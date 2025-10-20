Teselas inaugura «Menjars de la Terra» con un menú de alma alicantina

Las jornadas gastronómicas «Menjars de la Terra», organizadas por INFORMACIÓN, dieron ayer su pistoletazo de salida en Alicante, con una cita muy especial en el restaurante Teselas, ubicado en el emblemático Real Liceo Casino de Alicante. Este elegante espacio fue el escenario escogido para inaugurar un nuevo ciclo de este recorrido culinario que, durante dos semanas del 20 al 31 de octubre, recorrerá la comarca de l’Alacantí poniendo en valor el producto local, la creatividad de los chefs y el sabor auténtico de la provincia. El turrón de Jijona y Alicante IGP es el gran protagonista de esta edición, un producto que simboliza la unión entre tradición y excelencia y que inspira los menús de los diez restaurantes participantes.

Un lugar con historia

El restaurante Teselas, dirigido por la familia Romero Peña, abrió las puertas de su casa para recibir a los comensales en una ubicación cargada de historia. El Salón Imperio, con su singular belleza, su aire señorial y sofisticado, donde cada rincón es una oda al arte y al buen gusto, fue testigo de una velada en la que el pasado y el presente de la ciudad se dieron la mano a través de la gastronomía.

«Este restaurante, está en un enclave único y mágico, el Real Liceo Casino de Alicante. Este salón, cuidado con tanto cariño por su presidente, Joaquín Galán, y su vicepresidenta, Sara Cortés, es un lugar con historia y con alma. Hoy abrimos las puertas de nuestra casa para que disfrutéis de lo mejor que tenemos: el arroz, el turrón y el buen vino de Alicante», señaló Violeta Trives, directora de Eventos de Teselas, quien, cargada de emoción, dedicó unas palabras de agradecimiento a la familia Romero Peña.

El menú diseñado por Teselas para esta jornada inaugural fue toda una declaración de intenciones. La cocina, definida por su honestidad y raíces mediterráneas, ofreció un recorrido por los sabores que definen la identidad de la comarca y el alma de Alicante. Para el cóctel de bienvenida, que se pudo disfrutar con vistas a la Explanada, los comensales degustaron unas deliciosas gyozas de pulled pork, seguidas de un ligero y sabroso hojaldre de espinacas a la crema y salmón marinado y un saquito de marisco sobre salsa tártara. Ya en mesa, para los entrantes, un refrescante tomate del terreno trinchado con ventresca en escabeche casero, su croqueta de jamón Joselito, con una gran cremosidad e intensidad de sabor y una ensaladilla con kimchi, que combinó tradición y un toque vanguardista, seguida de un arroz del senyoret. El broche final lo puso un pudding de brioche con crema de turrón de Alicante, dulce homenaje al producto estrella de esta edición y reflejo perfecto de la esencia local.

Cada plato fue acompañado por vinos alicantinos que armonizaron la experiencia y realzaron el carácter mediterráneo de la propuesta.

Una cita para recordar

La jornada comenzó con unas palabras de Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, hacia los asistentes en el Salón Imperio. «Para mí es una satisfacción especial estar hoy aquí, porque hace 40 años, en esta misma sala, nacía la gala de Importantes del periódico. Y también fue en esos años, entre 1984 y 1985, cuando nació Menjars de la Terra, una coincidencia muy feliz que hoy celebramos en este lugar tan querido», recordó Cabot. El director de este diario subrayó la relevancia de esta nueva edición, que se desarrolla precisamente el año en que Alicante disfruta de ser Capital Española de la Gastronomía.

Durante el acto, la concejala de Comercio, Consumo, Hostelería, Mercados, Registro, SAIC y Estadística del Ayuntamiento de Alicante, Lidia López, quiso felicitar al diario INFORMACIÓN por mantener viva esta tradición gastronómica que nació en los años 80 y que «ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos para convertirse en una cita ineludible». López destacó que estas jornadas «no sólo ensalzan la excelencia de nuestras cocinas y de nuestros chefs, sino que también sirven para proyectar Alicante como destino turístico. Cada vez más personas quieren venir a conocer nuestra ciudad, disfrutar de nuestros platos, de nuestra restauración y de nuestras gentes». Además, recordó que el título de Capital Española de la Gastronomía supondrá «un impacto económico que superará los 15 millones de euros y consolidará a Alicante como referencia culinaria nacional».

El valor del producto local

El turrón de Jijona y Alicante IGP, protagonista de esta edición, estuvo también en el centro de las palabras de Federico Moncunill, secretario general del Consejo Regulador del Turrón, quien también estuvo presente durante la jornada inaugural. «Poner en valor nuestros chefs, la restauración y los productos con denominación de origen es un trabajo muy necesario, más aún en tiempos en los que el sector agroalimentario parece haber perdido prioridad política. El modelo de las denominaciones de origen crece en todo el mundo, un ejemplo de ello es China, y desde Alicante tenemos un liderazgo histórico que debemos cuidar», afirmó. Moncunill quiso recordar la estrecha relación del turrón con el territorio y con la historia de sus agricultores, relatando cómo el ciclo del almendro dio origen a la tradición de elaborar turrón en otoño, para venderlo en invierno, hasta asociarlo con la Navidad. «Si el almendro se recogiera en marzo, comeríamos turrón en Semana Santa. Esa es la esencia de una denominación de origen: la unión entre la tierra, las personas y la identidad», concluyó Moncunill.

Tradición, orgullo y territorio

El ambiente en Teselas fue el reflejo de todo lo que «Menjars de la Terra» representa: una apuesta por la gastronomía de proximidad, por el talento de los restauradores locales y por la promoción del territorio a través del sabor. El salón del Casino, testigo de grandes momentos de la historia alicantina, se convirtió por un día en un escenario gastronómico donde la cultura, la hospitalidad y el producto local fueron los verdaderos protagonistas.

Cabe recordar que «Menjars de la Terra» no sería posible sin el apoyo y la colaboración de quienes creen firmemente en el valor de la gastronomía alicantina. El diario INFORMACIÓN agradece especialmente la implicación de la Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante, Hidraqua, Aigues d’Elx, Aguas de Alicante, Agamed, Exposervi, Chocolates Marcos Tonda, Merca Alicante, Alicante Capital Española de la Gastronomía 2025, Ayuntamiento de Busot y Ayuntamiento de Xixona. Gracias a su compromiso, la provincia continúa consolidándose como un referente que une territorio, producto y talento en torno a una misma mesa.

Próximas citas

Tras esta jornada inaugural, el viaje de «Menjars de la Terra» continuará su recorrido mañana en el restaurante Rosas, en El Campello, con una propuesta que reivindica la diversidad de la cocina de la comarca. ¡Buen provecho!

El menú de hoy

Restaurante Rosas (El Campello)

Entrantes:

-Pan de pueblo con alioli y tomate

- Tomate con pericana

- Musola «fritita»

-Ensalada con perdiz escabechada con granada

Plato principal:

-Olleta alicantina

Postre:

-Milhoja de turrón de Alicante de Pablo Garrigós

Bodega:

-Vino tinto Arbui

-Vino blanco Volaire

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 615 989 994 /965 657 1 76

www.restauranterosas.es