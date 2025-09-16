Sabores de Elda, un viaje gastronómico que conquista los cinco sentidos

El ciclo de sabores de «Menjars de la Terra» hace parada mañana en Elda, una ciudad universalmente reconocida por su industria del calzado pero que también sorprende por la riqueza de su mesa. En el restaurante Bra Café Arturo se desplegará una experiencia gastronómica en la que destacan platos como los boquerones en escabeche con Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó y el potajico blanco de bacalao con alubias y pencas. El caviar dulce del maestro Torreblanca, entre otros dulces, pondrá el broche de oro a este menú. Una cita que confirma que la gastronomía eldense es un patrimonio vivo que refleja la identidad de un pueblo orgulloso de sus raíces.

Elda, tradición y producto local

La cocina eldense combina tradición mediterránea, herencia manchega y el ingenio de generaciones que supieron sacar lo mejor de productos sencillos. Hoy, sus platos típicos no solo se disfrutan en los hogares, sino que se han convertido en reclamo turístico para quienes buscan experiencias auténticas. Sentarse a la mesa en Elda es recorrer una historia de sabores donde destacan el fandango, las fasiuras, el inconfundible mezclaíco, y otras delicias como las gachamigas, la ollica de trigo o los buñuelos de calabaza.

El fandango: guiso con alma marinera y campesina

Para muchos, el fandango es el plato que mejor resume el espíritu de Elda. Se trata de un guiso de patatas, tomate, pimiento, cebolla y bacalao en salazón. Esta combinación une mar y tierra, recordando la antigua conexión comercial con la costa. Su sabor profundo y reconfortante lo convierte en la elección ideal para los meses fríos, aunque su autenticidad lo hace imprescindible en cualquier época del año.

Quien prueba el fandango no solo disfruta de un plato contundente, sino que se adentra en una tradición que pasa de generación en generación. No hay dos fandangos iguales: cada casa tiene su secreto, y esa diversidad lo convierte en un emblema vivo de la cocina local.

Las fasiuras: pequeñas joyas de la cocina casera

Otro imprescindible son las fasiuras, pequeñas bolas de carne picada mezclada con pan rallado, huevo y especias. Cocidas en caldo, resultan tiernas y jugosas, aportando calidez a cualquier comida. Aunque antaño eran un lujo reservado a celebraciones, hoy siguen presentes en reuniones familiares y fiestas locales, especialmente en Navidad.

Cocidas en caldo, las fasiuras resultan tiernas y jugosas, aportando calidez a cualquier comida. / .

Las fasiuras representan la esencia de la cocina de proximidad: sencillas, hechas a mano y llenas de cariño. Un plato que, al probarlo, recuerda que en la sencillez está muchas veces la verdadera excelencia.

El mezclaíco: el aperitivo con denominación de origen

En cualquier ruta gastronómica por Elda no puede faltar el mezclaíco, la bebida de aperitivo que se ha convertido en seña de identidad. Elaborado con picón (licor amargo), un toque de Cinzano, una rodaja de naranja, unas olivas y un golpe de sifón, es un cóctel breve pero lleno de carácter.

El mezclaíco, la bebida de aperitivo que se ha convertido en seña de identidad. / .

El mezclaíco no es solo un trago: es un ritual. Se disfruta en bares y terrazas, acompañado de conversación y tapeo, marcando el inicio perfecto de cualquier comida. Refrescante, aromático y con un punto amargo, es la manera más auténtica de integrarse en la vida social eldense.

Las gachamigas: el legado que reúne

Las gachamigas son, probablemente, el plato más festivo de Elda. Preparadas con harina, aceite, ajo y agua, son un ejemplo magistral de cómo con pocos ingredientes se consigue un manjar. Su elaboración es comunitaria: varias personas remueven la mezcla en una sartén grande hasta lograr una textura dorada y crujiente en los bordes.

Comer gachamiga es compartir. Es una experiencia que suele vivirse al aire libre, en fiestas, romerías o reuniones de amigos. Más que un plato, es un acontecimiento que muestra la hospitalidad eldense y su gusto por disfrutar en compañía.

La ollica de trigo: raíces y nutrición

La ollica de trigo es uno de los guisos más representativos de la cocina popular eldense. Se elabora con trigo, legumbres, verduras y, en muchas ocasiones, carne o embutidos que enriquecen su sabor. Es un plato nutritivo y lleno de matices, ideal para los meses más fríos.

Más allá de su contundencia, la ollica de trigo conecta directamente con el pasado agrícola de la ciudad, cuando este cereal era parte esencial de la dieta. Hoy sigue siendo un símbolo de la cocina de cuchara, un plato que enamora a quienes buscan autenticidad y tradición en cada bocado.

Buñuelos de calabaza: dulzura festiva

Para cerrar una ruta gastronómica por Elda, nada mejor que unos buñuelos de calabaza. Dorados, esponjosos y con un toque suave y dulce, son típicos en celebraciones y especialmente en días de fiesta. Espolvoreados con azúcar, conquistan tanto a mayores como a pequeños.

Los buñuelos de calabaza son orados, esponjosos y con un toque suave y dulce, son típicos en celebraciones y especialmente en días de fiesta / .

Son un ejemplo perfecto de la repostería tradicional valenciana adaptada al estilo eldense, y un recuerdo sabroso para quienes desean llevarse de la ciudad algo más que fotografías.

Una cocina con futuro

Elda no solo conserva estas recetas: también las reinventa. Restaurantes y bares de la ciudad están reinterpretando estos platos con toques contemporáneos, sin perder la esencia que los hace únicos. De este modo, el fandango puede servirse en formato tapa, las fasiuras acompañar arroces innovadores, y el mezclaíco convertirse en protagonista de catas turísticas.

Quien visita Elda descubre que su gastronomía es tan dinámica como su gente. Tradición y modernidad conviven para ofrecer al viajero una experiencia auténtica, diferente y llena de sabor.

La gastronomía de Elda es una invitación a viajar con el paladar. Desde el guiso del fandango hasta la frescura del mezclaíco, pasando por las gachamigas, la ollica de trigo o la dulzura de los buñuelos de calabaza, cada plato es una puerta abierta a la historia y al carácter de la ciudad.

Visitar Elda es descubrir que en este municipio la mesa no es solo un lugar para comer, sino un espacio de encuentro, de memoria y de celebración. Una experiencia gastronómica que convierte al viajero en parte de la comunidad y que, sin duda, invita a regresar.