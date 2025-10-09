La esencia del turrón de Jijona y Alicante brilla en las cocinas y menús de «Menjars de la Terra»

Los fogones de la comarca de L’Alacantí se preparan para rendir homenaje a uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía alicantina: el turrón de Jijona y Alicante. Del 20 al 31 de octubre, las jornadas «Menjars de la Terra», organizadas por esta casa, recorrerán durante dos semanas la ciudad de Alicante y los municipios de Sant Joan, El CampelloTabarca, BusotAgostMutxamel y Xixona, con un restaurante anfitrión diferente cada día. En total, diez establecimientos participarán en esta edición, ofreciendo menús exclusivos en los que el turrón será el hilo conductor de cada propuesta culinaria.

Salón del restaurante Rosas, en El Campello, que participará en la segunda jornada. / INFORMACIÓN

Durante estas jornadas, los comensales podrán descubrir cómo este producto, símbolo de la tradición y del saber hacer artesano, se reinventa en recetas tanto dulces como saladas. Los gerentes y chefs participantes han diseñado platos creativos que combinan innovación y raíces, explorando las infinitas posibilidades que el turrón ofrece como ingrediente versátil y lleno de matices.

La tercera parada será en el restaurante Golf Bonalba, el día 22. / INFORMACIÓN

«Menjars de la Terra» vuelve a convertirse en un escaparate privilegiado del patrimonio gastronómico alicantino, con un claro objetivo: poner en valor los productos autóctonos, impulsar el turismo gastronómico y fomentar la colaboración entre los municipios de L’Alacantí.

Las jornadas ofrecen una oportunidad única para saborear la esencia del territorio, conocer de cerca a los cocineros que mantienen viva la tradición y disfrutar de menús que fusionan historia, producto y creatividad.

"Menjars de la Terra" visitará el Casino Cultural, en Xixona, el 23 de octubre. / INFORMACIÓN

Pero si hay un verdadero protagonista en esta cita, ese es el Turrón de Jijona y Alicante con Denominación de Origen Protegida (D.O.P.), uno de los emblemas más reconocidos de la terreta. Su textura cremosa, su aroma inconfundible y la calidad de sus ingredientes, lo han convertido en un producto único, elaborado artesanalmente siguiendo métodos que se remontan a siglos atrás. La D.O.P. Jijona y Turrón de Alicante garantiza la autenticidad de este dulce y protege su proceso de producción tradicional, en el que la almendra marcona local y la miel de la montaña alicantina son piezas clave.

Interior del Mesón Cinco Hermanos, en Busot. / INFORMACIÓN

Su legado artesanal y su proyección internacional han contribuido a posicionar a esta comarca como un referente gastronómico en la Comunidad Valenciana y en España. Este manjar no es solo un dulce típico de Navidad, sino un símbolo de identidad que representa el espíritu emprendedor y el cuidado por la calidad que caracteriza a la comarca. Su elaboración, heredada de maestros turroneros que generación tras generación han perfeccionado la receta, es un ejemplo vivo de cómo la tradición puede convivir con la innovación, convirtiendo cada tableta de turrón en una expresión de identidad cultural. Hoy, su influencia va mucho más allá de la repostería: forma parte de la cultura gastronómica alicantina y está presente en la alta cocina, donde chefs de prestigio lo reinterpretan con técnicas contemporáneas.

Salón del restaurante La Llar Arròs i Brases en Alicante, que participará el día 27 de octubre. / INFORMACIÓN

Por lo que no es una sorpresa que el turrón se convierta durante estas jornadas en un ingrediente estrella que une territorio, historia y creatividad. Los restaurantes participantes presentarán propuestas que van desde platos principales con sutiles notas de turrón hasta postres de autor que ponen en valor esta delicia dulce. Cada menú será una experiencia sensorial pensada para sorprender al paladar y poner en valor el producto con sello de calidad alicantino.

Els Futbolins, restaurante de Agost, será la parada de "Menjars de la Terra" el día 28. / INFORMACIÓN

Estas jornadas demuestran el compromiso que existe entre productores, INFORMACIÓN y restaurantes, con la sostenibilidad y la promoción del patrimonio culinario de L’Alacantí, apostando por el producto local y de calidad.

El recorrido continuará el día 29 de octubre en Marco & Bo, ubicado en Sant Joan. / INFORMACIÓN

Si no quieres perderte la oportunidad de saborear la esencia de L’Alacantí y las propuestas gastronómicas únicas que han presentado los restaurantes participantes, realiza tu reserva directamente con cada establecimiento. Te aconsejamos hacerlo con antelación, debido a la alta demanda, para que no te quedes sin tu mesa.

Salón del restaurante Govana, que se dará cita en las jornadas el día 30. / INFORMACIÓN

Si eres un amante de la buena mesa, del producto de excelencia y de la tradición, esta cita de octubre no te dejará indiferente. ¡Buen provecho!

