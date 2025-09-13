Todo listo para dar el primer bocado a la gastronomía con raíces del Vinalopó: Arranca una nueva edición de «Menjars de la Terra»

El próximo lunes arranca una nueva edición de «Menjars de la Terra», las jornadas gastronómicas que celebran los productos locales y la creatividad de los chefs del Alto y Medio Vinalopó. En esta ocasión, la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó será la gran protagonista de cinco menús elaborados por restaurantes de Novelda,Villena, Monforte del Cid, Elda y Aspe, durante cinco días consecutivos.

Lunes 15 de septiembre

En Casa Sicilia, Novelda, el menú de apertura se inicia con un cóctel de bienvenida que incluye, entre otros, quesos y embutidos del Vinalopó y carpaccio de tomate de la tierra con mollitas y hueva de maruca. Entre sus entrantes se encuentra una de sus especialidades, el arroz Ad Gaude, junto a un equilibrado ajoblanco con jamón y uva. Los principales ofrecen dos opciones: secreto ibérico con salsa de vino o lubina con crema de azafrán. Para finalizar, flan de turrón y uva al centro, corona la experiencia.

Martes 16 de septiembre

El menú de DondeDiego, Villena, comienza con entrantes con guiño a la región como encurtidos de Villena, alcachofa confitada con papada ibérica y reducción de Monastrell y ceviche de corvina con aguacate. Le acompaña un suculento plato principal, el secreto ibérico teriyaki con uva, para concluir con un postre tradicional, la toña al horno de la «abuela Virtu».

Toña al horno de la «abuela Virtu», del restaurante DondeDiego. / INFORMACIÓN

Miércoles 17 de septiembre

La tercera cita se dará en el restaurante Ramón, en Monforte del Cid. Los entrantes incluyen productos de primerísima calidad, entre los que destacan el jamón ibérico de Guijuelo cortado a cuchillo, queso curado de oveja, pimientos del piquillo rellenos de manitas de cerdo. El plato principal son los gazpachos manchegos de rape y gambas, una delicia marinera, mientras que de postre se sirve un sorbete de uva, ligero y refrescante.

Gazpachos manchegos de rape y gambas, del restaurante Ramón. / INFORMACIÓN

Jueves 18 de septiembre

El menú de Bra Café Arturo, en Elda, se inicia con un aperitivo de bienvenida que incluye almendritas de secano fritas o embutido artesano de «Demetrio y Ernesto». Para los entrantes, boquerones de la bahía de Santa Pola en escabeche con uvas y croqueta de chipirones y pulpo sobre patata confitada. Después, se continúa con el plato fuerte: potajico blanco de bacalao con alubias y pencas. Y como desenlace, un elaborado brazo de crema con helado de turrón Xixona de «Cassata», chocolate caliente de Marcos Tonda y caviar del maestro Torreblanca, integrando tradición y creatividad.

Boquerones de la bahía de Santa Pola en escabeche con uvas del Vinalopó, de Bra Café Arturo. / INFORMACIÓN

Viernes 19 de septiembre

La última parada es en el restaurante Roca, en Aspe. Allí, la propuesta comienza con entrantes que celebran la excelencia del producto, como el canelón crujiente de carrillera al moscatel, el saquito de pasta filo con gamba roja y verduras o la coca con crema de tomate seco y uva. En los principales puedes elegir entre arroz con gamba roja, atún rojo y sepia, cordero asado con tomillo, romero y limón y rodaballo con lima, cilantro y ajo negro. Para cerrar, bizcocho de zanahoria con natillas de uva y brownie con nueces y chocolate, que serán los encargados de poner el broche final a una semana dedicada a poner en valor cada sabor del Alto y Medio Vinalopó.

Saquito de pasta filo, gamba roja, calabacín y champiñón del restaurante Roca. / INFORMACIÓN

Tradición del Vinalopó

«Menjars de la Terra» celebra la creatividad de los chefs, el trabajo de los agricultores y la riqueza de los productos locales. En esta edición, la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó se convierte en la gran embajadora del sabor, recordando la tradición, la cultura y el valor gastronómico de la comarca. Las jornadas son públicas y se recomienda reservar mesa con antelación debido a la disponibilidad limitada. Una cita imprescindible para quienes buscan descubrir el Vinalopó a través de sus sabores más auténticos. ¡Buen provecho!

