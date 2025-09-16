Villena se luce en la segunda jornada de «Menjars de la Terra» con el buen hacer de DondeDiego

Cuando la cocina se aferra a la tierra, tradición e innovación caminan de la mano. Así lo demostró ayer DondeDiego, en Villena, con la segunda jornada de «Menjars de la Terra», iniciativa organizada por INFORMACIÓN con el apoyo de la Diputación de Alicante. Su propuesta puso en valor el producto de proximidad y el respeto por el recetario de siempre. «Nuestra cocina es de tradición, es con la que me identifico. Más del 80% del menú lo hemos elaborado con productos de la tierra, porque creemos que ahí está nuestra identidad», subrayaba su gerente y cocinero, Diego Orozco, antes de comenzar el servicio. El producto estrella de estas jornadas, la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, estuvo perfectamente representada y honrada como hilo conductor del menú y símbolo de arraigo. El alcalde de Villena, Fulgencio José Cerdán, presente durante el encuentro, destacó la importancia de iniciativas como esta para poner en valor el negocios hosteleros locales: «Menjars de la Terra nos permite descubrir propuestas gastronómicas en toda la provincia y dar visibilidad a restaurantes que quizá no siempre están en el foco, pero que ofrecen calidad y autenticidad».

Diego Orozco, gerente y cocinero de DondeDiego, junto al secreto ibérico teriyaki con Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó. / Rafa Arjones

Una historia de dedicación

DondeDiego acogió la jornada en un comedor que conjugaba elegancia y modernidad. Mesas bien distribuidas, grandes lámparas de luz cálida contrastando con las paredes de aire industrial, techos con plantas que aportaban frescura y espejos redondos que multiplicaban la amplitud. El restaurante abrió sus puertas hace 12 años, en plena crisis económica, fruto de la experiencia y del empeño de Orozco. «Arrancamos en un momento complicado, pero con la idea clara de ofrecer una cocina honesta, de base tradicional, que la gente reconociera como suya», recordó. Desde entonces, el local se ha consolidado como un referente en Villena, gracias a un equipo estable, servicio impecable, a una cocina donde el sabor manda con presentaciones cuidadas, pero sin alaracas y una carta amplia que combina platos de siempre con guiños actuales.

Coca de tomate asado y sardina de bota con Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó / Rafa Arjones

Cocina con raíces

El recorrido gastronómico arrancó con los encurtidos de Villena, sencillos y frescos, seguidos por un suculento ceviche de corvina y aguacate, en el que cada bocado era ligero, vibrante y limpio, con la acidez justa para despertar los sabores marinos y resaltar la delicadeza del pescado. A continuación, se sirvió una sorprendente coca de tomate asado y sardina de bota con Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, servida caliente, esponjosa y jugosa en boca, donde el punto salino de la sardina elevaba la suavidad del tomate. Para continuar deleitando al paladar, le siguieron las Papas #DD, que conquistaron por el crujiente exquisito de la patata chip, el huevo de codorniz perfectamente cocinado y el contraste de la morcilla con la trufa, una combinación deliciosa y muy celebrada por los asistentes.

Alcachofa confitada con papada ibérica y reducción de Monastrell / Rafa Arjones

Uno de los momentos más destacados llegó con la alcachofa confitada con papada ibérica y reducción de Monastrell, que enamoró a los cinco sentidos: cocinada con precisión, cubierta por una loncha suave de papada, la fusión alcanzó un sabor excepcional, equilibrado e intenso. «Queremos que nuestra cocina recuerde a la que harían nuestras abuelas, pero con un cuidado especial en la presentación», explicaba Orozco.

Ceviche de corvina y aguacate. / Rafa Arjones

Para continuar calmando el apetito, llegó el plato fuerte, el secreto ibérico teriyaki con Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, que sin duda alguna, fue el triunfador de la jornada. La carne tierna y melosa se deshacía en boca, mientras que la base de trigo rendía homenaje a la sopa tradicional villenera. La uva aportaba frescura y dulzor, completando una elaboración muy celebrada por todos los allí presentes. Orozco explicó que quisieron darle un papel protagonista all plato principal: «Queríamos integrar la uva en una propuesta que sorprendiera, pero sin perder nuestras raíces, por eso hicimos un guiño a la sopa de trigo villenera en la base del secreto ibérico».

Secreto ibérico teriyaki con Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó. / Rafa Arjones

Y no podía faltar el toque dulce con la toña al horno de la «Abuela Virtu», coronada con almendras y acompañada de helado de turrón, una delicia que evocó a una reposteria heredada, con arraigo. Todo la comida fue maridada con excelentes vinos de la zona: el blanco La Virtu del Mar 2025, los tintos Vinalopó Joven 2025 y La Casica del Abuelo 2022, y el dulce, la mistela, Alcanta, que cerró la cita con armonía.

Toña al horno de la «Abuela Virtu». / Rafa Arjones

Herencia gastronómica

La elección de Villena como escenario de esta jornada no fue casual. Entre cerros, viñas y campos que alimentan la comarca, esta localidad es mucho más que un destino cultural. Su rica historia forjada por cristianos y musulmanes, reflejada en el Castillo de la Atalaya, edificación de finales del siglo XII, ha marcado profundamente su arquitectura, sus tradiciones y, por supuesto, su gastronomía. «Nuestra gastronomía cada vez va a más, con nuevos restaurantes de calidad que se suman a los que ya existían. Esto complementa nuestra oferta turística y cultural, porque la gente busca disfrutar también de la buena mesa», apuntó el alcalde Cerdán.

Abel Diez, director comercial de Chocolates Marcos Tonda; Mariví Pardo, periodista; Fulgencio José Cerdán, Alcalde de Villena; Cecilia Rojas, comercial de INFORMACIÓN; Daniel Coloma, delgado de Hidraqua; Juan José Olivares, concejal de Hacienda y Personal; Sara Rodríguez, redactora de INFORMACIÓN y Paco Bernabé, periodista gastronómico. / Rafa Arjones

Tras una jornada de éxito, «Menjars de la Terra» avanza con paso firme por el Vinalopó. Este miércoles la cita es en Monforte del Cid, en el Restaurante Ramón, donde los comensales disfrutarán de un menú que rinde homenaje a la cocina de siempre y a los productos de la tierra. ¡Buen provecho!