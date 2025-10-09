La esencia del turrón de Jijona y Alicante brilla en las cocinas y menús de «Menjars de la Terra»
Del 20 al 31 de octubre la comarca de l’Alacantí se convertirá en el escenario de estas jornadas con diez restaurantes que prometen llevar a la mesa la esencia y sabores característicos de la zona
Los fogones de la comarca de L’Alacantí se preparan para rendir homenaje a uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía alicantina: el turrón de Jijona y Alicante. Del 20 al 31 de octubre, las jornadas «Menjars de la Terra», organizadas por esta casa, recorrerán durante dos semanas la ciudad de Alicante y los municipios de Sant Joan, El CampelloTabarca, BusotAgostMutxamel y Xixona, con un restaurante anfitrión diferente cada día. En total, diez establecimientos participarán en esta edición, ofreciendo menús exclusivos en los que el turrón será el hilo conductor de cada propuesta culinaria.
Durante estas jornadas, los comensales podrán descubrir cómo este producto, símbolo de la tradición y del saber hacer artesano, se reinventa en recetas tanto dulces como saladas. Los gerentes y chefs participantes han diseñado platos creativos que combinan innovación y raíces, explorando las infinitas posibilidades que el turrón ofrece como ingrediente versátil y lleno de matices.
«Menjars de la Terra» vuelve a convertirse en un escaparate privilegiado del patrimonio gastronómico alicantino, con un claro objetivo: poner en valor los productos autóctonos, impulsar el turismo gastronómico y fomentar la colaboración entre los municipios de L’Alacantí.
Las jornadas ofrecen una oportunidad única para saborear la esencia del territorio, conocer de cerca a los cocineros que mantienen viva la tradición y disfrutar de menús que fusionan historia, producto y creatividad.
Pero si hay un verdadero protagonista en esta cita, ese es el Turrón de Jijona y Alicante con Denominación de Origen Protegida (D.O.P.), uno de los emblemas más reconocidos de la terreta. Su textura cremosa, su aroma inconfundible y la calidad de sus ingredientes, lo han convertido en un producto único, elaborado artesanalmente siguiendo métodos que se remontan a siglos atrás. La D.O.P. Jijona y Turrón de Alicante garantiza la autenticidad de este dulce y protege su proceso de producción tradicional, en el que la almendra marcona local y la miel de la montaña alicantina son piezas clave.
Su legado artesanal y su proyección internacional han contribuido a posicionar a esta comarca como un referente gastronómico en la Comunidad Valenciana y en España. Este manjar no es solo un dulce típico de Navidad, sino un símbolo de identidad que representa el espíritu emprendedor y el cuidado por la calidad que caracteriza a la comarca. Su elaboración, heredada de maestros turroneros que generación tras generación han perfeccionado la receta, es un ejemplo vivo de cómo la tradición puede convivir con la innovación, convirtiendo cada tableta de turrón en una expresión de identidad cultural. Hoy, su influencia va mucho más allá de la repostería: forma parte de la cultura gastronómica alicantina y está presente en la alta cocina, donde chefs de prestigio lo reinterpretan con técnicas contemporáneas.
Por lo que no es una sorpresa que el turrón se convierta durante estas jornadas en un ingrediente estrella que une territorio, historia y creatividad. Los restaurantes participantes presentarán propuestas que van desde platos principales con sutiles notas de turrón hasta postres de autor que ponen en valor esta delicia dulce. Cada menú será una experiencia sensorial pensada para sorprender al paladar y poner en valor el producto con sello de calidad alicantino.
Estas jornadas demuestran el compromiso que existe entre productores, INFORMACIÓN y restaurantes, con la sostenibilidad y la promoción del patrimonio culinario de L’Alacantí, apostando por el producto local y de calidad.
Si no quieres perderte la oportunidad de saborear la esencia de L’Alacantí y las propuestas gastronómicas únicas que han presentado los restaurantes participantes, realiza tu reserva directamente con cada establecimiento. Te aconsejamos hacerlo con antelación, debido a la alta demanda, para que no te quedes sin tu mesa.
Si eres un amante de la buena mesa, del producto de excelencia y de la tradición, esta cita de octubre no te dejará indiferente. ¡Buen provecho!
