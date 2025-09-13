Todo listo para dar el primer bocado a la gastronomía con raíces del Vinalopó: Arranca una nueva edición de «Menjars de la Terra»
Mañana comienza el viaje gastronómico de «Menjars de la Terra» por cinco restaurantes de Novelda, Villena, Monforte del Cid, Elda y Aspe, en los que brillarán los productos locales, como la Uva Embolsada del Vinalopó.
El próximo lunes arranca una nueva edición de «Menjars de la Terra», las jornadas gastronómicas que celebran los productos locales y la creatividad de los chefs del Alto y Medio Vinalopó. En esta ocasión, la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó será la gran protagonista de cinco menús elaborados por restaurantes de Novelda,Villena, Monforte del Cid, Elda y Aspe, durante cinco días consecutivos.
Lunes 15 de septiembre
En Casa Sicilia, Novelda, el menú de apertura se inicia con un cóctel de bienvenida que incluye, entre otros, quesos y embutidos del Vinalopó y carpaccio de tomate de la tierra con mollitas y hueva de maruca. Entre sus entrantes se encuentra una de sus especialidades, el arroz Ad Gaude, junto a un equilibrado ajoblanco con jamón y uva. Los principales ofrecen dos opciones: secreto ibérico con salsa de vino o lubina con crema de azafrán. Para finalizar, flan de turrón y uva al centro, corona la experiencia.
Martes 16 de septiembre
El menú de DondeDiego, Villena, comienza con entrantes con guiño a la región como encurtidos de Villena, alcachofa confitada con papada ibérica y reducción de Monastrell y ceviche de corvina con aguacate. Le acompaña un suculento plato principal, el secreto ibérico teriyaki con uva, para concluir con un postre tradicional, la toña al horno de la «abuela Virtu».
Miércoles 17 de septiembre
La tercera cita se dará en el restaurante Ramón, en Monforte del Cid. Los entrantes incluyen productos de primerísima calidad, entre los que destacan el jamón ibérico de Guijuelo cortado a cuchillo, queso curado de oveja, pimientos del piquillo rellenos de manitas de cerdo. El plato principal son los gazpachos manchegos de rape y gambas, una delicia marinera, mientras que de postre se sirve un sorbete de uva, ligero y refrescante.
Jueves 18 de septiembre
El menú de Bra Café Arturo, en Elda, se inicia con un aperitivo de bienvenida que incluye almendritas de secano fritas o embutido artesano de «Demetrio y Ernesto». Para los entrantes, boquerones de la bahía de Santa Pola en escabeche con uvas y croqueta de chipirones y pulpo sobre patata confitada. Después, se continúa con el plato fuerte: potajico blanco de bacalao con alubias y pencas. Y como desenlace, un elaborado brazo de crema con helado de turrón Xixona de «Cassata», chocolate caliente de Marcos Tonda y caviar del maestro Torreblanca, integrando tradición y creatividad.
Viernes 19 de septiembre
La última parada es en el restaurante Roca, en Aspe. Allí, la propuesta comienza con entrantes que celebran la excelencia del producto, como el canelón crujiente de carrillera al moscatel, el saquito de pasta filo con gamba roja y verduras o la coca con crema de tomate seco y uva. En los principales puedes elegir entre arroz con gamba roja, atún rojo y sepia, cordero asado con tomillo, romero y limón y rodaballo con lima, cilantro y ajo negro. Para cerrar, bizcocho de zanahoria con natillas de uva y brownie con nueces y chocolate, que serán los encargados de poner el broche final a una semana dedicada a poner en valor cada sabor del Alto y Medio Vinalopó.
Tradición del Vinalopó
«Menjars de la Terra» celebra la creatividad de los chefs, el trabajo de los agricultores y la riqueza de los productos locales. En esta edición, la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó se convierte en la gran embajadora del sabor, recordando la tradición, la cultura y el valor gastronómico de la comarca. Las jornadas son públicas y se recomienda reservar mesa con antelación debido a la disponibilidad limitada. Una cita imprescindible para quienes buscan descubrir el Vinalopó a través de sus sabores más auténticos. ¡Buen provecho!
