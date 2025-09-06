«Menjars de la Terra» trae la esencia culinaria del Alto y Medio Vinalopó

Del 15 al 19 de septiembre, el Alto y Medio Vinalopó será escenario del regreso de «Menjars de la Terra», las jornadas gastronómicas que recorren la provincia destacando lo mejor de sus productos locales. En esta ocasión, la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó se alza como el foco de atención: un fruto emblemático, protegido por Denominación de Origen, que encarna la tradición y el saber hacer de generaciones de agricultores. Cinco restaurantes de cinco municipios, Novelda, Villena, Monforte del Cid, Elda y Aspe, ofrecerán menús exclusivos en los que la uva se convierte en hilo conductor de propuestas que combinan raíces, territorio y creatividad culinaria.

La ruta arrancará el lunes en Casa Sicilia, en Novelda, con un menú que refleja la esencia del Vinalopó. Tras un cóctel de bienvenida con Xanxullo de Novelda, embutidos locales y carpaccio de tomate con mollitas y hueva de maruca, los entrantes se centran en un ajoblanco con jamón y uva, junto a una degustación del arroz Ad Gaude. En los principales, dos caminos: secreto ibérico con salsa de vino o lubina en crema de azafrán. El dulce colofón lo ponen un flan de turrón y la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó al centro de la mesa.

El martes la cita será en DondeDiego, en Villena, con una propuesta marcada por la personalidad de su cocina. Los entrantes incluyen encurtidos locales, alcachofa confitada con papada ibérica y reducción de Monastrell, ceviche de corvina con aguacate, coca de tomate asado con sardina de bota y las populares Papas #DD. El plato fuerte es un secreto ibérico teriyaki con Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, todo un deleite para el paladar. El broche lo pone la tradicional toña al horno de la «abuela Virtu».

El miércoles, el restaurante Ramón, en Monforte del Cid, presentará un menú de inspiración clásica. Jamón ibérico cortado a cuchillo, queso curado de oveja, pimientos del piquillo rellenos de manitas de cerdo o tomate de la huerta con capellán y ventresca se suman a un principal que no te dejará indiferento, como el gazpacho manchegos de rape y gambas. Para terminar,como no, la uva vuelve a ser protagonista con un refrescante sorbete de Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó con anís Paloma.

El jueves, la experiencia gastronómica llegará a Bra Café Arturo, en Elda, donde el aperitivo de bienvenida reúne almendras de secano, aceitunas maceradas y embutidos de elaboración local. Entre los entrantes destacan unos boquerones en escabeche con Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó y la singular «croqueta de Ana» de chipirones y pulpo con patata confitada y pericana. El principal, en perfecta armonía con sus predecesores, será un potajico blanco de bacalao con alubias y pencas, seguido de un postre que combina brazo de crema, helado de turrón de Xixona, chocolate caliente a cargo de Marcos Tonda y el caviar del maestro Torreblanca.

La semana culminará el viernes en el restaurante Roca, en Aspe, con una apuesta gourmet variada, que arranca con pan artesano con ajo-perejil, jamón ibérico con queso gouda, canelón crujiente de carrillera al moscatel, saquito de pasta filo con gamba roja y una coca con pollo al ajillo y Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó. En los principales, el comensal podrá elegir entre arroz con gamba roja y atún, cordero asado con hierbas mediterráneas o rodaballo con lima y ajo negro. Para finalizar, dos opciones dulces: bizcocho de zanahoria con natillas de Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó o brownie de chocolate con nueces. El toque dulce perfecto para culminar este recorrido gastronómico donde tradición y vanguardia se unen.

La Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó es la única del mundo que cuenta con Denominación de Origen Protegida. / ALEX DOMINGUEZ

El tesoro agrícola del Vinalopó

La Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó es uno de los productos más singulares de la agricultura mediterránea. Su secreto reside en el sistema de cultivo: cada racimo es protegido con una bolsa de papel durante el proceso de maduración, una técnica artesanal que se realiza a mano y que garantiza que la fruta llegue al consumidor intacta, libre de tratamientos adicionales y con una textura y dulzor únicos. Este método, que comenzó a utilizarse en 1919 en la comarca, ha sido transmitido de generación en generación y hoy se mantiene como una seña de identidad de todo un territorio. El resultado es una uva de piel fina, sabor equilibrado y gran capacidad de conservación, capaz de llegar a los mercados en perfectas condiciones incluso semanas después de su recolección. No en vano, es la única uva de mesa del mundo que cuenta con Denominación de Origen Protegida, un reconocimiento obtenido en 1982, que protege a variedades como la ideal o aledo. El cultivo se concentra en siete municipios del Medio Vinalopó: Aspe, La Romana, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Agost, Monforte del Cid y Novelda. Cada año, miles de familias dependen de esta producción, que genera riqueza y empleo en la comarca. Según estimaciones del Consejo Regulador, la campaña puede superar los 30 millones de kilos, buena parte de los cuales se exportan a Francia, Italia o Reino Unido, entre otros.

