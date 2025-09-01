“Menjars de la Terra” vuelve el 15 de septiembre con la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó como protagonista

115 días habrán pasado desde la última cita en Torre de Cotes, Alcoy. Se ha hecho larga la espera, pero sin duda habrá merecido la pena. “Menjars de la Terra”, las jornadas gastronómicas más populares de la provincia, organizadas por el diario INFORMACIÓN, regresan, tras el paréntesis del verano, el 15 de septiembre. Y lo hacen en una zona que atesora una gastronomía repleta de sabores y aromas cargados de tradición, de recetas que representan a la perfección la riqueza culinaria que emana de los fogones de la provincia.

Además, y dentro del recorrido que “Menjars de la Terra” hace para poner en valor los mejores productos con que cuenta la provincia de Alicante, la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó protagonizará la semana. Todos y cada uno de los menús elaborados especialmente para la cita por los restaurantes participantes incluirán este fruto tan característico y emblema de la provincia.

La organización de “Menjars de la Terra” ha seleccionado cinco restaurantes, de cinco municipios distintos, que serán los encargados de representar la realidad de la cocina que se cuece hoy en día en el Medio y Alto Vinalopó. La responsabilidad de albergar la jornada inaugural ha recaído en un restaurante de plenas garantías: Bodega Casa Sicilia, en Novelda, que ha preparado un menú a la altura de la ocasión y que estará regado por los reconocidos vinos de la prestigiosa bodega. El espectáculo gastronómico promete.

El recorrido por los aromas y sabores de esta zona del interior de la provincia de Alicante se trasladará el martes 16 de septiembre a Villena, hasta las instalaciones del restaurante DondeDiego, cuyo equipo ha confeccionado un menú representativo del día a día de este establecimiento que ha sabido ganarse el reconocimiento de los paladares de la comarca.

Una de las elaboraciones de ediciones pasadas de "Menjars de la Terra". / Juani Ruz

El miércoles 17 de septiembre la muestra visitará por primera vez la localidad de Monforte del Cid, y con tal motivo ha seleccionado un restaurante de calidad contrastada: Ramón. Todo un ejemplo de gastronomía arraigada y un destacado referente en la zona.

El jueves 18 de septiembre las jornadas visitarán la capital del Medio Vinalopó, y lo harán en uno de los restaurantes que ha evidenciado con mayor entusiasmo sus ganas de participar y que agradece a la organización la oportunidad que le brinda “Menjars de la Terra” de dar a conocer su compromiso con la cocina que ahonda sus raíces en la tradición del Vinalopó y con el producto de calidad y cercanía: Bra Arturo Sánchez, en Elda.

El recorrido de “Menjars de la Terra” por el Medio y Alto Vinalopó de esta temporada concluirá el viernes 19 de septiembre en Aspe, un municipio cuyos restaurantes lo han convertido en todo un referente gastronómico por derecho propio y cuya hospitalidad sorprende y anima a cualquiera que lo visite a repetir la experiencia. La responsabilidad de la jornada de clausura será del restaurante Roca, cuyo equipo ya trabaja en que todo salga a pedir de boca.

¿Qué hay que hacer para participar?

Cabe recordar que las jornadas gastronómicas “Menjars de la Terra” están abiertas al público en general y que para poder degustar los menús especiales confeccionados para la ocasión tan solo hay que llamar al restaurante o restaurantes seleccionados y reservar mesa. El precio de los menús es de 43 euros por persona, bebidas e IVA incluidos. Sin duda una excelente ocasión de profundizar en el conocimiento de la gastronomía de la provincia. Buen provecho.

Restaurantes del Alto y Medio Vinalopó

Lunes, 15 de septiembre. Restaurante Casa Sicilia (Novelda)

Reservas:

Teléfono: 965 60 37 63

Martes, 16 de septiembre. Restaurante DondeDiego (Villena)

Reservas:

Teléfono: 966 15 00 23

Miércoles, 17 de septiembre. Restaurante Ramón (Monforte del Cid)

Reservas:

Teléfonos: 615 45 90 15/965 62 13 58

Jueves, 18 de septiembre. Restaurante Bra Café Arturo (Elda)

Reservas:

Teléfono: 649 96 28 31

Viernes, 19 de septiembre. Restaurante Roca (Aspe)

Reservas:

Teléfono y WhatsApp: 744 40 01 08