Aspe, tradición gastronómica y cultura de paladar entre viñedos del Vinalopó

Mañana concluyen las jornadas gastronómicas «Menjars de la Terra» en la comarca del Alto y Medio Vinalopó y será el restaurante Roca de Aspe quien deleite a los comensales con un viaje gastronómico en el que la tradición local se encuentra con la innovación culinaria. Ejemplo de ello son sus principales, que ofrecen un trío de elecciones que combinan mar y tierra: arroz con gamba roja y atún, cordero asado con hierbas mediterráneas o rodaballo con lima y ajo negro.

Aspe y su aroma

Entre viñedos y paisajes que huelen a tierra fértil se encuentra Aspe, una localidad enclavada en la cuenca meridional del valle del Vinalopó. Rodeado por Hondón de las Nieves, Novelda, Monforte del Cid, La Romana y Elche, este pueblo se alza como un verdadero referente de la cultura gastronómica alicantina. Su situación privilegiada dentro de lo que se conoce como el «valle de las uvas» ha marcado durante siglos la vida de sus habitantes y la esencia de su cocina.

Si hay un producto que define la identidad aspense, ese es la uva de mesa del Vinalopó. Aspe es uno de los municipios integrados en la Denominación de Origen que protege y distingue esta fruta única en el mundo. A diferencia de otras variedades, la uva del Vinalopó crece bajo un ingenioso sistema de protección: cada racimo se cubre con un bolso de papel durante al menos sesenta días. Este método artesanal, heredado de generaciones, resguarda los granos del sol, la lluvia y las plagas, garantizando una maduración uniforme y un sabor inconfundible.

Gastronomía con raíces y vanguardia

Aspe es un lugar donde la cocina se vive con respeto al pasado, pero sin miedo a la innovación. La gastronomía local es un espejo de la historia de sus gentes: recetas transmitidas de generación en generación que hoy se reinterpretan con técnicas actuales. La clave está en el equilibrio entre tradición y modernidad, con un sello común: la defensa del producto de kilómetro cero, un valor en alza que apuesta por lo autóctono y sostenible.

Platos como el cocido con pelotas, el arroz y conejo con caracoles, las fritás de conejo, el gazpacho, el trigo picao o la gachamiga son emblemas de la mesa aspense. Cada uno de ellos encierra un relato de la vida en el campo, de la austeridad convertida en sabor, de la fiesta compartida en torno a la mesa. No menos importante es la repostería local, con dulces como las toñas, los huevos montados o las torrijas de la Jira, que evocan celebraciones y tradiciones comunitarias.

El arroz y conejo con caracoles, es uno de los emblemas de la mesa aspense. / .

En los últimos años, un producto ha dado proyección internacional al municipio: el panettone aspense. De la mano de maestros pasteleros este clásico de la repostería italiana ha sido reinterpretado con sello propio, conquistando certámenes y paladares de todo el mundo.

La cocina de Aspe no solo se disfruta en los hogares o en los restaurantes del municipio, sino también en eventos que han convertido a la localidad en referencia dentro del panorama gastronómico nacional. Destacan las jornadas gastronómicas organizadas por el Restaurante Ya y el Restaurante Alfonso Mira.

El primero ha sabido reinventar las elaboraciones tradicionales, fusionándolas con una visión contemporánea que sorprende tanto al comensal local como al visitante. El segundo conjuga la vanguardia con la herencia culinaria, acogiendo cada año a chefs de prestigio, algunos de ellos con estrellas Michelin, que hacen de Aspe un punto de encuentro para la alta cocina. Estos encuentros son una muestra de cómo la gastronomía se convierte en motor cultural y atractivo turístico, reforzando la identidad del municipio.

Placer culinario para todos

Desde el Ayuntamiento de Aspe se impulsan actividades para acercar la riqueza culinaria a vecinos y visitantes: muestras gastronómicas, catas de vino, talleres y semanas temáticas que celebran los productos de la tierra. Estas propuestas no solo ponen en valor el trabajo de agricultores, cocineros y reposteros, sino que invitan al visitante a sumergirse en una experiencia cultural completa.

Caminar por las calles de Aspe, detenerse en sus bares o en sus panaderías, compartir mesa en alguno de sus restaurantes o participar en un showcooking es una forma de conocer al detalle el alma de un municipio que se expresa, sobre todo, a través del gusto.

Aspe se ubica en la cuenca meridional del valle del Vinalopó. / .

Visitar Aspe es saborear su tierra. Es descubrir cómo la uva del Vinalopó se convierte en símbolo de identidad, cómo la cocina tradicional sigue viva en los hogares, cómo los productos locales se defienden frente a la globalización, y cómo la innovación gastronómica abre ventanas al futuro.

Aspe es mucho más que un destino en el interior de Alicante: es un lugar donde la cultura del paladar se convierte en patrimonio, en reclamo turístico y en orgullo compartido. Un municipio que invita a descubrir, probar y, sobre todo, disfrutar.