Los menús de octubre
Lunes, 20 de octubre
Teselas (Alicante)
Entrantes:
- Coca de pan de Aove
-Ensaladilla Teselas tradicional con atún , emulsión de kimchi y tostas de hojaldre
- Tomate del terreno trinchado con ventresca en escabeche casero y sus verduritas
- Croquetón de jamón Joselito
Principales:
-Arroz del senyoret
Postre:
-Pudding de brioche con crema de turrón alicantino y crumble
Bodega:
-Vino blanco, vino tinto D.O. Alicante
PRECIO POR PERSONA: 43 €
(IVA incluido)
Reservas: 690 303 060
www.teselasrestaurante.com
correo: teselasrestaurante@gmail.com
Martes, 21 de octubre
Restaurante Rosas (El Campello)
Entrantes:
-Pan de pueblo con alioli y tomate
- Tomate con pericana
- Musola «fritita»
-Ensalada con perdiz escabechada con granada
Plato principal:
-Olleta alicantina
Postre:
-Milhoja de turrón alicantino de Pablo Garrigós
Bodega:
-Vino tinto Arbui
-Vino blanco Volaire
PRECIO POR PERSONA: 43 €
(IVA incluido)
Reservas: 615 989 994 /965 657 1 76
www.restauranterosas.es
Miércoles, 22 de octubre
Golf Bonalba (Mutxamel)
Cóctel de bienvenida:
-Lama de hueva de Mujol con almendra marcona
-Tosta de pan brioche con mantequilla ahumada y lomo de anchoa
Entrantes:
-Tomate trinchado de Mutxamell, aguacate en dados, aceitunas verdes y queso de cabra fresco El de Sereix
-Bimi en tempura con vinagreta de miel y trufa
Plato principal:
-Caldero de pescado de roca acompañado de su arroz a banda
Postre:
-Panettone con helado de turrón y crema de turrón
Bodega:
-Vino tinto, El Caire Monastrell
-Vino Blanco, Semsum 2 Garnacha blanca y monastrell seco
PRECIO POR PERSONA: 43 €
(IVA incluido)
Reservas: 670 317 400
www.restaurantebonalba.com
Jueves, 23 de octubre
Casino Cultural (Xixona)
Entrantes:
-Patatas snack
-Almendra marcona terreno
-Aceitunas
-Ensalada alicantina (tomate, mojama, hueva, bonito)
-Croquetas de jamón ibérico caseras
-Calabacin con rulo de cabra y turrón de Jijona
-Quisquillas de Santa Pola
Plato principal:
-Giraboix típico de Xixona (plato de sopa y plato de Aixetat)
Postre:
-Helado de turrónsobre praline de almendra
Bodega:
-Bodegas MGW: Vino blanco Semsum 2 (Moscatel y Macabeo)
-Vino tinto borrasca (Monastrell 100%)
PRECIO POR PERSONA: 43 €
(IVA incluido)
Reservas: 965 610 085
Viernes, 24 de octubre
Mesón Cinco Hermanos (Busot)
Entrantes:
-Pericana
-Croquetas caseras de chorizo y de jamón ibérico
-Coqueta d’espencat
-Pan con tomate y alioli
Plato principal:
-Gazpacho manchego con caracoles
Postre:
-Tarta de turrón con topping de almendra
Bodega:
-Vino blanco y tinto DOP Alicante
PRECIO POR PERSONA: 43 €
(IVA incluido)
Reservas: 965 699 102
Lunes, 27 de octubre
La Llar Arròs i Brases (Alicante)
Cóctel de bienvenida:
-Aperitivo de cortesía
Entrantes:
-Tartar de atún rojo marinado con turrón de Xixona
-Berenjena a la llama, sobrasada de Confrides y miel
-Alcachofa a la brasa con velo de panceta y ralladura de turrón
Plato principal:
-Arroz de conejo y caracoles a la leña de sarmientos
Postre:
-Nuestra torrija
Bodega:
-Galeam, Dry Muscat ,DOP Alicante
-Casa Ritas , Monastrell, DOP Alicante
PRECIO POR PERSONA: 43 €
(IVA incluido)
Reservas: 639 118 239
www.lallararrosibrases.com
Martes, 28 de octubre
Els Futbolins (Agost)
Coctél de bienvenida:
-Almendra Marcona
-Embutidos locales caseros
-Pericana
Entrantes:
-Pan de pueblo con tomate y alioli
-Jamón ibérico de bellota Sánchez Romero Carvajal
-Coca a la pala con escalivada y capellán
-Tomate rosa de Jávea con ventresca y aceitunas verdes partidas
Plato principal:
-Arroz de secreto ibérico de bellota con ajetes tiernos y setas
Postre:
-Turrón de Xixona a la piedra con lascas de sal de mediterráneo
-Uva de Agost D.O. Vinalopó
Bodega:
-Flor de Tarima merseguera Chardonnay
- Tarima selección monastrell syrah
PRECIO POR PERSONA: 43 €
(IVA incluido)
Reservas: 965 691 933
www. barrestaurantfutbolins.com
Miércoles, 29 de octubre
Marco & Bo (Sant Joan)
Entrantes:
-Aceitunas y frutos secos
-Pan y alioli de Turrón a la piedra
-Ensaladilla rusa clásica de atún y bacalao, con galleta de Turrón
-Ceviche de berberechos al estilo de Julián
-Champiñón de temporada sobre Parmentier de Humo de Leña
Plato principal:
-Gazpacho de la terreta de Pulpo y mero
Postre:
-Milhoja de Turrón con helado de Stracciatella
Bodega:
-Vinos de Creueta Wines Alicante DOP,Gregal Blanco, Malvasía, Verdil y Merseguera
-Gregal tinto, Monastrell y Giro
PRECIO POR PERSONA: 43 €
(IVA incluido)
Reservas: 682 741 230
www.marcoandbo.es
Jueves, 30 de octubre
Restaurante Govana (Alicante)
Entrantes:
-Pan tostado, tomate y alioli
-Salazones alicantinos
-Croquetas caseras
-Almejas a la marinera
Plato principal:
-Arroz de cebolla y atún fresco
Postre:
-Tarta de turrón de Xixona
Bodega:
-Bilaire tinto monastrell, D.O.Alicante
-Bilaire blanco merseguera, D.O. Alicante
PRECIO POR PERSONA: 43 €
(IVA incluido)
Reservas: 965 218 250
www.govana.net
Viernes, 31 de octubre
La Muralla (Tabarca)
Cóctel de bienvenida:
-Croqueta de quisquilla «la Marufina»
-Coca de mollitas más salada
Entrantes:
-Tomate trinchado con salazones y virutas de turrón jijonense
-Calamar de potera
-Gallineta en tempura
Plato principal:
-Caldero tabarquino de lechola con salsa de ajoaceite , acompañado de arroz a banda en su propio fumet
Postre:
-Torrija de la infancia
Bodega:
-Embaucador vino tinto Monastrell
-Embaucador vino blanco Chardonnay
PRECIO POR PERSONA: 43 €
(IVA incluido)
Reservas: 679 496 156