Los menús de septiembre
Lunes,15 de septiembre
Restaurante Casa Sicilia (Novelda)
Cocktail de bienvenida:
-Xanxullo de Novelda (patatas chips, berberechos, mejillones, boquerones y aceitunas)
-Quesos y embutidos del Vinalopó
-Carpaccio de tomate de la tierra con mollitas y hueva de maruca
Entrantes:
-Ajoblanco con jamón y uva
-Degustación arroz Ad Gaude
Principal a elegir:
-Secreto con salsa de vino
-Lubina con crema de azafrán
Postre:
-Flan de turrón
-Uva al centro
Bodega:
-Cesilia Blanc, Cesilia Rosé y Cesilia Roble
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 965 603 763
eventoscs@casasicilia1707.es
Martes, 16 de septiembre
Restaurante DondeDiego (Villena)
Entrantes:
-Encurtidos de Villena
-Alcachofa confitada con papada ibérica y reducción de Monastrell
-Ceviche de corvina y aguacate
-Coca de tomate asado y sardina de bota
-Papas #DD (patatas chips, morcilla de cebolla, huevos de codorniz y trufa)
Principal:
-Secreto ibérico teriyaki con Uva Embolsada del Alto Vinalopó
Postre:
Toña al horno de la «abuela Virtu»
Bodega:
-Vino blanco La Virtu del Mar 2025, Vino tinto Vinalopó Joven 2025, vino tinto La Casica del Abuelo 2022 y vino dulce Alcanta
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 966 150 023
Miércoles, 17 de septiembre
Restaurante Ramón (Monforte del Cid)
Entrantes:
-Jamón Ibérico de Guijuelo cortado a cuchillo
-Queso curado de oveja
-Dip Mediterráneo
-Pimientos del piquillo rellenos de manitas de cerdo.
-Tomate de la huerta con capellán, ventresca de atún y olivas partidas.
Principal:
-Gazpachos manchegos de rape y gambas.
Postre:
-Sorbete de uva del Vinalopó perfumado de anís Paloma.
Bodega:
- Vino tinto Casa Agrícola y vino blanco Tarima Hill
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 615 459 015/ 965 621 358
ramonrodriguezrestaurante@gmail.com
Jueves, 18 de septiembre
Restaurante Bra Café Arturo (Elda)
Aperitivo de bienvenida:
- Almendritas de secano fritas saladas
-Aceitunas maceradas de Bra Café Arturo
-Embutido artesano de «Demetrio y Ernesto», hecho en Elda
Entrantes:
-Boquerones de la bahía de Santa Pola en escabeche con uvas del Vinalopó
-«Croqueta de Ana» de chipirones y pulpo, sobre patata confitada y
pericana tradicional de la montaña alicantina
Principal:
-Potajico blanco de bacalao con alubias, pencas y ali-oli
Postre:
-Brazo relleno de crema con helado de turrón Xixona de «Cassata», Elda,
«elixir de chocolate caliente» de Marcos Tonda y caviar del maestro
Torreblanca
Bodega:
-Casa Balaguer Blanco, Casa Agrícola Tinto y Laudum Moscalet
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 649 962 831
Viernes, 19 de septiembre
Restaurante Roca (Aspe)
Entrantes:
-Hogaza de pan artesano con ajo-perejil y rallado de tomate natural
-Jamón Ibérico a cuchillo acompañado con queso gouda añejo
-Canelón crujiente de carrillera al moscatel, boletus y trufa
-Saquito de pasta filo, gamba roja, calabacín y champiñón
-Coca con crema de tomate seco, pollo al ajillo, brotes picantes y uva de mesa del Vinalopó
Principales a elegir:
-Arroz con gamba roja, atún rojo, sepia y ajos tiernos
-Cordero asado con tomillo, romero y limón
-Rodaballo con lima, cilantro, ajo negro y piñones
Postre:
-Bizcocho de zanahoria, chocolate blanco y naranja con natillas de uva del Vinalopó
-Brownie con nueces y chocolate
Bodega:
-Vino tinto Cherro y vino blanco Tarima Mediterráneo
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 744 400 108
restaurante.roca@gmail.com
- El Ayuntamiento de Alicante permite que las terrazas de bares en suelo privado cierren dos horas más tarde que las de la vía pública
- Condenan al expresidente de los Graduados Sociales de Alicante por quedarse el dinero de cinco despidos
- Cae una red en Alicante que estafó casi un millón de euros con el método del falso empleado de banca
- El SEPE busca personal sin experiencia para trabajar en Alicante: contrato indefinido y jornada completa
- El PSOE rechaza que el alcalde de Benidorm convierta a la ciudad en el refugio de Mazón con la cena de este 12 de septiembre
- Disputa por la lengua en Alicante: una niña de Elche espera a que un juzgado resuelva si estudia en valenciano o en castellano
- El primer premio de la Lotería Nacional cae en este municipio de Alicante
- Rally en Torrevieja: dos turistas hacen 'explotar' los radares