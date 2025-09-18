Bra Café Arturo exhibe en Elda la verdadera esencia de «Menjars de la Terra»

La ilusión, el esfuerzo, las ganas y el compromiso son los ingredientes invisibles que convierten una experiencia gastronómica en un recuerdo imborrable. Este es el secreto que encumbro ayer a Bra Café Arturo, en Elda, durante la penúltima jornada del ciclo gastronómico «Menjars de la Terra» en el Alto y Medio Vinalopó, organizado por INFORMACIÓN con el apoyo de la Diputación de Alicante. Una cita que, ha puesto en valor el recetario más auténtico de la provincia, reivindicando la importancia de la tradición culinaria y el producto local, como esel caso de la estrella de estas jornadas, la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó.

Ana Gutiérrez, chef de Café Bra Arturo; Tatiana Sánchez, jefa de sala y Arturo Sánchez, gerente. / Matías Segarra

El escenario fue un restaurante que en sí mismo encierra una historia familiar ligada a la gastronomía. El local, fundado en 1969 por el tío y el padre de Arturo Sánchez, gerente de Bra Café Arturo, fue recuperado con mimo por este último, que junto a su mujer, Ana Gutiérrez, ha sabido transformar la adversidad en oportunidad . «Para mí, reabrir este espacio ha sido un reto personal y familiar. Volver a levantar el restaurante de mi familia, después de todo lo que hemos pasado, y hacerlo en el marco de unas jornadas como estas es muy especial», confesaba Sánchez con emoción.

Alberto Medina, responsable de Hidraqua Elda; Daniel Coloma, gerente de Hidraqua Alicante Centro; Rosa Vidal, concejal de Turismo de Elda; Silvia Ibáñez, concejal de Comercio, Mercados y Seguridad Ciudadana de Elda; Cecilia Rojas, comercial de INFORMACIÓN y Emilio Quer, comercial de Chocolates Marcos Tonda. / Matías Segarra

Un espacio con alma

El local de Bra Café Arturo enamora a primera vista: amplio, con grandes cristaleras que inundan de luz natural el comedor superior, una barra generosa en la que los productos frescos se muestran sin artificios, y una decoración acogedora que transmite el calor de lo cercano. Es un espacio que invita a quedarse, a disfrutar sin prisas de la conversación y por supuesto, de la comida. Y es que el «menjar» es aquí el verdadero protagonista: «Nuestra cocina parte del recetario tradicional, tanto provincial como nacional. Apostamos por la cocina de mercado, por el producto de proximidad y por darle el tiempo que necesita. Esa es nuestra diferencia».

Embutido artesano de Elda de "Demetrio y Ernesto". / Matías Segarra

Un menú de raíces y matices

La jornada comenzó con un aperitivo de bienvenida a base de almendritas fritas de secano, aceitunas maceradas de la casa y un embutido artesano de Elda de Demetrio y Ernesto, de calidad altísima y sabor profundo, acompañados de pan artesano y coca a la pala, que casaron a la perfección, para comenzar a abrir boca.

El pan artesano y la coca a la pala casaron perfectamente con los embutidos artesanos. / Matías Segarra

Los entrantes confirmaron esa apuesta. La croqueta de chipirones y pulpo, bautizada como «Croqueta de Ana», sorprendió por su cremosidad y sedosidad, con un sabor intenso y envolvente, servida sobre patata confitada y pericana alicantina. Un juego de tres texturas que se convirtió en uno de los momentos estelares del menú.

«Croqueta de Ana», de pulpo y chipirones. / Matías Segarra

Este exquisito bocado dio paso a los boquerones en escabeche con Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, que ofrecieron un contraste delicioso entre el punto ácido del escabeche, sublimemente ejecutado, y la dulzura fresca final de la uva en boca. El resultado fue un plato equilibrado, con la uva como inesperado y perfecto aliado del pescado azul.

