Tradición y vanguardia se funden en l’Alacantí, una comarca llena de sabores

Del 20 al 31 de octubre, la comarca de l’Alacantí se llena de sabor con «Menjars de la Terra», unas jornadas gastronómicas, organizadas por INFORMACIÓN, que reivindican el producto local, la cocina de proximidad y la creatividad de los restauradores de la zona. Diez restaurantes participan en esta edición reinterpretando la tradición alicantina con menús que combinan historia, técnica y autenticidad, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de disfrutar de la riqueza culinaria de la provincia en toda su diversidad, donde cada plato rinde homenaje al producto estrella, el turrón de Jijona y Alicante IGP.

La primera cita tiene lugar en Teselas (Alicante), donde la cocina se define como honesta y de raíces mediterráneas. Su menú arranca con un cóctel de bienvenida acompañado de pequeños bocados marinos, para continuar con entrantes como coca de pan de AOVE, ensaladilla tradicional con kimchi y croquetón de jamón, que combinan tradición y creatividad. El plato principal es un arroz del señoret que refleja el alma del restaurante y, de postre, se sirve pudding de brioche con crema de turrón, cerrando la experiencia con un toque dulce que evoca recuerdos y sensaciones del Mediterráneo. El chef Javier Villegas destaca que «nos gusta cocinar desde la verdad del producto, sin artificios, respetando la esencia de cada ingrediente», resaltando la importancia de la frescura y del respeto por cada producto.

El Restaurante Rosas (El Campello) apuesta por una cocina mediterránea con raíces, centrada en los sabores de siempre. Su menú comienza con entrantes como pan con alioli y tomate, musola frita y ensalada de perdiz escabechada con granada, y continúa con la clásica olleta alicantina como plato principal, para finalizar con milhoja de turrón como postre. La chef Ade Galera señala que «nuestra cocina es la máxima expresión de la gastronomía mediterránea de producto y proximidad, con especialización en arroces y mariscos» y añade que Menjars de la Terra «permite reivindicar la cocina local y poner en valor los productos de nuestra tierra», integrando tradición y frescura de manera equilibrada.

En Golf Bonalba (Mutxamel), la propuesta combina elegancia y producto de temporada, comenzando con tomate trinchado con aguacate y queso de cabra y bimi en tempura, para continuar con un caldero de pescado de roca con arroz a banda como plato principal y cerrar con panettone acompañado de helado y crema de turrón como postre. De esta forma, Adrián Jiménez, responsable del restaurante, define su casa: «Nuestra cocina celebra la vida a través de la gastronomía».

En Xixona, el Casino Cultural reivindica la cocina de mercado y los sabores tradicionales. Comienza con almendra marcona, croquetas caseras, calabacín con rulo de cabra y quisquillas de Santa Pola, sigue con el giraboix típico de Xixona como plato principal y termina con helado de turrón sobre praliné de almendra. Los gerentes Joel Vicente y Rocío Enríquez señalan que «ha sido posible compaginar distintos sabores y texturas con platos tradicionales», destacando cómo los productos locales permiten mantener viva la identidad culinaria de la comarca.

Con más de medio siglo de historia, el Mesón Cinco Hermanos (Busot) mantiene la esencia de la cocina casera mediterránea. Su menú inicia con entrantes de pericana, croquetas, coqueta d’espencat y gachamiga con embutido, continúa con gazpacho manchego con caracoles como plato principal y finaliza con tarta de turrón como postre. Julia Hernández, propietaria del restaurante, mantiene intacta su pasión por cada una de las elaboraciones: «Nos gusta que cada receta refleje la calidez del trato familiar y la esencia de nuestra tierra», destacando la tradición como pilar de la gastronomía alicantina.

Los diez restaurantes han diseñado menús que harán brillar el turrón. / INFORMACIÓN

En La Llar Arròs i Brases (Alicante), el fuego es el protagonista. Se comienza con tartar de atún rojo con turrón de Jijona, berenjena a la llama y alcachofa a la brasa, para continuar con arroz de conejo y caracoles a la leña de sarmientos y terminar con torrija de la casa como postre. Sus gerentes, Javier Molina y Juan Ramón García, defienden «una cocina que nace del fuego, de los productos frescos y del respeto por la tradición», donde la brasa potencia los sabores mediterráneos y mantiene la esencia de cada ingrediente.

