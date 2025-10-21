La olleta del restaurante Rosas sorprende en «Menjars de la Terra»

La pasión por la cocina, la constancia y el cariño por las raíces fueron los verdaderos protagonistas de la segunda jornada de «Menjars de la Terra», celebrada ayer en el restaurante Rosas de El Campello. Este ciclo gastronómico, organizado por el diario INFORMACIÓN, continúa recorriendo la comarca de l’Alacantí con el propósito de poner en valor los sabores de la provincia, teniendo como foco estas dos semanas, el turrón de Jijona y Alicante IGP, emblema dulce de la identidad alicantina.

Gerónimo Ruíz, responsable de Operaciones de El Campello en Aguas de Alicante; Marcos Martínez, concejal de Deportes, Medioambiente y Juventud; Cristian Palomares, concejal de Infraestructura Pública; Juan Sánchez, gerente del restaurante Rosas; Lola Rosique, coordinadora de Publicidad de INFORMACIÓN; Estefanía Llinares, comercial de INFORMACIÓN y Sergio Sánchez, director general de Aguas de Alicante. / Rafa Arjones

Esencia familiar

El restaurante Rosas acogió la jornada en un ambiente luminoso y confortable. El establecimiento cuenta con dos terrazas, una exterior y otra interior, además de un salón amplio y cálido, que son el verdadero reflejo de el espíritu de un negocio donde la familia y la hospitalidad se respiran en cada detalle. En palabras de Denisse Sánchez, directora de sala, la historia del restaurante Rosas «nace desde cero, con miedo, pero con mucha ilusión». Sánchez recuerda con emoción cómo su madre, Ade Galera, que nunca había trabajado en hostelería, junto a su padre, Juan Sánchez, que había trabajado como encargado en diversos restaurantes de la provincia, decidieron lanzarse a los fogones con la ayuda de su familia y la constancia como aliada. «Mi madre empezó cocinando en una pequeña cocina. Hacía albóndigas, magro con tomate, tortilla... comida de casa, de la que reconforta», recuerda Sánchez.

Musola «fritita». / Rafa Arjones

Aquel pequeño local fue el punto de partida de un sueño que hoy, casi 33 años después, se ha consolidado como uno de los referentes de la cocina tradicional de El Campello, sin perder nunca su esencia familiar. «Aquí somos muy familiares. La gente viene porque nos conoce, porque somos parte de sus recuerdos. Tenemos clientes que venían de niños y hoy vuelven con sus propios hijos. Eso es lo más bonito», explica Sánchez.

Tomate con pericana. / Rafa Arjones

Tradición que no se pierde

Para la jefa de sala, iniciativas como «Menjars de la Terra» son esenciales para mantener viva la identidad gastronómica de la provincia. «Es maravilloso que se celebren jornadas así, porque ayudan a promocionar nuestros productos, a mostrar quiénes somos y a defender lo que tenemos. Alicante cuenta con una riqueza gastronómica enorme, tanto del mar como de la tierra, y es importante ponerla en valor», afirma.

Y si hay algo que caracteriza a la cocina del restaurante Rosas, es su fidelidad a lo tradicional. «No somos de cocina minimalista. Mezclamos lo tradicional con la innovación, pero siempre partiendo del producto local y de temporada. Nos gusta cocinar lo nuestro, bien hecho y con cariño», concluye Sánchez.

Ensalada con perdiz escabechada con granada. / Rafa Arjones

Un menú con sabor a casa

La jornada ofreció un menú con raíces, y amor por lo propio. Comenzó con un pan de pueblo con alioli y tomate, que abrió el apetito para degustar su musola «fritita», jugosa en boca y con un rebozado fino, que destacó por su textura ligera, evocando esas recetas marineras que caracterizan a la gastronomía del municipio.

La pericana con tomate fue uno de los aciertos: intensa y acompañada por un tomate que casaba a la perfección y potenciaba su sabor. El contraste entre ambos ingredientes recordaba la importancia del producto de proximidad en la cocina de seña alicantina.

El siguiente entrante, una ensalada con perdiz escabechada, granada y pasas, resultó un encuentro entre el frescor de la granada y la intesidad de la caza, junto a la dulzura de las pasas.

La olleta alicantina fue uno de los platos más aclamados por su intensidad de sabor y respeto a la tradición. / Rafa Arjones

Como plato principal, la olleta alicantina, que conquistó a la gran mayoría de los presentes. Su textura, densa y melosa, y su sabor intenso hicieron de ella un auténtico homenaje a la cocina de cuchara de la comarca, a la de casa, en definitiva, a las recetas tan de nuestras abuelas.

Milhoja de turrón de Alicante de Pablo Garrigós. / Rafa Arjones

La conclusión de la cita gastronómica llegó con la milhoja de turrón de Alicante de Pablo Garrigós, un pecado dulce que elevó el reconocido postre alicantino a otra dimensión. El toque crujiente junto a la cremosidad y dulzura elevaron al producto estrella de la jornada, demostrando que el turrón puede ser mucho más que un dulce navideño. «Nosotros lo usamos todo el año, contamos con croquetas de turrón y con nuestra milhoja, que ya se ha convertido en un clásico. Es un producto mundialmente conocido, y creemos que representa a la perfección nuestra tierra», subraya Sánchez.

Ade Galera, cocinera de restaurante Rosas, y Juan Sánchez, gerente, sirviendo la olleta alicantina, el plato principal que se ha degustado en la segunda jornada de «Menjars de la Terra». / Rafa Arjones

Entre los asitentes se encontraba el concejal de Infraestructura Pública del Ayuntamiento de El Campello, Cristian Palomares, destacó durante la jornada la relevancia de «Menjars de la Terra» para la promoción del municipio y su cultura gastronómica. «Creo que es una iniciativa fabulosa, porque nos permite diferenciarnos y poner en valor lo mejor de nuestro municipio. La gastronomía es una de las cosas que hacen grande a este país, y en El Campello tenemos la suerte de contar con una cocina marinera que enamora a quien nos visita», apuntó.

Palomares recordó además que «nuestros caldos, nuestros pescados y nuestro caldero campellero son motivo de orgullo. Es verdad que hay calderos en toda la zona, pero el nuestro tiene algo especial. ¿Qué puedo decir? ¡El de Campello es el mejor!».

Hoy, «Menjars de la Terra» continuará su recorrido por los municipios de l’Alacantí. La cita será en el restaurante Golf Bonalba, en Mutxamel, donde el ciclo seguirá celebrando la riqueza culinaria de la comarca.

Una nueva oportunidad para seguir descubriendo cómo el producto local, la pasión y la memoria son los mejores compañeros de mesa. ¡Buen provecho!

Menú de hoy, 22 de octubre

Golf Bonalba (Mutxamel)

Cóctel de bienvenida:

-Lama de hueva de Mujol con almendra marcona

-Tosta de pan brioche con mantequilla ahumada y lomo de anchoa

Entrantes:

-Tomate trinchado de Mutxamel, aguacate en dados, aceitunas verdes y queso de cabra fresco El de Sereix

-Bimi en tempura con vinagreta de miel y trufa

Plato principal:

-Caldero de pescado de roca acompañado de su arroz a banda

Postre:

-Panettone con helado de turrón y crema de turrón

Bodega:

-Vino tinto, El Caire Monastrell

-Vino Blanco, Semsum 2 Garnacha blanca y monastrell seco

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 670 317 400

www.restaurantebonalba.com