La uva del Vinalopó se convierte en la estrella gastronómica de septiembre
Los cinco restaurantes del Alto y Medio Vinalopó exponen sus menús para las próximas jornadas de «Menjars de la Terra», que regresan del 15 al 19 de septiembre con la mejor cocina
Los restaurantes que representarán a las comarcas del Vinalopó en la próxima visita de «Menjars de la Terra» ya han desvelado sus propuestas gastronómicas. Tras el parón de estos meses, la gran protagonista será la Uva Embolsada del Vinalopó, un producto emblemático que presume de Denominación de Origen Protegida gracias a la singularidad de su cultivo bajo el tradicional embolsado, así como al clima privilegiado de estas tierras alicantinas. Del 15 al 19 de septiembre, las jornadas visitarán los municipios de Novelda,Villena, Monforte del Cid Elda y Aspe, con un restaurante diferente como anfitrión cada día. Durante esta semana gastronómica, el público tendrá la oportunidad de degustar recetas innovadoras que, sin renunciar a las raíces, sorprenden por su frescura y creatividad en el paladar.
Los chefs de los cinco restaurantes participantes han diseñado menús exclusivos en los que tradición y vanguardia se dan la mano, poniendo en valor la versatilidad de la uva tanto en elaboraciones dulces como saladas. Con platos cuidadosamente concebidos, los asistentes disfrutarán de una experiencia culinaria de altura, donde este fruto realza el carácter y la identidad de las comarcas del Medio y Alto Vinalopó.
«Menjars de la Terra» se ha consolidado como un escaparate imprescindible del patrimonio culinario alicantino, contando con el el apoyo de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas Protegidas. Su objetivo es claro: destacar la excelencia de los productos locales y acercar a la ciudadanía a la riqueza agrícola y cultural de cada comarca.
Las jornadas ofrecen una ocasión única a todo el público, para redescubrir los sabores que identifican al Valle del Vinalopó. Si quieres acudir a alguna de estas citas, deberás reservar directamente con el restaurante elegido, recomendándose hacerlo con antelación debido a la alta demanda que genera este evento.
«Menjars de la Terra» regresa este septiembre, con la estrella invitada, la Uva Embolsada del Vinalopó, para conectar con la terreta a través de la mejor gastronomía. Una cita imprescindible para los amantes del buen comer. ¡Buen provecho!
Los menús de septiembre
Lunes,15 de septiembre
Restaurante Casa Sicilia (Novelda)
Cocktail de bienvenida:
-Xanxullo de Novelda (patatas chips, berberechos, mejillones, boquerones y aceitunas)
-Quesos y embutidos del Vinalopó
-Carpaccio de tomate de la tierra con mollitas y hueva de maruca
Entrantes:
-Ajoblanco con jamón y uva
-Degustación arroz Ad Gaude
Principal a elegir:
-Secreto con salsa de vino
-Lubina con crema de azafrán
Postre:
-Flan de turrón
-Uva al centro
Bodega:
-Cesilia Blanc, Cesilia Rosé y Cesilia Roble
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 965 603 763
ceventoscs@casasicilia1707.es
Martes, 16 de septiembre
Restaurante DondeDiego (Villena)
Entrantes:
-Encurtidos de Villena
-Alcachofa confitada con papada ibérica y reducción de Monastrell
-Ceviche de corvina y aguacate
-Coca de tomate asado y sardina de bota
-Papas #DD (patatas chips, morcilla de cebolla, huevos de codorniz y trufa)
Principal:
-Secreto ibérico teriyaki con Uva Embolsada del Alto Vinalopó
Postre:
Toña al horno de la «abuela Virtu»
Bodega:
-Vino blanco La Virtu del Mar 2025, Vino tinto Vinalopó Joven 2025, vino tinto La Casica del Abuelo 2022 y vino dulce Alcanta
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 966 150 023
Miércoles, 17 de septiembre
Restaurante Ramón (Monforte del Cid)
Entrantes:
-Jamón Ibérico de Guijuelo cortado a cuchillo
-Queso curado de oveja
-Dip Mediterráneo
-Pimientos del piquillo rellenos de manitas de cerdo.
-Tomate de la huerta con capellán, ventresca de atún y olivas partidas.
Principal:
-Gazpachos manchegos de rape y gambas.
Postre:
-Sorbete de uva del Vinalopó perfumado de anís Paloma.
Bodega:
- Vino tinto Casa Agrícola y vino blanco Tarima Hill
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 615 459 015/ 965 621 358
ramonrodriguezrestaurante@gmail.com
Jueves, 18 de septiembre
Restaurante Bra Café Arturo (Elda)
Aperitivo de bienvenida:
- Almendritas de secano fritas saladas
-Aceitunas maceradas de Bra Café Arturo
-Embutido artesano de «Demetrio y Ernesto», hecho en Elda
Entrantes:
-Boquerones de la bahía de Santa Pola en escabeche con uvas del Vinalopó
-«Croqueta de Ana» de chipirones y pulpo, sobre patata confitada y
pericana tradicional de la montaña alicantina
Principal:
-Potajico blanco de bacalao con alubias, pencas y ali-oli
Postre:
-Brazo relleno de crema con helado de turrón Xixona de «Cassata», Elda,
«elixir de chocolate caliente» de Marcos Tonda y caviar del maestro
Torreblanca
Bodega:
-Casa Balaguer Blanco, Casa Agrícola Tinto y Laudum Moscalet
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 649 962 831
Viernes, 19 de septiembre
Restaurante Roca (Aspe)
Entrantes:
-Hogaza de pan artesano con ajo-perejil y rallado de tomate natural
-Jamón Ibérico a cuchillo acompañado con queso gouda añejo
-Canelón crujiente de carrillera al moscatel, boletus y trufa
-Saquito de pasta filo, gamba roja, calabacín y champiñón
-Coca con crema de tomate seco, pollo al ajillo, brotes picantes y uva de mesa del Vinalopó
Principales a elegir:
-Arroz con gamba roja, atún rojo, sepia y ajos tiernos
-Cordero asado con tomillo, romero y limón
-Rodaballo con lima, cilantro, ajo negro y piñones
Postre:
-Bizcocho de zanahoria, chocolate blanco y naranja con natillas de uva del Vinalopó
-Brownie con nueces y chocolate
Bodega:
-Vino tinto Cherro y vino blanco Tarima Mediterráneo
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 744 400 108
restaurante.roca@gmail.com