Pero más allá de su valor económico, la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó es un icono cultural. Su momento estelar llega cada 31 de diciembre, cuando millones de personas en toda España celebran la entrada del nuevo año con las tradicionales doce uvas, una costumbre que hunde sus raíces en esta comarca. Esta práctica ha convertido al fruto en símbolo de prosperidad y en embajador de Alicante en el mundo.

Hoy, la uva se enfrenta al cambio climático, con campañas condicionadas por la sequía o las olas de calor, pero también mira al futuro con optimismo gracias a la innovación en técnicas agrícolas y a la creciente apuesta por la sostenibilidad. Lo cierto es que, en cada racimo, se concentra el esfuerzo de todo un territorio, que ha sabido mantener viva una tradición centenaria. Con «Menjars de la Terra», la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó vuelve a situarse en el centro de la mesa, demostrando que no solo es un producto de calidad reconocida, sino también, testimonio de identidad, cultura y tradición.

Los menús de septiembre

Lunes,15 de septiembre

Restaurante Casa Sicilia (Novelda)

Cocktail de bienvenida:

-Xanxullo de Novelda (patatas chips, berberechos, mejillones, boquerones y aceitunas)

-Quesos y embutidos del Vinalopó

-Carpaccio de tomate de la tierra con mollitas y hueva de maruca

Entrantes:

-Ajoblanco con jamón y uva

-Degustación arroz Ad Gaude

Principal a elegir:

-Secreto con salsa de vino

-Lubina con crema de azafrán

Postre:

-Flan de turrón

-Uva al centro

Bodega:

-Cesilia Blanc, Cesilia Rosé y Cesilia Roble

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 965 603 763

www.casasicilia1707.es

eventoscs@casasicilia1707.es

Martes, 16 de septiembre

Restaurante DondeDiego (Villena)

Entrantes:

-Encurtidos de Villena

-Alcachofa confitada con papada ibérica y reducción de Monastrell

-Ceviche de corvina y aguacate

-Coca de tomate asado y sardina de bota

-Papas #DD (patatas chips, morcilla de cebolla, huevos de codorniz y trufa)

Principal:

-Secreto ibérico teriyaki con Uva Embolsada del Alto Vinalopó

Postre:

Toña al horno de la «abuela Virtu»

Bodega:

-Vino blanco La Virtu del Mar 2025, Vino tinto Vinalopó Joven 2025, vino tinto La Casica del Abuelo 2022 y vino dulce Alcanta

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 966 150 023

Miércoles, 17 de septiembre

Restaurante Ramón (Monforte del Cid)

Entrantes:

-Jamón Ibérico de Guijuelo cortado a cuchillo

-Queso curado de oveja

-Dip Mediterráneo

-Pimientos del piquillo rellenos de manitas de cerdo.

-Tomate de la huerta con capellán, ventresca de atún y olivas partidas.

Principal:

-Gazpachos manchegos de rape y gambas.

Postre:

-Sorbete de uva del Vinalopó perfumado de anís Paloma.

Bodega:

- Vino tinto Casa Agrícola y vino blanco Tarima Hill

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 615 459 015/ 965 621 358

www.ramonrestaurante.es

ramonrodriguezrestaurante@gmail.com

Jueves, 18 de septiembre

Restaurante Bra Café Arturo (Elda)

Aperitivo de bienvenida:

- Almendritas de secano fritas saladas

-Aceitunas maceradas de Bra Café Arturo

-Embutido artesano de «Demetrio y Ernesto», hecho en Elda

Entrantes:

-Boquerones de la bahía de Santa Pola en escabeche con uvas del Vinalopó

-«Croqueta de Ana» de chipirones y pulpo, sobre patata confitada y

pericana tradicional de la montaña alicantina

Principal:

-Potajico blanco de bacalao con alubias, pencas y ali-oli

Postre:

-Brazo relleno de crema con helado de turrón Xixona de «Cassata», Elda,

«elixir de chocolate caliente» de Marcos Tonda y caviar del maestro

Torreblanca

Bodega:

-Casa Balaguer Blanco, Casa Agrícola Tinto y Laudum Moscalet

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 649 962 831

Viernes, 19 de septiembre

Restaurante Roca (Aspe)

Entrantes:

-Hogaza de pan artesano con ajo-perejil y rallado de tomate natural

-Jamón Ibérico a cuchillo acompañado con queso gouda añejo

-Canelón crujiente de carrillera al moscatel, boletus y trufa

-Saquito de pasta filo, gamba roja, calabacín y champiñón

-Coca con crema de tomate seco, pollo al ajillo, brotes picantes y uva de mesa del Vinalopó

Principales a elegir:

-Arroz con gamba roja, atún rojo, sepia y ajos tiernos

-Cordero asado con tomillo, romero y limón

-Rodaballo con lima, cilantro, ajo negro y piñones

Postre:

-Bizcocho de zanahoria, chocolate blanco y naranja con natillas de uva del Vinalopó

-Brownie con nueces y chocolate

Bodega:

-Vino tinto Cherro y vino blanco Tarima Mediterráneo

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 744 400 108

www.rocarestaurante.com

restaurante.roca@gmail.com