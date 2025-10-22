Busot, un viaje gastronómico entre recetas heredadas y delicias locales

Las jornadas gastronómicas «Menjars de la Terra» hacen parada mañana en Busot, en el Mesón Cinco Hermanos, donde la cocina tradicional se convierte en una invitación a descubrir los sabores más auténticos del municipio. Entre la brisa del Mediterráneo y el aroma a romero de la sierra del Cabeçó d’Or, este municipio ofrece una gastronomía que combina la sencillez de la cocina de interior con la riqueza del mar, en una perfecta fusión de culturas y tradiciones, donde el producto de proximidad se convierte en el motor de su buen hacer culinario. “El crecimiento del turismo debe ir acompañado de un buen servicio gastronómico, y en Busot, a pesar de las dificultades que conlleva el cambio y relevo generacional, podemos decir que hay una variedad y capacidad para atender a cuantos nos visitan”, señala Alejandro Morant, Alcalde de Busot.

El sabor de la tradición

La gastronomía de Busot es uno de sus mayores tesoros. Fruto de siglos de historia y del encuentro de influencias manchegas, murcianas y mediterráneas, su recetario combina ingredientes humildes con productos de la tierra, dando lugar a platos llenos de sabor y autenticidad. Entre los más representativos destacan el gazpacho manchego con pollo y conejo, la olleta con perdiz, la clásica gachamiga, elaborada a fuego lento con harina, ajo y aceite de oliva o l’espencat

El arroz con conejo y caracoles, preparado con sarmientos y leña, es quizá el plato que mejor resume la esencia de la cocina busotera: sencilla, rústica y profundamente ligada al entorno. Junto a él, recetas como la pericana, los callos caseros o las carnes en salsa son protagonistas habituales de las mesas locales, especialmente en invierno.

Pero Busot también mira al mar. No faltan en su recetario los arroces marineros, el gazpacho de mero o el caldero, reflejo de esa conexión natural entre montaña y costa que caracteriza a buena parte de la provincia.

La borreta es un plato típico de Busot, que se prepara con espinacas, patatas, ajos, bacalao y pimientos. / INFORMACIÓN

Dulces con herencia

Si hay algo en donde el municipio destaca con luz propia es en su repostería tradicional, que ha heredado influencias de la cultura almohade. Las magdalenas de almendra, la tortada, las rosquillas de anís o las almojábenas son parte inseparable de su identidad culinaria. Elaboradas de forma artesanal en hornos locales, estas delicias mantienen intactos los sabores de antaño y acompañan las celebraciones familiares y las fiestas del municipio.

Más allá de la gastronomía

La experiencia culinaria en Busot no se entiende sin su entorno. Tras visitar las Cuevas del Canelobre o recorrer las sendas del Cabeçó d’Or, nada mejor que disfrutar de una comida en buena compañía, donde el tiempo parece detenerse y cada bocado sabe a tradición. En cada plato se percibe el alma de un pueblo que ha sabido conservar sus costumbres, adaptándolas al presente sin perder ni una pizca de sus raíces. Como apunta Morant, "sin duda la cocina en Busot ha evolucionado adaptándose a nuestros residentes y visitantes, y hoy encuentras restaurantes con cocina inglesa, belga, holandesa y francesa, sin duda nos estamos adaptando a nuestro modelo turístico sin renunciar a la comida tradicional”.

Ruta circular por la sierra del Cabeçó d’Or en Busot. / INFORMACIÓN

Busot invita a comer despacio, a compartir mesa y conversación, a disfrutar del producto local y del cariño con el que se elabora cada receta. Porque aquí la gastronomía no es solo una cuestión de sabores: es una forma de vida, un lazo que une generaciones y que mantiene viva la memoria colectiva.

Quien visita Busot no solo descubre un destino turístico con encanto, sino también una manera de entender el Mediterráneo desde la cocina. Entre el aroma del tomillo y el calor del fuego lento, este pueblo alicantino ofrece una experiencia que va más allá del paladar.

Aquí cada plato cuenta una historia, y cada historia deja el mejor de los recuerdos: el sabor de lo auténtico.