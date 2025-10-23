El giraboix corona los sabores más tradicionales de la cuna del turrón

La ilusión por hacer las cosas bien, el sabor y la historia se dieron la mano ayer en el Casino Cultural de Xixona, escenario de la cuarta jornada del ciclo gastronómico “Menjars de la Terra” por la comarca de l’Alacantí, organizado por INFORMACIÓN. Precisamente en la cuna del turrón, se continuó otorgando el protagonismo que merece al producto estrella de esta edición, el Turrón de Jijona y Alicante IGP.

Menjars de la Terra llega al Casino de Xixona / Jose Navarro

El Casino Cultural, un espacio con mucha solera y con años de historia a sus espaldas, se vistió de gala para recibir a los comensales, en una cita que rindió homenaje a la cocina jijonenca más auténtica, aquella que sabe unir la tradición con el producto local y el sentimiento de toda una tierra.

Un lugar con historia

Fundado hace décadas, el Casino Cultural de Xixona es mucho más que un restaurante: es un punto de encuentro social, un pedazo vivo de la historia local. «Realmente somos un casino de socios, un lugar donde la gente viene a charlar, disfrutar y compartir momentos. Nuestra cocina es de mercado y de temporada, apostamos por un equipo joven que aporta ilusión y ganas», explicaba Antonio Mira, presidente del Casino Cultural desde hace ocho años.

Ensalada con tomate, mojama, hueva y bonito. / Jose Navarro

Giraboix, orgullo de Xixona

La jornada comenzó con un aperitivo a base de patatas snack, almendra marcona del terreno y aceitunas, el preludio perfecto para abrir boca antes de los entrantes principales.

La ensalada alicantina, elaborada con tomate, mojama, hueva y bonito, fue un arranque lleno de matices. El tomate, de alta calidad, aportaba un toque fresco y una acidez que contrastaba con el salado del pescado y el dulzor de la cebolla morada, logrando un equilibrio perfecto en boca.

Croquetas de jamón ibérico caseras. / Jose Navarro

Las croquetas de jamón ibérico caseras se ganaron su lugar entre los favoritos: suaves, cremosas, con una bechamel impecable y un sabor intenso que dejaba ese regusto inconfundible del buen ibérico.

Calabacin con rulo de cabra y turrón de Jijona. / Jose Navarro

Tampoco faltó la tapa ganadora del concurso local de Xixona: calabacín con rulo de cabra y turrón de Jijona. La combinación entre el toque intenso y salado del queso de cabra, la suavidad del calabacín y el dulzor del turrón dio lugar a un bocado sorprendente y equilibrado.

Las quisquillas de Santa Pola pusieron el punto de mar, demostrando que cuando el producto es excelente, no hace falta más.

El giraboix es un plato típico de la gastronomía de Jijona, en el que las verduras, la carne y el pescado están presentes en perfecta armonía. / Jose Navarro

«Si la reina sabera què es Giraboix, a Xixona vindria a llepar el boix». Y después de probarlo, no cabe duda de por qué este plato de cuchara es para rebañar y no dejar gota. El Giraboix típico de Xixona, servido en dos platos, la sopa y el aixetat, es una receta con tanta tradición como matices de sabor, que resume a la perfección la identidad gastronómica del municipio. Elaborado con bacalao, pencas, tomate, ñoras, cebollas, patatas y morcilla de cebolla, este plato mezcla mar y montaña en armonía. Su caldo, espeso y sabroso, se enriquece con pan tostado, huevo duro y el toque justo de alioli, en una receta que reconforta el cuerpo y el alma, perfecta para esos días de invierno.

Para l'aixetat, se ponen en una fuente las patatas, las judias, la cebolla, los huevos duros partidos y el bacalao, recubierto por un caldo mezclado con alioli. / Jose Navarro

«El Giraboix representa nuestra esencia. Es una receta muy nuestra, de cuchara, con historia, y nos emociona poder ofrecerla hoy en “Menjars de la Terra”», comentaba Mira.

Helado de turrón de Jijona sobre praline de almendra. / Jose Navarro

El postre no podía ser otro que un homenaje al producto que hace famosa a la localidad: helado de turrón sobre praliné de almendra, un final fresco, cremoso y delicioso, y otra delicia dulce como sorpresa: unas cocas de turrón de Jijona, muy típicas de la localidad, que conquistaron a todos los paladares.

Toda la cita estuvo maridada con los vinos de Bodegas MGW: el blanco Semsum 2 (Moscatel y Macabeo) y el tinto Borrasca Monastrell 100%, una combinación que realzó cada uno de los platos del menú.

«Hoy hemos querido representar el alma de Xixona con un menú típico, integrando el turrón de forma natural y sin agobiar, porque aquí el turrón forma parte de nuestra vida», añadía Mira.

Cocas de turrón de Jijona. / Jose Navarro

Tradición que perdura

La alcaldesa de Xixona, Isabel López, quiso destacar la importancia de esta jornada: «La gastronomía de Xixona es muy nuestra, muy de cuchara, muy de producto de la tierra. Creo que nos identifica y nos diferencia, pone la etiqueta a lo que somos. Quien viene a comer aquí se va con un sabor especial y con ganas de volver». Además quiso poner en valor la elección del restaurante como anfitrión de esta jornada en el municipio del turrón: «El Casino Cultural forma parte del corazón social de Xixona. Es historia viva, un espacio que combina cultura, tradición y una cocina que está evolucionando con mucho acierto. Por eso es el sitio perfecto para acoger “Menjars de la Terra”».

Mirando hacia Busot

Con esta cita, “Menjars de la Terra” continúa su viaje por l’Alacantí, poniendo en valor los productos y recetas que definen la esencia de cada uno de los municipios que conforman la riqueza gastronómica de esta comarca. Hoy, el anfitrión será el Restaurante Mesón Cinco Hermanos, en Busot, donde el buen hacer culinario y el cuidado del producto de proximidad serán los emblemas que harán brillar a la cocina de la localidad. ¡Buen provecho!