Boquerones en escabeche con Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó. / Matías Segarra

El plato principal fue un homenaje a la memoria culinaria de Elda: un potajico blanco de bacalao con alubias, pencas y alioli. Receta de cuchara que conecta directamente con las cocinas de las abuelas y madres, que reconcilia con la tradición y que reivindica la vigencia de los guisos de toda la vida. «Los platos de cuchara son nuestra seña de identidad. Creo que hay que recuperar esos sabores de siempre, que además forman parte de la cultura de la zona», explicaba Sánchez, convencido de que la cocina es también un pilar de la salud y la memoria colectiva.

El plato principal fue el potajico de bacalao con alubias, pencas y alioli. / Matías Segarra

El desenlace fue un festival para los sentidos con el brazo relleno de crema, acompañado de helado de turrón de Xixona, un delicioso elixir de chocolate caliente de Marcos Tonda y el inconfundible caviar dulce del maestro Torreblanca. Un postre elegante y equilibrado, que unió tradición repostera y vanguardia local en un postre a la altura de la cita.

Brazo relleno de crema, acompañado de helado de turrón de Xixona, un delicioso elixir de chocolate caliente de Marcos Tonda y el inconfundible caviar dulce del maestro Torreblanca. / Matías Segarra

Todo ello maridado con una cuidada selección de vinos alicantinos: Casa Balaguer Blanco, Casa Agrícola Tinto y Laudum Moscatel, además de un herbero que puso un guiño aromático final al recorrido gastronómico.«Bra Café Arturo es una seña de identidad de la ciudad. Representa a la perfección nuestra tradición culinaria y el esfuerzo de familias que han mantenido viva la esencia de la cocina local. Ha sido un acierto celebrar aquí esta jornada», señaló la concejal de Turismo, Rosa Vidal, alabando la maestría de la cocina del restaurante eldense y de su papel como embajador del municipio.

Sello de identidad de Elda

El municipio del calzado no sólo pisa fuerte por su fama zapatera, también destaca y se distingue por la alta calidad del producto fresco de la zona que ha alimentado sus recetas de cuchara, de arroces alicantinos, de postres artesanos y de sabores transmitidos de generación en generación.

En sus restaurantes y bares conviven la innovación con ese legado que forma parte de la memoria colectiva. Precisamente, Vidal, destacó la importancia de que el municipio formara parte de estas jornadas para dar un mayor altavoz a la excelencia de la cocina eldense: «Es una iniciativa con sabor propio, que ayuda a dar a conocer la riqueza y la variedad gastronómica de nuestra comarca. En Elda tenemos una tradición muy fuerte de platos de cuchara, como el fandango o el potaje que hemos degustado, que son parte de nuestro recetario y que debemos dar a conocer a las nuevas generaciones».

Ana Gutiérrez, chef de Bra Café Arturo, cocinando el potajico blanco de bacalao con alubias, pencas y alioli. / Matías Segarra

Mirando hacia Aspe

El viaje, sin embargo, no termina aquí. «Menjars de la Terra» cerrará por todo lo alto mañana en el Medio Vinalopó. La última parada será Aspe, en el Restaurante Roca, con una propuesta que combina el respeto por las materias primas con una visión actual de la cocina . Allí, la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó volverá a ocupar un lugar de honor, acompañada de elaboraciones que prometen hacer brillar la riqueza de la huerta aspense y sus productos de proximidad. ¡Buen provecho!

El menú de hoy

Restaurante Roca (Aspe)

Entrantes:

-Hogaza de pan artesano con ajo-perejil y rallado de tomate natural

-Jamón Ibérico a cuchillo acompañado con queso gouda añejo

-Canelón crujiente de carrillera al moscatel, boletus y trufa

-Saquito de pasta filo, gamba roja, calabacín y champiñón

-Coca con crema de tomate seco, pollo al ajillo, brotes picantes y uva de mesa del Vinalopó

Principales a elegir:

-Arroz con gamba roja, atún rojo, sepia y ajos tiernos

-Cordero asado con tomillo, romero y limón

-Rodaballo con lima, cilantro, ajo negro y piñones

Postre:

-Bizcocho de zanahoria, chocolate blanco y naranja con natillas de uva del Vinalopó

-Brownie con nueces y chocolate

Bodega:

-Vino tinto Cherro y vino blanco Tarima Mediterráneo

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 744 400 108

www.rocarestaurante.com

restaurante.roca@gmail.com