«La hostelería debe contar con los productos DOP de nuestra provincia»

La Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó es un tesoro de la provincia, que ha conquistado paladares nacionales e internacionales.Este fruto será la estrella en los menús de las próximas jornadas de «Menjars de la Terra». Hablamos con José Enrique Sánchez García, presidente del Consejo Regulador de la DOP Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, organismo encargado de mantener la excelencia de este producto.

¿Qué supone para la DOP Uva Embolsada del Vinalopó la celebración de unas jornadas como «Menjars de la Terra»?

Pues estas jornadas son muy necesarias para el reconocimiento del producto con Denominación de Origen en el sector gastronómico. Permiten comunicar de forma simultánea a distintos agentes determinantes para nuestro sector ,como los consumidores finales, los medios de comunicación, en este caso, INFORMACIÓN y los representantes del sector gastronómico y hostelero de nuestro territorio.

¿Cuál es el papel de este producto en la identidad gastronómica y cultural de las comarcas del Vinalopó?

Es determinante en nuestra identidad, ya que, desde el punto de vista cultural, es una práctica de origen antrópico, como es el embolsado; esto permite , entre otras muchas cosas, que exista la tradición de consumo de las 12 uvas en Nochevieja; independientemente de su origen, la misma se ha podido mantener a lo largo del tiempo porque existen uvas tardías, de la variedad aledo en particular, que al embolsarse todavía puede retrasarse más su cosecha y pueden llegar en fresco al 31 de diciembre. También es evidente la cantidad de platos con uvas que existen en nuestro territorio como la gachamiga, que acompañada por esta Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó resulta un manjar inimitable. No obstante, la uva siempre ha sido un acompañamiento transversal en nuestras mesas, en cualquier plato. Es algo muy arraigado en nuestra zona y debería ponerse en práctica en la restauración.

¿Qué diferencia a la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó de otras variedades que se cultivan en España?

Nuestro hecho diferencial no son tanto las variedades, es la práctica cultural del embolsado. Ahora se habla mucho de variedades , pero nuestra diferenciación es el territorio y el embolsado: sin ellos no hay Denominación de Origen. Variedades de uva de todo tipo, en general, se pueden cultivar en muchos sitios en sus correspondientes temporadas, pero embolsada y con Denominación de Origen solo en los siete pueblos que conforman nuestro territorio: Agost, Novelda, Monforte del Cid, Hondón de los Frailes, Hondón de las Nieves, Aspe y La Romana.

¿Qué medidas se toman desde el Consejo Regulador para garantizar la calidad y autenticidad del producto en esta campaña?

La DOP Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó consta de un Órgano de Control y Certificación y está constituido por una dirección técnica y por un cuerpo de auditores, que vigila el movimiento de la uva que se recolecte, comercialice o transite dentro de la zona de producción. Así, este órgano será el encargado de adoptar los mecanismos necesarios para garantizar el origen y calidad de los productos amparados y para que los procesos de producción, recolección, almacenamiento, envasado, etiquetado y comercialización se adapten al Reglamento, Pliego de Condiciones y al Manual de Calidad. Para ello, el Consejo Regulador de la DOP Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó es una entidad de certificación de producto acreditada por ENAC.

¿Cómo ha afectado el cambio climático y las condiciones meteorológicas recientes a la producción de esta temporada?

En el caso particular de la uva de mesa con DOP, una de las modificaciones más recientes que hemos llevado cabo como adaptación al aumento de las temperaturas, ha sido el acortamiento de los tiempos mínimos de embolsado establecidos en el Pliego de Condiciones, que es algo especialmente relevante para las variedades tempranas ; así, al haber observado que por este aumento de las temperaturas, los períodos de maduración se veían acortados, pues el tiempo mínimo de embolsado ha pasado de 60 a 45 días.

¿Qué retos enfrentan los productores de la zona?

La burocracia y limitaciones establecidas en cuando a la disponibilidad y uso de productos fitosanitarios, la seguridad hídrica, el relevo generacional, las condiciones del seguro agrario, la disponibilidad de mano de obra capacitada y formada para las labores agrícolas, entre otros.

¿Existen iniciativas en marcha para promocionar la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó más allá del ámbito nacional?

Sí, entre otras cosas, se hace una campaña de promoción de publicidad exterior en algunos de los mercados más importantes de Francia como Perpiñán, por ser este el principal destino de nuestro producto, sobre todo en la segunda parte de la campaña. Además, nuestra presencia en la Feria Fruit Attraction, a la que acudimos siempre amparados por la Diputación Provincial de Alicante.

¿Cómo se puede implicar más al sector de la hostelería y restauración en la valorización del producto?

Pues con jornadas como estas y haciendo que las mismas no se queden en eso: en una jornada. El producto debería estar en las cartas de todos los restaurantes de la zona, y el sector turístico y hostelero debe conocerlo, saber su temporada y saber identificarlo correctamente. Es fundamental que se cuente con los productos con indicación geográfica en la hostelería de nuestra provincia para que esta sea representativa del territorio del que se nutre y no pueda ser deslocalizada.

¿Qué importancia tiene el sello de Denominación de Origen Protegida ?

Muchísima. El sello de calidad nos da reconocimiento y es una garantía para el consumidor y para el productor; a ambos les protege tanto de la competencia legítima, como de aquella que pretende usurpar la referencia al territorio de forma fraudulenta , que es la que más nos preocupa

¿Cuál es su visión de futuro para el sector en la provincia de Alicante ?

Es optimista. Somos un sector capaz, profesionalizado y que sabe hacer las cosas bien, incluso en circunstancias adversas. Evidentemente siempre tendremos que enfrentarnos a problemas y nos gustaría que aquellos que nos pueden facilitar su resolución, lo hicieran, pero como no siempre es así, optamos por centrarnos en hacer todo lo que está en nuestras posibilidades como territorio y como Denominación de Origen Protegida. El origen es un reclamo comercial cada vez más importante para los consumidores y esto es algo que nosotros tenemos «de oficio».