El restaurante Els Futbolins (Agost) ofrece una propuesta casera y de proximidad. Su menú inicia con un cóctel de bienvenida acompañado de embutidos locales y pericana, sigue con jamón ibérico, coca a la pala y tomate rosa con ventresca, continúa con arroz de secreto ibérico con ajetes y setas como plato principal y termina con turrón de Jijona con lascas de sal y uva del Vinalopó como postre. «Nuestra cocina destaca por la calidad de la materia prima y el equilibrio entre tradición e innovación», señala José Manuel Vicedo, propietario del restaurante, resaltando la importancia de los productos de proximidad.

Los diez restaurantes han diseñado menús especiales para la ocasión. / INFORMACIÓN

Marco & Bo (Sant Joan) apuesta por la fusión entre tradición y creatividad. Comienza con ensaladilla de atún y bacalao con galleta de turrón, ceviche de berberechos y champiñón de temporada con parmentier ahumado, sigue con gazpacho de pulpo y rape como plato principal y finaliza con milhoja de turrón como postre. «Reinterpretamos los clásicos con toques de autor y técnicas contemporáneas», explica Julián Marco, gerente del restaurante, quien considera que las jornadas son una oportunidad para mostrar el talento de los jóvenes cocineros.

En Govana (Alicante), la propuesta refleja la cocina mediterránea más tradicional. Se inicia con salazones alicantinos, croquetas y almejas a la marinera, continúa con arroz de cebolla y atún fresco como plato principal y termina con tarta de turrón como postre. José Antonio López, gerente y jefe de cocina, destaca que «la gastronomía de l’Alacantí se distingue por los productos del mar y la huerta».

El recorrido culmina en La Muralla (Tabarca), donde el mar es el hilo conductor. El menú inicia con un cóctel de bienvenida y tomate trinchado con salazones, calamar de potera y gallineta en tempura, continúa con el tradicional caldero tabarquino de lechola acompañado de arroz a banda como plato principal y finaliza con torrija como postre, evocando la infancia y los sabores de la isla. «La gastronomía de l’Alacantí es profundamente mediterránea, con el mar como protagonista», explica Mari Carmen Sánchez, gerente del restaurante, para quien Menjars de la Terra «refuerza el orgullo por la riqueza culinaria alicantina».

Durante estas dos semanas, «Menjars de la Terra» se consolida como un escaparate del talento gastronómico de la provincia de Alicante, donde la tradición y la innovación se dan la mano para poner en valor los productos locales, la cocina de proximidad y el trabajo de los restauradores que mantienen viva la identidad culinaria de la comarca, invitando a residentes y visitantes a disfrutar de una experiencia única que combina historia, sabor, aromas y creatividad en cada bocado, y que permite descubrir la riqueza de la tierra y el mar alicantino. ¡Buen provecho!

Los menús de l'Alacantí

Lunes, 20 de octubre

Teselas (Alicante)

Cóctel de bienvenida:

-pan tramezzi caprese

- hojaldre de espinacas a la crema y salmón marinado

- saquito de marisco sobre salsa tártara

Entrantes:

- Coca de pan de Aove

-Ensaladilla Teselas tradicional con atún , emulsión de kimchi y tostas de hojaldre

- Tomate del terreno trinchado con ventresca en escabeche casero y sus verduritas

- Croquetón de jamón Joselito

Principales:

-Arroz del senyoret

Postre:

-Pudding de brioche con crema de turrón de Alicante y crumble

Bodega:

-Vino blanco, vino tinto D.O. Alicante

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 690 303 060

www.teselasrestaurante.com

correo: teselasrestaurante@gmail.com

Martes, 21 de octubre

Restaurante Rosas (El Campello)

Entrantes:

-Pan de pueblo con alioli y tomate

- Tomate con pericana

- Musola «fritita»

-Ensalada con perdiz escabechada con granada

Plato principal:

-Olleta alicantina

Postre:

-Milhoja de turrón de Alicante de Pablo Garrigós

Bodega:

-Vino tinto Arbui

-Vino blanco Volaire

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 615 989 994 /965 657 1 76

www.restauranterosas.es

Miércoles, 22 de octubre

Golf Bonalba (Mutxamel)

Cóctel de bienvenida:

-Lama de hueva de Mujol con almendra marcona

-Tosta de pan brioche con mantequilla ahumada y lomo de anchoa

Entrantes:

-Tomate trinchado de Mutxamel, aguacate en dados, aceitunas verdes y queso de cabra fresco El de Sereix

-Bimi en tempura con vinagreta de miel y trufa

Plato principal:

-Caldero de pescado de roca acompañado de su arroz a banda

Postre:

-Panettone con helado de turrón y crema de turrón

Bodega:

