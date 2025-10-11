L’Alacantí muestra sus raíces a través del sabor del turrón de Alicante y Jijona IGP
Diez restaurantes de la comarca participan, del 20 al 31 de octubre, en una nueva edición de «Menjars de la Terra», donde el dulce navideño más emblemático inspira platos que homenajean el producto local y la tradición culinaria
Del 20 al 31 de octubre, la comarca de l’Alacantí se convierte en escenario de una nueva edición de «Menjars de la Terra», las jornadas gastronómicas que recorren el territorio celebrando sus productos más emblemáticos. En esta ocasión, el protagonista es el Turrón de Jijona y Alicante IGP, un símbolo de dulzura, historia y arraigo que inspira a diez restaurantes a crear menús llenos de sabor, identidad y creatividad.
Durante dos semanas, los chefs de l’Alacantí reinterpretan el recetario tradicional alicantino con la mirada puesta en la autenticidad y en el respeto por el producto. El resultado: un viaje que recorre aromas y texturas, y en el que el turrón se convierte en el aliado indiscutible de una experiencia gastronómica única.
La ruta arranca el lunes 20 en Teselas (Alicante), donde la cocina mediterránea se presenta en clave contemporánea. El menú comienza con una coca de pan de AOVE y una ensaladilla con emulsión de kimchi y hojaldre, una combinación fresca y atrevida. Le siguen el tomate trinchado con ventresca y un croquetón de jamón Joselito que demuestra respeto por el producto bien tratado. El arroz del senyoret corona el menú con sabor a mar, y el pudding de brioche con crema de turrón alicantino y crumble pone el acento dulce con equilibrio.
La siguiente parada, el martes 21, es en el Restaurante Rosas (El Campello), que propone un menú que huele a tierra y a huerta. El pan de pueblo con alioli y tomate abre paso a una sucesión de platos que saben a tradición: tomate con pericana, musola fritita y ensalada con perdiz escabechada y granada. La olleta alicantina, plato principal, es un homenaje a las cocinas de siempre, y la milhoja de turrón alicantino de Pablo Garrigós despide la comida con textura crujiente y aroma a almendra tostada.
La tercera jornada, el miércoles 22, tendrá lugar en el Golf Bonalba (Mutxamel). La experiencia arranca con un cóctel de bienvenida donde la hueva de mujol con almendra marcona y la tosta de brioche con anchoa anuncian la calidad del menú. Los entrantes de tomate trinchado con aguacate y el bimi en tempura con vinagreta de miel y trufa preceden un magnífico caldero de pescado de roca con arroz a banda. El postre, panettone con helado y crema de turrón, funde tradición y vanguardia con sutileza.
El jueves 23, el Casino Cultural de Xixona acoge la jornada más emotiva. En la cuna del turrón, la comida se convierte en homenaje a las raíces. Tras una bienvenida con almendras marconas, patatas snack y croquetas caseras, los comensales disfrutarán de una ensalada alicantina con mojama y bonito, un calabacín con rulo de cabra y turrón de Jijona y unas quisquillas de Santa Pola que evocan el sabor más auténtico del Mediterráneo. El giraboix típico de Xixona, con su sopa y su plato de aixetat, nos transportará a la cocina de abuelas y madres, mientras que el helado de turrón sobre praliné de almendra resumirá la esencia del municipio en cada bocado.
Para cerrar por todo lo alto la primera semana gastronómica, el viernes 24, en Mesón Cinco Hermanos (Busot), se respirará cocina de raíz y calor familiar. La pericana, las croquetas caseras y la coqueta d’espencat abren paso a un contundente gazpacho manchego con caracoles, plato de cuchara que invita a disfrutar de la buena mesa. El postre, una tarta de turrón con topping de almendra, une lo sencillo y los matices más sublimes con sabor a casa.
La semana siguiente, «Menjars de la Terra» arranca el lunes 27 en La Llar Arròs i Brases (Alicante), donde el fuego de leña de sarmiento se convierte en protagonista. Su menú juega con los contrastes: tartar de atún rojo con turrón de Xixona, berenjena a la llama con sobrasada y miel, y alcachofa a la brasa con panceta y ralladura de turrón conforman una experiencia equilibrada entre lo salado, lo dulce y el toque ahumado. La maestría arrocera que distingue al restaurante se manifiesta en su arroz con conejo y caracoles, una delicia que promete conquistar los sentidos. El desenlace dulce lo pone la torrija de la casa, que recupera los sabores más arraigados.
