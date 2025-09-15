Monforte del Cid, todo el sabor en el corazón del Vinalopó

Las jornadas gastronómicas «Menjars de la Terra» hacen parada mañana en el restaurante Ramón, en Monforte del Cid, donde se presentará un menú de inspiración clásica. Jamón ibérico cortado a cuchillo, queso curado de oveja, pimientos del piquillo rellenos de manitas de cerdo o tomate de la huerta con capellán y ventresca se suman a un principal que no te dejará indiferente, el gazpacho manchego de rape y gambas.

Para terminar, la uva, protagonista indiscutible de estas jornadas en el Alto y Medio Vinalopó, hará su aparición con un refrescante sorbete de Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó con anís «paloma».

El sabor de la tradición en Monforte del Cid

La gastronomía de Monforte del Cid es uno de sus mayores atractivos, un reflejo de la vida de campo y de las costumbres que han pasado de generación en generación. Platos como el arroz con conejo y caracoles, preparado con productos de proximidad y cocinado a fuego lento con sarmientos de vid, son quizá el mejor ejemplo de esta cocina auténtica y arraigada.

A su lado se disfrutan los gazpachos manchegos, un guiso consistente que refleja la unión cultural con las comarcas vecinas; la gachamiga, sencilla en ingredientes pero intensa en sabor; y las pelotas, que se degustan especialmente en fechas señaladas como el 8 de diciembre, día de la patrona, cuando el aroma de este caldo tradicional llena los cuartelillos.

El arroz con conejo y caracoles cocinado a fuego lento con sarmientos de vid. / INFORMACIÓN

El recetario local recoge también el singular caldo al cielo, elaborado con gallina, pelotas, garbanzos y verduras, un símbolo de la identidad gastronómica del municipio.

A estas recetas se suman especialidades propias como las tortas monfortinas de verduras o sardinas, un plato que es el reflejo de la fiel y arraigada tradición panadera que existe en Monforte del Cid.

En el terreno de la repostería, la sopada ocupa un lugar destacado por su suavidad y sabor, acompañada de las clásicas toñas y pastas tradicionales que endulzan reuniones familiares y celebraciones. Pero el producto que más ha trascendido fronteras es, sin duda, la uva embolsada del Vinalopó, con Denominación de Origen, cultivada con mimo y protegida uno a uno en el campo. Su calidad y dulzura la han convertido en embajadora de la comarca en todo el mundo.

El capítulo de bebidas también tiene un protagonista claro: el anís seco, una tradición centenaria que sigue muy viva en marcas locales como Anís Tenis y Anís Salas. Estas destilerías han dado forma a combinaciones populares que forman parte de la identidad festiva de Monforte, como la refrescante «paloma» o el inconfundible «canario».

En conjunto, la cocina monfortina no es solo una propuesta culinaria: es una forma de vida, un modo de mantener vivas las raíces y de mostrar al visitante la esencia de un pueblo que ha sabido conservar su sabor propio.

Tortas monfortinas de verduras o sardinas. / INFORMACIÓN

Más allá de la gastronomía

Aunque la mesa es un motivo de peso para visitar Monforte del Cid, el municipio ofrece mucho más. Sus calles invitan a pasear con calma y descubrir rincones llenos de historia. Entre ellos destaca la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Nieves, una joya gótica que domina la plaza principal y que constituye uno de los principales referentes del patrimonio local.

El Museo IBERO es otra parada imprescindible, con piezas arqueológicas de gran valor, entre ellas el célebre «Toro íbero», además de restos romanos que muestran la importancia histórica del municipio.

A pocos kilómetros se encuentra Orito, una pedanía donde se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de Orito y San Pascual, destino de peregrinación desde el siglo XVI, y la Cueva de San Pascual, que ofrece unas vistas espectaculares del valle del Vinalopó y de la costa alicantina.

Las pastas tradicionales, un fijo en la repostería monfortina. / INFORMACIÓN

Naturaleza y deporte

Los amantes de la naturaleza tienen en Monforte un punto de partida ideal para rutas de senderismo de todos los niveles. El Sendero de San Pascual conecta Orito con la Sierra de las Águilas, mientras que el Sendero del Cid une el núcleo urbano con la Sierra del Cid. También el Camino de San Pascual permite recorrer paisajes de viñedos y almendros hasta llegar a la cueva del santo.

El municipio forma parte de itinerarios culturales de gran importancia, como el Camino de Santiago o el Camino del Cid, lo que lo convierte en un punto de paso cargado de historia viva.

Para quienes buscan deporte en plena naturaleza, Monforte del Cid cuenta con dos campos de golf de prestigio: Alenda Golf y Font del Llop Golf Resort, ambos con 18 hoyos y rodeados de paisajes mediterráneos que invitan a disfrutar de una jornada completa.

Fiestas con arraigo

El calendario festivo de Monforte del Cid es otro de sus grandes atractivos. En mayo se celebra la romería y feria de San Pascual, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial, en la que miles de personas caminan hasta la cueva del santo en un ambiente que combina devoción y celebración.

En diciembre, del 5 al 9, las fiestas de Moros y Cristianos en honor a la Purísima Concepción cierran el ciclo festivo de la Comunidad Valenciana. Declaradas también de Interés Turístico Provincial, son una explosión de color, música y tradición que refleja la historia y el carácter acogedor del municipio.