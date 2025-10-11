L’Alacantí muestra sus raíces a través del sabor del turrón de Alicante y Jijona IGP

Del 20 al 31 de octubre, la comarca de l’Alacantí se convierte en escenario de una nueva edición de «Menjars de la Terra», las jornadas gastronómicas que recorren el territorio celebrando sus productos más emblemáticos. En esta ocasión, el protagonista es el Turrón de Jijona y Alicante IGP, un símbolo de dulzura, historia y arraigo que inspira a diez restaurantes a crear menús llenos de sabor, identidad y creatividad.

Durante dos semanas, los chefs de l’Alacantí reinterpretan el recetario tradicional alicantino con la mirada puesta en la autenticidad y en el respeto por el producto. El resultado: un viaje que recorre aromas y texturas, y en el que el turrón se convierte en el aliado indiscutible de una experiencia gastronómica única.

La ruta arranca el lunes 20 en Teselas (Alicante), donde la cocina mediterránea se presenta en clave contemporánea. El menú comienza con una coca de pan de AOVE y una ensaladilla con emulsión de kimchi y hojaldre, una combinación fresca y atrevida. Le siguen el tomate trinchado con ventresca y un croquetón de jamón Joselito que demuestra respeto por el producto bien tratado. El arroz del senyoret corona el menú con sabor a mar, y el pudding de brioche con crema de turrón alicantino y crumble pone el acento dulce con equilibrio.

La siguiente parada, el martes 21, es en el Restaurante Rosas (El Campello), que propone un menú que huele a tierra y a huerta. El pan de pueblo con alioli y tomate abre paso a una sucesión de platos que saben a tradición: tomate con pericana, musola fritita y ensalada con perdiz escabechada y granada. La olleta alicantina, plato principal, es un homenaje a las cocinas de siempre, y la milhoja de turrón alicantino de Pablo Garrigós despide la comida con textura crujiente y aroma a almendra tostada.

La tercera jornada, el miércoles 22, tendrá lugar en el Golf Bonalba (Mutxamel). La experiencia arranca con un cóctel de bienvenida donde la hueva de mujol con almendra marcona y la tosta de brioche con anchoa anuncian la calidad del menú. Los entrantes de tomate trinchado con aguacate y el bimi en tempura con vinagreta de miel y trufa preceden un magnífico caldero de pescado de roca con arroz a banda. El postre, panettone con helado y crema de turrón, funde tradición y vanguardia con sutileza.

El jueves 23, el Casino Cultural de Xixona acoge la jornada más emotiva. En la cuna del turrón, la comida se convierte en homenaje a las raíces. Tras una bienvenida con almendras marconas, patatas snack y croquetas caseras, los comensales disfrutarán de una ensalada alicantina con mojama y bonito, un calabacín con rulo de cabra y turrón de Jijona y unas quisquillas de Santa Pola que evocan el sabor más auténtico del Mediterráneo. El giraboix típico de Xixona, con su sopa y su plato de aixetat, nos transportará a la cocina de abuelas y madres, mientras que el helado de turrón sobre praliné de almendra resumirá la esencia del municipio en cada bocado.

Para cerrar por todo lo alto la primera semana gastronómica, el viernes 24, en Mesón Cinco Hermanos (Busot), se respirará cocina de raíz y calor familiar. La pericana, las croquetas caseras y la coqueta d’espencat abren paso a un contundente gazpacho manchego con caracoles, plato de cuchara que invita a disfrutar de la buena mesa. El postre, una tarta de turrón con topping de almendra, une lo sencillo y los matices más sublimes con sabor a casa.

La semana siguiente, «Menjars de la Terra» arranca el lunes 27 en La Llar Arròs i Brases (Alicante), donde el fuego de leña de sarmiento se convierte en protagonista. Su menú juega con los contrastes: tartar de atún rojo con turrón de Xixona, berenjena a la llama con sobrasada y miel, y alcachofa a la brasa con panceta y ralladura de turrón conforman una experiencia equilibrada entre lo salado, lo dulce y el toque ahumado. La maestría arrocera que distingue al restaurante se manifiesta en su arroz con conejo y caracoles, una delicia que promete conquistar los sentidos. El desenlace dulce lo pone la torrija de la casa, que recupera los sabores más arraigados.

