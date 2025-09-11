El Vinalopó en la mesa: tradición y creatividad en cinco menús únicos diseñados para «Menjars de la Terra»

El Alto y Medio Vinalopó se prepara para acoger, del 15 al 19 de septiembre, una nueva edición de «Menjars de la Terra», las jornadas gastronómicas para poner en valor el producto local y la cocina de proximidad. En esta ocasión, la protagonista es la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, que se convierte en el eje de cinco menús diseñados por restaurantes de Novelda, VillenaMonforte del CidElda y Aspe.

La semana arranca en Casa Sicilia, en Novelda. «Nuestra cocina reinterpreta el recetario tradicional con una mirada actual, sin perder de vista el sabor y el origen», señala el responsable, Alin Campeanu. Su menú incluye un ajoblanco en el que la uva aporta frescura y contraste, el emblemático arroz Ad Gaude y un secreto ibérico con salsa de vino. El broche lo pone un flan de turrón acompañado de uvas frescas, un guiño al producto estrella de las jornadas.

El martes es el turno de DondeDiego, en Villena, donde Diego Orozco apuesta por una cocina con raíces con un toque renovado: «Nuestra cocina es mediterránea. Cuidamos el producto y aprovechamos la temporada», asegura. Entre sus propuestas destacan la coca de tomate asado, un ceviche de corvina con matices cítricos y un secreto ibérico teriyaki con uvas, que realza la versatilidad del fruto. El toque final llega con la toña de la «abuela Virtu», cargada de sabor.

En el ecuador de las jornadas, en restaurante Ramón, en Monforte del Cid, la tradición se viste de modernidad. «El restaurante Ramón es un punto de encuentro donde tradición, familia y gastronomía se unen», afirman Ramón Rodríguez y Marisol Moreno, gerentes del restaurante. Su propuesta incluye pimientos rellenos y gazpachos manchegos de rape y gambas, recetas con raíces de siempre. El cierre lo marca un sorbete de uva, refrescante homenaje al producto que da identidad al Vinalopó.

El jueves, la creatividad llega a Bra Café Arturo, en Elda, con Ana Gutiérrez y Arturo Sánchez al frente. «La influencia de nuestras abuelas y madres ha marcado nuestra identidad culinaria», explican los gerentes. En su menú, la uva se integra en un escabeche de boquerones, aportando un toque fresco y delicado. También destacan el potajico blanco de bacalao y un postre goloso con helado de turrón y chocolate caliente, una combinación para los paladares más dulces.

La semana culmina el viernes en el restaurante Roca, en Aspe, con la cocina de Francisco J. Roca, gerente y chef: «Nos gusta trabajar con ingredientes de proximidad y darles un punto creativo que sorprenda sin perder su esencia», señala. Su propuesta incluye un canelón crujiente de carrillera al moscatel, un arroz con gamba roja y atún y un cordero asado de sabor intenso. Para terminar, un bizcocho de zanahoria con natillas de uva ofrece un desenlace dulce y original, concluyendo una semana en la que la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó se convierte en la gran protagonista de la mesa.

Los menús de septiembre

Lunes,15 de septiembre

Restaurante Casa Sicilia (Novelda)

Cocktail de bienvenida:

-Xanxullo de Novelda (patatas chips, berberechos, mejillones, boquerones y aceitunas)

-Quesos y embutidos del Vinalopó

-Carpaccio de tomate de la tierra con mollitas y hueva de maruca

Entrantes:

-Ajoblanco con jamón y uva

-Degustación arroz Ad Gaude

Principal a elegir:

-Secreto con salsa de vino

-Lubina con crema de azafrán

Postre:

-Flan de turrón

-Uva al centro

Bodega:

-Cesilia Blanc, Cesilia Rosé y Cesilia Roble

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 965 603 763

www.casasicilia1707.es

eventoscs@casasicilia1707.es

Martes, 16 de septiembre

Restaurante DondeDiego (Villena)

Entrantes:

-Encurtidos de Villena

-Alcachofa confitada con papada ibérica y reducción de Monastrell

-Ceviche de corvina y aguacate

-Coca de tomate asado y sardina de bota

-Papas #DD (patatas chips, morcilla de cebolla, huevos de codorniz y trufa)

Principal:

-Secreto ibérico teriyaki con Uva Embolsada del Alto Vinalopó

Postre:

Toña al horno de la «abuela Virtu»

Bodega:

-Vino blanco La Virtu del Mar 2025, Vino tinto Vinalopó Joven 2025, vino tinto La Casica del Abuelo 2022 y vino dulce Alcanta

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 966 150 023

Miércoles, 17 de septiembre

Restaurante Ramón (Monforte del Cid)

Entrantes:

-Jamón Ibérico de Guijuelo cortado a cuchillo

-Queso curado de oveja

-Dip Mediterráneo

-Pimientos del piquillo rellenos de manitas de cerdo.

-Tomate de la huerta con capellán, ventresca de atún y olivas partidas.

Principal:

-Gazpachos manchegos de rape y gambas.

Postre:

-Sorbete de uva del Vinalopó perfumado de anís Paloma.

Bodega:

- Vino tinto Casa Agrícola y vino blanco Tarima Hill

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 615 459 015/ 965 621 358

www.ramonrestaurante.es

ramonrodriguezrestaurante@gmail.com

Jueves, 18 de septiembre

Restaurante Bra Café Arturo (Elda)

Aperitivo de bienvenida:

- Almendritas de secano fritas saladas

-Aceitunas maceradas de Bra Café Arturo

-Embutido artesano de «Demetrio y Ernesto», hecho en Elda

Entrantes:

-Boquerones de la bahía de Santa Pola en escabeche con uvas del Vinalopó

-«Croqueta de Ana» de chipirones y pulpo, sobre patata confitada y

pericana tradicional de la montaña alicantina

Principal:

-Potajico blanco de bacalao con alubias, pencas y ali-oli

Postre:

-Brazo relleno de crema con helado de turrón Xixona de «Cassata», Elda,

«elixir de chocolate caliente» de Marcos Tonda y caviar del maestro

Torreblanca

Bodega:

-Casa Balaguer Blanco, Casa Agrícola Tinto y Laudum Moscalet

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 649 962 831

Viernes, 19 de septiembre

Restaurante Roca (Aspe)

Entrantes:

-Hogaza de pan artesano con ajo-perejil y rallado de tomate natural

-Jamón Ibérico a cuchillo acompañado con queso gouda añejo

-Canelón crujiente de carrillera al moscatel, boletus y trufa

-Saquito de pasta filo, gamba roja, calabacín y champiñón

-Coca con crema de tomate seco, pollo al ajillo, brotes picantes y uva de mesa del Vinalopó

Principales a elegir:

-Arroz con gamba roja, atún rojo, sepia y ajos tiernos

-Cordero asado con tomillo, romero y limón

-Rodaballo con lima, cilantro, ajo negro y piñones

Postre:

-Bizcocho de zanahoria, chocolate blanco y naranja con natillas de uva del Vinalopó

-Brownie con nueces y chocolate

Bodega:

-Vino tinto Cherro y vino blanco Tarima Mediterráneo

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 744 400 108

www.rocarestaurante.com

restaurante.roca@gmail.com