La última parada de "Menjars de la Terra" será el día 31 en La Muralla, restaurante ubicado en Tabarca. / INFORMACIÓN

Los menús de octubre

Lunes, 20 de octubre

Teselas (Alicante)

Entrantes:

- Coca de pan de Aove

-Ensaladilla Teselas tradicional con atún , emulsión de kimchi y tostas de hojaldre

- Tomate del terreno trinchado con ventresca en escabeche casero y sus verduritas

- Croquetón de jamón Joselito

Principales:

-Arroz del senyoret

Postre:

-Pudding de brioche con crema de turrón alicantino y crumble

Bodega:

-Vino blanco, vino tinto D.O. Alicante

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 690 303 060

www.teselasrestaurante.com

correo: teselasrestaurante@gmail.com

Martes, 21 de octubre

Restaurante Rosas (El Campello)

Entrantes:

-Pan de pueblo con alioli y tomate

- Tomate con pericana

- Musola «fritita»

-Ensalada con perdiz escabechada con granada

Plato principal:

-Olleta alicantina

Postre:

-Milhoja de turrón alicantino de Pablo Garrigós

Bodega:

-Vino tinto Arbui

-Vino blanco Volaire

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 615 989 994 /965 657 1 76

www.restauranterosas.es

Miércoles, 22 de octubre

Golf Bonalba (Mutxamel)

Cóctel de bienvenida:

-Lama de hueva de Mujol con almendra marcona

-Tosta de pan brioche con mantequilla ahumada y lomo de anchoa

Entrantes:

-Tomate trinchado de Mutxamell, aguacate en dados, aceitunas verdes y queso de cabra fresco El de Sereix

-Bimi en tempura con vinagreta de miel y trufa

Plato principal:

-Caldero de pescado de roca acompañado de su arroz a banda

Postre:

-Panettone con helado de turrón y crema de turrón

Bodega:

-Vino tinto, El Caire Monastrell

-Vino Blanco, Semsum 2 Garnacha blanca y monastrell seco

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 670 317 400

www.restaurantebonalba.com

Jueves, 23 de octubre

Casino Cultural (Xixona)

Entrantes:

-Patatas snack

-Almendra marcona terreno

-Aceitunas

-Ensalada alicantina (tomate, mojama, hueva, bonito)

-Croquetas de jamón ibérico caseras

-Calabacin con rulo de cabra y turrón de Jijona

-Quisquillas de Santa Pola

Plato principal:

-Giraboix típico de Xixona (plato de sopa y plato de Aixetat)

Postre:

-Helado de turrónsobre praline de almendra

Bodega:

-Bodegas MGW: Vino blanco Semsum 2 (Moscatel y Macabeo)

-Vino tinto borrasca (Monastrell 100%)

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 965 610 085

Viernes, 24 de octubre

Mesón Cinco Hermanos (Busot)

Entrantes:

-Pericana

-Croquetas caseras de chorizo y de jamón ibérico

-Coqueta d’espencat

-Pan con tomate y alioli

Plato principal:

-Gazpacho manchego con caracoles

Postre:

-Tarta de turrón con topping de almendra

Bodega:

-Vino blanco y tinto DOP Alicante

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 965 699 102

Lunes, 27 de octubre

La Llar Arròs i Brases (Alicante)

Cóctel de bienvenida:

-Aperitivo de cortesía

Entrantes:

-Tartar de atún rojo marinado con turrón de Xixona

-Berenjena a la llama, sobrasada de Confrides y miel

-Alcachofa a la brasa con velo de panceta y ralladura de turrón

Plato principal:

-Arroz de conejo y caracoles a la leña de sarmientos

Postre:

-Nuestra torrija

Bodega:

-Galeam, Dry Muscat ,DOP Alicante

-Casa Ritas , Monastrell, DOP Alicante

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 639 118 239

www.lallararrosibrases.com

Martes, 28 de octubre

Els Futbolins (Agost)

Coctél de bienvenida:

-Almendra Marcona

-Embutidos locales caseros

-Pericana

Entrantes:

-Pan de pueblo con tomate y alioli

-Jamón ibérico de bellota Sánchez Romero Carvajal

-Coca a la pala con escalivada y capellán

-Tomate rosa de Jávea con ventresca y aceitunas verdes partidas

Plato principal:

-Arroz de secreto ibérico de bellota con ajetes tiernos y setas

Postre:

-Turrón de Xixona a la piedra con lascas de sal de mediterráneo

-Uva de Agost D.O. Vinalopó

Bodega:

-Flor de Tarima merseguera Chardonnay

- Tarima selección monastrell syrah

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 965 691 933

www. barrestaurantfutbolins.com

Miércoles, 29 de octubre

Marco & Bo (Sant Joan)

Entrantes:

-Aceitunas y frutos secos

-Pan y alioli de Turrón a la piedra

-Ensaladilla rusa clásica de atún y bacalao, con galleta de Turrón

-Ceviche de berberechos al estilo de Julián

-Champiñón de temporada sobre Parmentier de Humo de Leña

Plato principal:

-Gazpacho de la terreta de Pulpo y mero

Postre:

-Milhoja de Turrón con helado de Stracciatella

Bodega:

-Vinos de Creueta Wines Alicante DOP,Gregal Blanco, Malvasía, Verdil y Merseguera

-Gregal tinto, Monastrell y Giro

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 682 741 230

www.marcoandbo.es

Jueves, 30 de octubre

Restaurante Govana (Alicante)

Entrantes:

-Pan tostado, tomate y alioli

-Salazones alicantinos

-Croquetas caseras

-Almejas a la marinera

Plato principal:

-Arroz de cebolla y atún fresco

Postre:

-Tarta de turrón de Xixona

Bodega:

-Bilaire tinto monastrell, D.O.Alicante

-Bilaire blanco merseguera, D.O. Alicante

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 965 218 250

www.govana.net

Viernes, 31 de octubre

La Muralla (Tabarca)

Cóctel de bienvenida:

-Croqueta de quisquilla «la Marufina»

-Coca de mollitas más salada

Entrantes:

-Tomate trinchado con salazones y virutas de turrón jijonense

-Calamar de potera

-Gallineta en tempura

Plato principal:

-Caldero tabarquino de lechola con salsa de ajoaceite , acompañado de arroz a banda en su propio fumet

Postre:

-Torrija de la infancia

Bodega:

-Embaucador vino tinto Monastrell

-Embaucador vino blanco Chardonnay

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 679 496 156