La siguiente parada, el martes 28, será en Els Futbolins (Agost), donde el ambiente rural y la cocina honesta se dan cita. Tras un cóctel de bienvenida con almendras marconas, embutidos y pericana, llegan los entrantes de jamón ibérico, coca a la pala y tomate rosa con ventresca. El arroz de secreto ibérico con setas y ajetes tiernos concentra los sabores otoñales de la temporada, mientras que el turrón de Xixona a la piedra con sal mediterránea y la uva de Agost cierran el menú con un toque local, rindiendo homenaje al producto estrella.

En el ecuador de la semana, el miércoles 29, Marco & Bo (Sant Joan) sorprenderá con una propuesta llena de matices. El alioli de turrón a la piedra y la ensaladilla rusa con galleta de turrón dan la bienvenida a un menú que combina lo clásico y lo creativo. El gazpacho de pulpo y mero une la tradición marinera con un toque innovador, y la milhoja de turrón con helado de stracciatella, que promete no defraudar a los más golosos, culminará la experiencia.

El Restaurante Govana (Alicante), el jueves 30, propone una cocina marinera con alma alicantina. Desde las croquetas caseras hasta las almejas a la marinera, cada plato desprende aroma de costa. El arroz de cebolla y atún fresco seducirá con su sabor meloso, y la tarta de turrón de Xixona aporta el punto final perfecto: suave, aromática y fiel a la tradición.

La ruta llegará a su fin el viernes 31 en la isla de Tabarca, en La Muralla, con una experiencia marcada por el mar. Las croquetas de quisquilla “la Marufina” y el calamar de potera preceden un caldero tabarquino de lechola acompañado de arroz a banda, un plato que respira Mediterráneo por los cuatro costados. El cierre, una torrija de la infancia, pondrá el punto final a estas jornadas.

El alma dulce de la terreta

El Turrón de Jijona y Alicante IGP es el corazón de estas jornadas: un producto que nace del encuentro entre la almendra y la miel, elaborado con mimo artesanal desde hace siglos. Como buque insignia de la provincia, su sabor trasciende la Navidad para inspirar la cocina de hoy, llenando los platos de matices, historia y autenticidad.

Los menús de l'Alacantí

Lunes, 20 de octubre

Teselas (Alicante)

Cóctel de bienvenida:

-pan tramezzi caprese

- hojaldre de espinacas a la crema y salmón marinado

- saquito de marisco sobre salsa tártara

Entrantes:

- Coca de pan de Aove

-Ensaladilla Teselas tradicional con atún , emulsión de kimchi y tostas de hojaldre

- Tomate del terreno trinchado con ventresca en escabeche casero y sus verduritas

- Croquetón de jamón Joselito

Principales:

-Arroz del senyoret

Postre:

-Pudding de brioche con crema de turrón alicantino y crumble

Bodega:

-Vino blanco, vino tinto D.O. Alicante

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 690 303 060

www.teselasrestaurante.com

correo: teselasrestaurante@gmail.com

Martes, 21 de octubre

Restaurante Rosas (El Campello)

Entrantes:

-Pan de pueblo con alioli y tomate

- Tomate con pericana

- Musola «fritita»

-Ensalada con perdiz escabechada con granada

Plato principal:

-Olleta alicantina

Postre:

-Milhoja de turrón alicantino de Pablo Garrigós

Bodega:

-Vino tinto Arbui

-Vino blanco Volaire

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 615 989 994 /965 657 1 76

www.restauranterosas.es

Miércoles, 22 de octubre

Golf Bonalba (Mutxamel)

Cóctel de bienvenida:

-Lama de hueva de Mujol con almendra marcona

-Tosta de pan brioche con mantequilla ahumada y lomo de anchoa

Entrantes:

-Tomate trinchado de Mutxamell, aguacate en dados, aceitunas verdes y queso de cabra fresco El de Sereix

-Bimi en tempura con vinagreta de miel y trufa

Plato principal:

-Caldero de pescado de roca acompañado de su arroz a banda

Postre:

-Panettone con helado de turrón y crema de turrón

Bodega:

-Vino tinto, El Caire Monastrell

-Vino Blanco, Semsum 2 Garnacha blanca y monastrell seco

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 670 317 400

www.restaurantebonalba.com

Jueves, 23 de octubre

Casino Cultural (Xixona)

Entrantes:

-Patatas snack

-Almendra marcona terreno

-Aceitunas

-Ensalada alicantina (tomate, mojama, hueva, bonito)

-Croquetas de jamón ibérico caseras

-Calabacin con rulo de cabra y turrón de Jijona

-Quisquillas de Santa Pola

Plato principal:

-Giraboix típico de Xixona (plato de sopa y plato de Aixetat)

Postre:

-Helado de turrónsobre praline de almendra

Bodega:

-Bodegas MGW: Vino blanco Semsum 2 (Moscatel y Macabeo)

-Vino tinto borrasca (Monastrell 100%)

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 965 610 085

Viernes, 24 de octubre

Mesón Cinco Hermanos (Busot)

Entrantes:

-Pericana

-Croquetas caseras de chorizo y de jamón ibérico

-Coqueta d’espencat

-Pan con tomate y alioli

-Gachamiga con embutido

Plato principal:

-Gazpacho manchego con caracoles

Postre:

-Tarta de turrón con topping de almendra

Bodega:

-Vino blanco y tinto DOP Alicante

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 965 699 102

Lunes, 27 de octubre

La Llar Arròs i Brases (Alicante)

Cóctel de bienvenida:

-Aperitivo de cortesía

Entrantes:

-Tartar de atún rojo marinado con turrón de Xixona

-Berenjena a la llama, sobrasada de Confrides y miel

-Alcachofa a la brasa con velo de panceta y ralladura de turrón

Plato principal:

-Arroz de conejo y caracoles a la leña de sarmientos

Postre:

-Nuestra torrija

Bodega:

-Galeam, Dry Muscat ,DOP Alicante

-Casa Ritas , Monastrell, DOP Alicante

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 639 118 239

www.lallararrosibrases.com

Martes, 28 de octubre

Els Futbolins (Agost)

Coctél de bienvenida:

-Almendra Marcona

-Embutidos locales caseros

-Pericana

Entrantes:

-Pan de pueblo con tomate y alioli

-Jamón ibérico de bellota Sánchez Romero Carvajal

-Coca a la pala con escalivada y capellán

-Tomate rosa de Jávea con ventresca y aceitunas verdes partidas

Plato principal:

-Arroz de secreto ibérico de bellota con ajetes tiernos y setas

Postre:

-Turrón de Xixona a la piedra con lascas de sal de mediterráneo

-Uva de Agost D.O. Vinalopó

Bodega:

-Flor de Tarima merseguera Chardonnay

- Tarima selección monastrell syrah

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 965 691 933

www. barrestaurantfutbolins.com

Miércoles, 29 de octubre

Marco & Bo (Sant Joan)

Entrantes:

-Aceitunas y frutos secos

-Pan y alioli de Turrón a la piedra

-Ensaladilla rusa clásica de atún y bacalao, con galleta de Turrón

-Ceviche de berberechos al estilo de Julián

-Champiñón de temporada sobre Parmentier de Humo de Leña

Plato principal:

-Gazpacho de la terreta de Pulpo y mero

Postre:

-Milhoja de Turrón con helado de Stracciatella

Bodega:

-Vinos de Creueta Wines Alicante DOP,Gregal Blanco, Malvasía, Verdil y Merseguera

-Gregal tinto, Monastrell y Giro

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 682 741 230

www.marcoandbo.es

Jueves, 30 de octubre

Restaurante Govana (Alicante)

Entrantes:

-Pan tostado, tomate y alioli

-Salazones alicantinos

-Croquetas caseras

-Almejas a la marinera

Plato principal:

-Arroz de cebolla y atún fresco

Postre:

-Tarta de turrón de Xixona

Bodega:

-Bilaire tinto monastrell, D.O.Alicante

-Bilaire blanco merseguera, D.O. Alicante

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 965 218 250

www.govana.net

Viernes, 31 de octubre

La Muralla (Tabarca)

Cóctel de bienvenida:

-Croqueta de quisquilla «la Marufina»

-Coca de mollitas más salada

Entrantes:

-Tomate trinchado con salazones y virutas de turrón jijonense

-Calamar de potera

-Gallineta en tempura

Plato principal:

-Caldero tabarquino de lechola con salsa de ajoaceite , acompañado de arroz a banda en su propio fumet

Postre:

-Torrija de la infancia

Bodega:

-Embaucador vino tinto Monastrell

-Embaucador vino blanco Chardonnay

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 621 411 630