La siguiente parada, el martes 28, será en Els Futbolins (Agost), donde el ambiente rural y la cocina honesta se dan cita. Tras un cóctel de bienvenida con almendras marconas, embutidos y pericana, llegan los entrantes de jamón ibérico, coca a la pala y tomate rosa con ventresca. El arroz de secreto ibérico con setas y ajetes tiernos concentra los sabores otoñales de la temporada, mientras que el turrón de Xixona a la piedra con sal mediterránea y la uva de Agost cierran el menú con un toque local, rindiendo homenaje al producto estrella.
En el ecuador de la semana, el miércoles 29, Marco & Bo (Sant Joan) sorprenderá con una propuesta llena de matices. El alioli de turrón a la piedra y la ensaladilla rusa con galleta de turrón dan la bienvenida a un menú que combina lo clásico y lo creativo. El gazpacho de pulpo y mero une la tradición marinera con un toque innovador, y la milhoja de turrón con helado de stracciatella, que promete no defraudar a los más golosos, culminará la experiencia.
El Restaurante Govana (Alicante), el jueves 30, propone una cocina marinera con alma alicantina. Desde las croquetas caseras hasta las almejas a la marinera, cada plato desprende aroma de costa. El arroz de cebolla y atún fresco seducirá con su sabor meloso, y la tarta de turrón de Xixona aporta el punto final perfecto: suave, aromática y fiel a la tradición.
La ruta llegará a su fin el viernes 31 en la isla de Tabarca, en La Muralla, con una experiencia marcada por el mar. Las croquetas de quisquilla “la Marufina” y el calamar de potera preceden un caldero tabarquino de lechola acompañado de arroz a banda, un plato que respira Mediterráneo por los cuatro costados. El cierre, una torrija de la infancia, pondrá el punto final a estas jornadas.
El alma dulce de la terreta
El Turrón de Jijona y Alicante IGP es el corazón de estas jornadas: un producto que nace del encuentro entre la almendra y la miel, elaborado con mimo artesanal desde hace siglos. Como buque insignia de la provincia, su sabor trasciende la Navidad para inspirar la cocina de hoy, llenando los platos de matices, historia y autenticidad.
Los menús de l'Alacantí
Lunes, 20 de octubre
Teselas (Alicante)
Cóctel de bienvenida:
-pan tramezzi caprese
- hojaldre de espinacas a la crema y salmón marinado
- saquito de marisco sobre salsa tártara
Entrantes:
- Coca de pan de Aove
-Ensaladilla Teselas tradicional con atún , emulsión de kimchi y tostas de hojaldre
- Tomate del terreno trinchado con ventresca en escabeche casero y sus verduritas
- Croquetón de jamón Joselito
Principales:
-Arroz del senyoret
Postre:
-Pudding de brioche con crema de turrón alicantino y crumble
Bodega:
-Vino blanco, vino tinto D.O. Alicante
PRECIO POR PERSONA: 43 €
(IVA incluido)
Reservas: 690 303 060
correo: teselasrestaurante@gmail.com
Martes, 21 de octubre
Restaurante Rosas (El Campello)
Entrantes:
-Pan de pueblo con alioli y tomate
- Tomate con pericana
- Musola «fritita»
-Ensalada con perdiz escabechada con granada
Plato principal:
-Olleta alicantina
Postre:
-Milhoja de turrón alicantino de Pablo Garrigós
Bodega:
-Vino tinto Arbui
-Vino blanco Volaire
PRECIO POR PERSONA: 43 €
(IVA incluido)
Reservas: 615 989 994 /965 657 1 76
Miércoles, 22 de octubre
Golf Bonalba (Mutxamel)
Cóctel de bienvenida:
-Lama de hueva de Mujol con almendra marcona
-Tosta de pan brioche con mantequilla ahumada y lomo de anchoa
Entrantes:
-Tomate trinchado de Mutxamell, aguacate en dados, aceitunas verdes y queso de cabra fresco El de Sereix
-Bimi en tempura con vinagreta de miel y trufa
Plato principal:
-Caldero de pescado de roca acompañado de su arroz a banda
Postre:
-Panettone con helado de turrón y crema de turrón
Bodega:
-Vino tinto, El Caire Monastrell
-Vino Blanco, Semsum 2 Garnacha blanca y monastrell seco
