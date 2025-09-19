Restaurante Roca ofrece un memorable cierre a «Menjars de la Terra»

Si algo define a Aspe es la hospitalidad y generosidad de sus gentes. Esa esencia se palpa desde el primer instante en que uno cruza las puertas del Restaurante Roca, un templo gastronómico que, bajo la dirección de Francisco José Roca, ha sabido conjugar con respeto la tradición sin perder de vista la modernidad.

Aspe Menjars de la Terra en el Restaurante Roca de Aspe / Matias Segarra

Ayer, este emblemático espacio fue escenario de la última jornada de «Menjars de la Terra» en el Alto y Medio Vinalopó, un ciclo que está poniendo en valor la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, auténtica joya agrícola de la comarca, y que se despide hasta el próximo mes dejando un excelente sabor de boca.

Francisco José Roca, gerente de Restaurante Roca; Antonio Puerto, Alcalde de Aspe; Nieves Miralles, madre del gerente, Francisco José Roca; Sara Rodríguez, redactora de INFORMACIÓN y Paco Bernabé, periodista. / Matías Segarra

El encuentro comenzó con un momento cargado de emotividad. El Alcalde de Aspe, Antonio Puerto, tomó la palabra para dar la bienvenida y recordó la importancia del producto protagonista: «Estamos en una época de Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, la perla dorada y más bonita que tenemos para ofrecer». Antes de iniciarse la comida, Puerto entregó varias placas de reconocimiento, una de ellas a Nieves Miralles y a su difunto marido, Francisco Roca, por ser el origen de un sueño hecho realidad. Otra fue para el propio Roca, como reconocimiento a su labor y al esfuerzo de mantener vivo un proyecto que nació hace 15 años con solidez y prestigio. «Hoy reconocemos a una familia que ha convertido la hospitalidad en seña de identidad y que llena salones como estos gracias a su esfuerzo y su amor por la cocina», añadió Puerto. Y una tercera recayó para esta casa, INFORMACIÓN, que recogió Sara Rodríguez, redactora del diario, a modo de agradecimiento a la iniciativa de «Menjars de la Terra», que tanto ha contribuido a visibilizar la riqueza culinaria a lo largo y ancho provincia. «Aspe es un epicentro de la gastronomía, la tradición culinaria que tenemos es reconocida fuera, y gracias a iniciativas como Menjars de la Terra seguimos proyectando nuestra identidad», subrayó Puerto.

Vicente Galván «Matias», presidente de honor de los Comerciantes de Aspe; Sara Rodríguez, redactora de INFORMACIÓN; Antonio Puerto, Alcalde de Aspe; Daniel Coloma, gerente de Hidraqua Alicante Centro;Vicente Pérez, concejal de Hacienda; Paco Bernabé, periodista; Rosa Ruiz, concejal de Turismo; César Álvarez, jefe de operaciones de Hidraqua; Vicente Giner, comercial de Chocolates Marcos Tonda; Jaume Llorca, consejo de Chocolates Marcos Tonda y Daniel Úbeda, comercial de INFORMACIÓN. / Matías Segarra

Tradición y vanguardia

Con este prólogo, los 180 comensales llenaron los salones de Roca, un espacio que, pese a su gran capacidad, vivió una jornada de lleno absoluto. El restaurante cuenta con tres amplios salones, decorados en tonos, grises y tierra, que dejan una sensación total de acogimiento y luminosidad, perfecta para disfrutar de una experiencia culinaria en la que la defensa al producto local, la técnica y servicio cercano se dieron la mano. «Trabajamos mucho, pero siempre con la misma idea: calidad espectacular, buen servicio y un precio ajustado. Eso es lo que hace que la gente vuelva y que tengamos el restaurante lleno», destacó Roca.

Cordero asado con hierbas mediterráneas. / Matías Segarra

Y por supuesto, la propuesta gastronómica, que estuvo a la altura de la ocasión. El jamón ibérico a cuchillo y el queso gouda añejo marcaron un arranque de altura, acompañados de un pan artesano con ajo y perejil, que resaltaba aún más los sabores.

Jamón ibérico cortado a cuchillo y queso gouda añejo. / Matías Segarra

Le continuó la coca con crema de tomate seco, pollo al ajillo y Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, un guiño al producto protagonista. Esta coca con masa fina es uno de los buques insignia de la casa, y supieron adaptarla perfectamente, contrastando la intesidad de la receta de pollo al ajillo de la abuela de Roca, con la frescura y dulzura de la uva, que se entrelazaban con el sútil toque picante de los brotes.

Coca con crema de tomate seco, pollo al ajillo y uva. / Matías Segarra

Para continuar el deleite del paldar, el saquito de gamba roja con calabacín y champiñón, de sabor intenso y textura crujiente, con una salsa intensa en la base que recogía toda la esencia de la cabeza de la gamba.

Saquito de gamba roja con calabacín y champiñón. / Matías Segarra

Pero sin lugar a dudas, uno de los platos más celebrado fue el canelón crujiente de carrillera al moscatel con boletus y trufa, que destacó por el juego de dos texturas: el crujiente exterior y la melosidad interior de la carrillera, perfectamente ejecutada, que se deshacía en boca. Un plato que reflejaba a la perfección la filosofía de la casa: «El buen servicio y la calidad del producto, sobre todo la excelencia de nuestras carnes, son nuestra seña de identidad», señaló Roca.

Canelón de carrillera al moscatel con boletus y trufa. / Matías Segarra

Una vez calentado motores, llegó el plato principal, con un trío de elecciones a escoger entre mar y montaña: el arroz de gamba roja, atún, sepia y ajos tiernos, brilló con luz propia. El grano estaba suelto, impregnado del sabor del marisco, con una gamba roja de primerísima calidad que lo elevaba a un nivel sublime. El cordero asado con hierbas mediterráneas, confirmó la herencia carnicera de la familia, con una pieza tierna que se desprendía sola del hueso y un sabor profundo. Y el rodaballo con lima, cilantro, ajo negro y piñones, aportó un contrapunto fresco y elegante, que se deslizaba en el paladar con un toque cítrico refrescante.

Arroz de gamba roja, atún, sepia y ajos tiernos. / Matías Segarra

El colofón final lo firmaron dos clásicos de la casa: el bizcocho de zanahoria con naranja y natillas de uva, una integración brillante del producto local, y el brownie de chocolate con nueces, irresistible, un pecado para los más golosos.

El colofón final lo firmaron dos clásicos de la casa: el bizcocho de zanahoria con naranja y natillas de uva, una integración brillante del producto local, y el brownie de chocolate con nueces. / Matías Segarra

Para reforzar la personalidad mediterránea del menú, cada pase estuvo acompañado por un vino tinto, Cherro y un blanco, Tarima Mediterráneo, que casaron a la perfección con la propuesta culinaria .

Rodaballo con lima, cilantro, ajo negro y piñones. / Matías Segarra

Hasta la próxima

Restaurante Roca puso el broche de oro a estas jornadas de "Menjars de la Terra", pero la aventura no termina aquí. Muy pronto, la iniciativa volverá a recorrer las comarcas de la provincia de Alicante, para seguir poniendo en su lugar los sabores que definen nuestra tierra y sorprendiendo con nuevas propuestas, menús y experiencias culinarias.

Francisco José Roca, gerente de Restaurante Roca, preparando el rodaballo, uno de los principales del menú. / Matías Segarra

Esta última jornada ha resaltado como el cuidado del producto de proximidad, la excelencia de su calidad y la cocina honesta son los principios que siguen conquistando paladares y reafirmando el Alto y Medio Vinalopó como referente gastronómico.