-Vino tinto, El Caire Monastrell

-Vino Blanco, Semsum 2 Garnacha blanca y monastrell seco

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 670 317 400

www.restaurantebonalba.com

Jueves, 23 de octubre

Casino Cultural (Xixona)

Entrantes:

-Patatas snack

-Almendra marcona terreno

-Aceitunas

-Ensalada alicantina (tomate, mojama, hueva, bonito)

-Croquetas de jamón ibérico caseras

-Calabacin con rulo de cabra y turrón de Jijona

-Quisquillas de Santa Pola

Plato principal:

-Giraboix típico de Xixona (plato de sopa y plato de Aixetat)

Postre:

-Helado de turrón sobre praline de almendra

Bodega:

-Bodegas MGW: Vino blanco Semsum 2 (Moscatel y Macabeo)

-Vino tinto borrasca (Monastrell 100%)

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 965 610 085

Viernes, 24 de octubre

Mesón Cinco Hermanos (Busot)

Entrantes:

-Pericana

-Croquetas caseras de chorizo y de jamón ibérico

-Coqueta d’espencat

-Pan con tomate y alioli

-Gachamiga con embutido

Plato principal:

-Gazpacho manchego con caracoles

Postre:

-Tarta de turrón con topping de almendra

Bodega:

-Vino blanco y tinto DOP Alicante

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 965 699 102

Lunes, 27 de octubre

La Llar Arròs i Brases (Alicante)

Cóctel de bienvenida:

-Aperitivo de cortesía

Entrantes:

-Tartar de atún rojo marinado con turrón de Jijona

-Berenjena a la llama, sobrasada de Confrides y miel

-Alcachofa a la brasa con velo de panceta y ralladura de turrón

Plato principal:

-Arroz de conejo y caracoles a la leña de sarmientos

Postre:

-Nuestra torrija

Bodega:

-Galeam, Dry Muscat, DOP Alicante

-Casa Ritas , Monastrell, DOP Alicante

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 639 118 239

www.lallararrosibrases.com

Martes, 28 de octubre

Els Futbolins (Agost)

Coctél de bienvenida:

-Almendra Marcona

-Embutidos locales caseros

-Pericana

Entrantes:

-Pan de pueblo con tomate y alioli

-Jamón ibérico de bellota Sánchez Romero Carvajal

-Coca a la pala con escalivada y capellán

-Tomate rosa de Jávea con ventresca y aceitunas verdes partidas

Plato principal:

-Arroz de secreto ibérico de bellota con ajetes tiernos y setas

Postre:

-Turrón de Jijona a la piedra con lascas de sal de mediterráneo

-Uva de Agost D.O. Vinalopó

Bodega:

-Flor de Tarima merseguera Chardonnay

- Tarima selección monastrell syrah

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 965 691 933

www. barrestaurantfutbolins.com

Miércoles, 29 de octubre

Marco & Bo (Sant Joan)

Entrantes:

-Aceitunas y frutos secos

-Pan y alioli de turrón a la piedra

-Ensaladilla rusa clásica de atún y bacalao, con galleta de turrón

-Ceviche de berberechos al estilo de Julián

-Champiñón de temporada sobre parmentier de humo de leña

Plato principal:

-Gazpacho de la terreta de pulpo y rape

Postre:

-Milhoja de turrón con helado de stracciatella

Bodega:

-Vinos de Creueta Wines Alicante DOP, Gregal Blanco, Malvasía, Verdil y Merseguera

-Gregal tinto, Monastrell y Giro

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 682 741 230

www.marcoandbo.es

Jueves, 30 de octubre

Restaurante Govana (Alicante)

Entrantes:

-Pan tostado, tomate y alioli

-Salazones alicantinos

-Croquetas caseras

-Almejas a la marinera

Plato principal:

-Arroz de cebolla y atún fresco

Postre:

-Tarta de turrón de Jijona

Bodega:

-Bilaire tinto monastrell, D.O.Alicante

-Bilaire blanco merseguera, D.O. Alicante

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 965 218 250

www.govana.net

Viernes, 31 de octubre

La Muralla (Tabarca)

Cóctel de bienvenida:

-Croqueta de quisquilla «la Marufina»

-Coca de mollitas más salada

Entrantes:

-Tomate trinchado con salazones y virutas de turrón de Jijona

-Calamar de potera

-Gallineta en tempura

Plato principal:

-Caldero tabarquino de lechola con salsa de ajoaceite , acompañado de arroz a banda en su propio fumet

Postre:

-Torrija de la infancia

Bodega:

-Embaucador vino tinto Monastrell

-Embaucador vino blanco Chardonnay

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 621 411 630