Cranc Chiringuito de Altea y sigue consolidándose como el evento imprescindible para los amantes del buen comer. Buen provecho.