PRECIO POR PERSONA: 43 €
(IVA incluido)
Reservas: 670 317 400
Jueves, 23 de octubre
Casino Cultural (Xixona)
Entrantes:
-Patatas snack
-Almendra marcona terreno
-Aceitunas
-Ensalada alicantina (tomate, mojama, hueva, bonito)
-Croquetas de jamón ibérico caseras
-Calabacin con rulo de cabra y turrón de Jijona
-Quisquillas de Santa Pola
Plato principal:
-Giraboix típico de Xixona (plato de sopa y plato de Aixetat)
Postre:
-Helado de turrónsobre praline de almendra
Bodega:
-Bodegas MGW: Vino blanco Semsum 2 (Moscatel y Macabeo)
-Vino tinto borrasca (Monastrell 100%)
PRECIO POR PERSONA: 43 €
(IVA incluido)
Reservas: 965 610 085
Viernes, 24 de octubre
Mesón Cinco Hermanos (Busot)
Entrantes:
-Pericana
-Croquetas caseras de chorizo y de jamón ibérico
-Coqueta d’espencat
-Pan con tomate y alioli
-Gachamiga con embutido
Plato principal:
-Gazpacho manchego con caracoles
Postre:
-Tarta de turrón con topping de almendra
Bodega:
-Vino blanco y tinto DOP Alicante
PRECIO POR PERSONA: 43 €
(IVA incluido)
Reservas: 965 699 102
Lunes, 27 de octubre
La Llar Arròs i Brases (Alicante)
Cóctel de bienvenida:
-Aperitivo de cortesía
Entrantes:
-Tartar de atún rojo marinado con turrón de Xixona
-Berenjena a la llama, sobrasada de Confrides y miel
-Alcachofa a la brasa con velo de panceta y ralladura de turrón
Plato principal:
-Arroz de conejo y caracoles a la leña de sarmientos
Postre:
-Nuestra torrija
Bodega:
-Galeam, Dry Muscat ,DOP Alicante
-Casa Ritas , Monastrell, DOP Alicante
PRECIO POR PERSONA: 43 €
(IVA incluido)
Reservas: 639 118 239
Martes, 28 de octubre
Els Futbolins (Agost)
Coctél de bienvenida:
-Almendra Marcona
-Embutidos locales caseros
-Pericana
Entrantes:
-Pan de pueblo con tomate y alioli
-Jamón ibérico de bellota Sánchez Romero Carvajal
-Coca a la pala con escalivada y capellán
-Tomate rosa de Jávea con ventresca y aceitunas verdes partidas
Plato principal:
-Arroz de secreto ibérico de bellota con ajetes tiernos y setas
Postre:
-Turrón de Xixona a la piedra con lascas de sal de mediterráneo
-Uva de Agost D.O. Vinalopó
Bodega:
-Flor de Tarima merseguera Chardonnay
- Tarima selección monastrell syrah
PRECIO POR PERSONA: 43 €
(IVA incluido)
Reservas: 965 691 933
www. barrestaurantfutbolins.com
Miércoles, 29 de octubre
Marco & Bo (Sant Joan)
Entrantes:
-Aceitunas y frutos secos
-Pan y alioli de Turrón a la piedra
-Ensaladilla rusa clásica de atún y bacalao, con galleta de Turrón
-Ceviche de berberechos al estilo de Julián
-Champiñón de temporada sobre Parmentier de Humo de Leña
Plato principal:
-Gazpacho de la terreta de Pulpo y mero
Postre:
-Milhoja de Turrón con helado de Stracciatella
Bodega:
-Vinos de Creueta Wines Alicante DOP,Gregal Blanco, Malvasía, Verdil y Merseguera
-Gregal tinto, Monastrell y Giro
PRECIO POR PERSONA: 43 €
(IVA incluido)
Reservas: 682 741 230
Jueves, 30 de octubre
Restaurante Govana (Alicante)
Entrantes:
-Pan tostado, tomate y alioli
-Salazones alicantinos
-Croquetas caseras
-Almejas a la marinera
Plato principal:
-Arroz de cebolla y atún fresco
Postre:
-Tarta de turrón de Xixona
Bodega:
-Bilaire tinto monastrell, D.O.Alicante
-Bilaire blanco merseguera, D.O. Alicante
PRECIO POR PERSONA: 43 €
(IVA incluido)
Reservas: 965 218 250
Viernes, 31 de octubre
La Muralla (Tabarca)
Cóctel de bienvenida:
-Croqueta de quisquilla «la Marufina»
-Coca de mollitas más salada
Entrantes:
-Tomate trinchado con salazones y virutas de turrón jijonense
-Calamar de potera
-Gallineta en tempura
Plato principal:
-Caldero tabarquino de lechola con salsa de ajoaceite , acompañado de arroz a banda en su propio fumet
Postre:
-Torrija de la infancia
Bodega:
-Embaucador vino tinto Monastrell
-Embaucador vino blanco Chardonnay
PRECIO POR PERSONA: 43 €
(IVA incluido)
Reservas: 621 411 630
