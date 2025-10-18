La espera llega a su fin: "Menjars de la Terra" abre los fogones de l'Alacantí con el turrón como protagonista

Mañana comienza una nueva edición de «Menjars de la Terra», las jornadas gastronómicas organizadas por INFORMACIÓN que ponen en valor los productos locales y la creatividad de los chefs, en este caso, de la comarca de l’Alacantí. Este año, el gran protagonista será el turrón de Jijona y Alicante IGP, un producto emblemático que inspira los menús de diez restaurantes de Alicante, El Campello, MutxamelXixonaBusotAgost Sant Joan y Tabarca. Durante dos semanas, del 20 al 31 de octubre, la tradición y la innovación se unirán para mostrar el alma culinaria del Mediterráneo.

Primera semana

El recorrido comienza el lunes en Teselas (Alicante), donde la cocina se define como honesta y mediterránea. Entre los entrantes destaca la ensaladilla con kimchi, que abre paso a un arroz del senyoret repleto de sabor y a un pudding de brioche con crema de turrón de Alicante, fiel reflejo de la esencia local.

El martes, en El Campello, el restaurante Rosas apuesta por los sabores de siempre. Los entrantes combinan mar y huerta antes de dar paso a la tradicional olleta alicantina, y el toque dulce lo pone una elegante milhoja de turrón.

El miércoles, en Golf Bonalba (Mutxamel), la propuesta equilibra técnica y producto. Entre los entrantes sobresale el tomate trinchado con aguacate y queso de cabra, antes del clásico caldero de pescado de roca con arroz a banda y un postre de crema de turrón que culmina con dulzura.

Gazpachos manchegos con caracoles del Casino Cultural, en Xixona. / INFORMACIÓN

El jueves, el Casino Cultural de Xixona rinde homenaje a sus raíces, con el tradicional giraboix xixonenc, tras una selección de entrantes que unen huerta y mar, como el calabacín con rulo de cabra y turrón de Jijona o las quisquillas de Santa Pola. El postre, un helado de turrón sobre praliné de almendra, pone el broche a una jornada cargada de sabor.

La semana concluye el viernes en el Mesón Cinco Hermanos (Busot), donde la cocina casera es protagonista. Los entrantes recuperan recetas de toda la vida, como la coqueta d’espencat, seguidos de un gazpacho manchego con caracoles y una tarta de turrón con almendra que evoca los dulces de siempre.

Segunda semana

La segunda etapa comienza el lunes en La Llar Arròs i Brases (Alicante), donde el fuego marca el carácter de cada plato. Los entrantes a la brasa, como la berenjena a la llama, sobrasada de Confrides y miel, anticipan el arroz de conejo y caracoles a la leña de sarmientos, y la torrija de la casa cierra con un guiño a la tradición.

Coca a la pala con escalivada y capellán, del restaurante Els Futbolins, ubicado en Agost. / INFORMACIÓN

El martes, en Els Futbolins (Agost), los sabores de proximidad toman protagonismo. La coca a la pala con escalivada y capellán es el inicio perfecto para continuar con un arroz de secreto ibérico con setas, mientras que el postre une el turrón de Jijona con la uva del Vinalopó, dos emblemas de la provincia.

El miércoles, el restaurante Marco & Bo (Sant Joan) fusiona creatividad y raíces. Entre los entrantes destaca la ensaladilla de atún y bacalao con galleta de turrón, que da paso a un gazpacho de pulpo y rape y a una milhoja de turrón para rematar la experiencia.

Almejas a la marinera, del restaurante Govana, en la ciudad de Alicante. / INFORMACIÓN

El jueves, Govana (Alicante) apuesta por la cocina mediterránea más tradicional. Sus almejas a la marinera anticipan un delicioso arroz de cebolla y atún fresco, que resume el sabor de la comarca, y la tarta de turrón de Jijona añade un desenlace dulce redondo.

El calamar de potera será uno de los entrantes de La Muralla, en Tabarca. / INFORMACIÓN

El viernes, La Muralla (Tabarca) despide las jornadas desde el mar. La croqueta de quisquilla «la Marufina» servirá de antesala al clásico caldero tabarquino de lechola con arroz a banda, concentrando toda la esencia isleña, mientras que la torrija de la infancia culminará una edición marcada por la calidad y el respeto por la esencia culinaria de la zona.

Tradición y producto local

«Menjars de la Terra» convierte a la comarca de l’Alacantí en escaparate del talento gastronómico y del valor de la cocina de proximidad. Diez menús y un producto único se unen para reivindicar la esencia mediterránea y la historia que define la gastronomía alicantina. ¡Buen provecho!