Ramón encumbra Monforte con productos de máxima calidad

El éxito está garantizado en un restaurante cuando el producto es de la máxima calidad. Eso es precisamente lo que hace brillar al Restaurante Ramón, anfitrión de la tercera jornada de «Menjars de la Terra», el ciclo gastronómico organizado por INFORMACIÓN con el apoyo de la Diputación de Alicante. Ayer, en Monforte del Cid, el público pudo comprobarlo en un menú donde la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó fue el desenlace dulce de un recorrido marcado por el respeto a la tradición y a los sabores de siempre.

Daniel Úbeda, comercial de INFORMACIÓN; Daniel Coloma, gerente de Hidraqua; Carlos Limeña, concejal de Desarrollo Económico y Turismo; Juan José Hernández, Alcalde de Monforte del Cid; Sergio Sánchez, director general de Aguas de Alicante; Sergio Azorín, delegado de zona de Aguas de Alicante; Martín Sanz, director de Comunicación de Hidraqua y Aguas de Alicante; Jose María Gómez, catedrático de la Universidad Miguel Hernández; Antonio Gómez, CEO de Jose María Gomez Mira SA y Emilio Quer, comercial de Chocolates Marcos Tonda. / Jose Navarro

Maestría de oficio

Con 25 años de trayectoria, el Restaurante Ramón se ha consolidado como un referente en la zona. Fundado en el año 2.000 por Ramón Rodríguez, gerente del restaurante, y su mujer, el negocio representa el esfuerzo de una familia que ha sabido mantener intacta su esencia con el paso del tiempo.

Ramón Rodríguez, gerente del Restaurante Ramón, junto a los gazpachos manchegos de rape y gambas. / Jose Navarro

Hoy, ese legado ya se prepara para el relevo generacional: «Llevamos 25 años con mucho esfuerzo, y ahora el relevo es Marisol, mi hija, que viene detrás», confesaba Rodríguez emocionado.

El gerente del Restaurante Ramón se formó en la escuela de Vicente Castelló, en Nou Manolín, donde pasó 10 años aprendiendo muchas de las bases de su oficio. Junto a él, el jefe de cocina, Miguel Roselló, procedente del emblemático, El Jumillano, un referente de la gastronomía alicantina ya cerrado, construyeron el tándem perfecto gracias al conocimiento de las materias primas y la memoria culinaria en cada servicio.

Queso curado de oveja. / Jose Navarro

El espacio, acogedor y con un toque rústico, mantiene el aire cálido de la hostelería familiar, con una decoración sobria y cuidada que acompaña sin restar protagonismo a lo esencial: la mesa. Y en ella, es el producto el que manda.

Jamón ibérico de Guijuelo cortado a cuchillo. / Jose Navarro

Los entrantes fueron una declaración de intenciones. El jamón ibérico de Guijuelo cortado a cuchillo y el queso curado de oveja, mostraron que no hacen falta elaboraciones complejas cuando la calidad roza la excelencia.

Original y delicioso dip mediterráneo. / Jose Navarro

Le sucedieron el dip mediterráneo, una composición original y suculenta, que dio paso a unos pimientos del piquillo rellenos de manitas de cerdo, tiernos y sabrosos, con ese punto meloso que recuerda a la cocina de nuestras madres. El tomate de la huerta con capellán, ventresca de atún y olivas partidas, completó una secuencia de entrantes donde lo sencillo brilló gracias a la autenticidad, calidad y al buen trato de las materias primas.

Pimientos del piquillo rellenos de manitas de cerdo. / Jose Navarro

El gran bocado, los gazpachos manchegos de rape y gambas, fue una de las sorpresas del menú. Habitualmente ligados a la carne, aquí se reinterpretaron con productos del mar, dando lugar a un guiso de cuchara intenso y refinado al mismo tiempo. «Nuestra especialidad son los platos de cuchara, esa cocina de abuelas y madres que no pasa de moda. En la zona, lo habitual es prepararlos con carne de caza, pero quise darles un tributo distinto con rape y gambas», contaba Rodríguez, quien ha convertido este plato en una de sus señas de identidad.

Tomate de la huerta con capellán, ventresca de atún y olivas partidas. / Jose Navarro

El homenaje al producto de las jornadas, llegó en el epílogo dulce, con un sorbete de Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó perfumado con anís Paloma, refrescante y delicado, que no sólo puso en valor al producto estrella de la comarca, sino también a uno de los fantásticos embajadores de la localidad, como lo es el anís. «La uva es el buque insignia de Monforte y hay que rendirle tributo», subraya el gerente.

El epílogo dulce fue un sorbete de Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó perfumado con anís Paloma. / Jose Navarro

Toda esta degustación de exquisiteces estuvo maridada con dos vinos alicantinos que acompañaron de forma impecable el recorrido gastronómico: el blanco Tarima Hill, de Bodegas Volver, y el tinto Casa Agrícola, de Pepe Mendoza, dos excelentes caldos para acompañar productos de la máxima calidad.

La llegada de «Menjars de la Terra» en la localidad fue muy celebrada. Para el alcalde de Monforte del Cid, Juan José Hernández, la presencia del municipio en estas jornadas era imprescindible: «El año pasado me dió mucha rabia que Monforte no hubiera estado en Menjars de la Terra. Queríamos participar porque este proyecto pone en valor a la provincia y la gastronomía que tenemos».

El lleno absoluto del Restaurante Ramón, no fue casualidad. Su buen hacer culinario y su servicio cercano lo convierten en un reclamo en Alicante: «Ramón es un embajador de Monforte sin salir del mismo. Todo el mundo lo conoce en la provincia y siempre está lleno, no solo de vecinos, sino de gente de fuera que viene a disfrutar de su cocina, ya que es un reclamo», destacó Hernández.

Equipo de sala y cocina del Restaurante Ramón, en Monforte del Cid. / Jose Navarro

Próxima visita culinaria

Pero el viaje gastronómico no se detiene. «Menjars de la Terra» continuará hoy en Bra Café Arturo, en Elda, donde la próxima propuesta volverá a poner al Vinalopó en el centro de la mesa. ¡Buen provecho!

El menú de hoy

Restaurante Bra Café Arturo (Elda)

Aperitivo de bienvenida:

- Almendritas de secano fritas saladas

-Aceitunas maceradas de Bra Café Arturo

-Embutido artesano de «Demetrio y Ernesto», hecho en Elda

Entrantes:

-Boquerones de la bahía de Santa Pola en escabeche con uvas del Vinalopó

-«Croqueta de Ana» de chipirones y pulpo, sobre patata confitada y

pericana tradicional de la montaña alicantina

Principal:

-Potajico blanco de bacalao con alubias, pencas y ali-oli

Postre:

-Brazo relleno de crema con helado de turrón Xixona de «Cassata», Elda,

«elixir de chocolate caliente» de Marcos Tonda y caviar del maestro

Torreblanca

Bodega:

-Casa Balaguer Blanco, Casa Agrícola Tinto y Laudum Moscalet

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 649 962 831