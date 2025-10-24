Mesón 5 Hermanos trae a la mesa el espíritu de «Menjars de la Terra»

Hay lugares donde la cocina no sólo alimenta, sino que cuenta historias. Historias de familia, de esfuerzo y de tierra. Así fue la jornada de ayer en el Mesón 5 Hermanos, en Busot, que acogió la última cita de la primera semana del ciclo gastronómico «Menjars de la Terra» por la comarca de l’Alacantí, organizado por INFORMACIÓN. En esta edición, el producto estrella es el Turrón de Jijona y Alicante IGP, símbolo dulce de la provincia y ejemplo de su arraigo culinario.

Menjars de la Terra llega al Restaurante 5 Hermanos de Busot / Jose Navarro

Ubicado en un paraje privilegiado, en plena naturaleza y a los pies del Cabeçó d’Or, muy cerca de las Cuevas del Canelobre, con un amplio parking y espacioso salón, el restaurante ofreció un menú y una experiencia culinaria que resumió la esencia y el sentido de «Menjars de la Terra»: la puesta en valor del recetario tradicional, elaborado con mimo, con producto de proximidad, trato cercano y cocina hecha con mimo, lo convirtieron en el anfitrión perfecto.

Ana Poquet, concejala de Turismo de Alicante; Alejandro Morant, Alcalde de Busot; Agustín Llorca, presidente de Chocolates Marcos Tonda; Nuria Javaloyes, teniente de alcalde de Busot; Pepe García, concejal de Urbanismo de Busot; Jaime Llorca, Chocolates Marcos Tonda; María Llorca, CEO de Chocolates Marcos Tonda; Cecilia Rojas, comercial de INFORMACIÓN y Martín Sanz, director de Comunicación de Hidraqua y Aguas de Alicante. / Jose Navarro

El sueño de una familia

El Mesón 5 Hermanos es uno de esos lugares que se ha ganado su prestigio con los años y con el trabajo constante de toda una familia. Fundado hace casi cinco décadas por los padres de Julia Hernández, gerente del restaurante, hoy la segunda generación continúa con la misma filosofía: cocina casera, honesta y de herencia. «Mis padres construyeron el restaurante ellos mismos, desde los cimientos. Poco a poco fuimos ampliando, construimos la terraza y demás, hasta lo que es hoy», recuerda Hernández. La gerente ha sabido continuar un legado que, a día de hoy, sigue más vivo que nunca, y que se ve reflejado en la propuesta culinaria que ofrecen a todos los comensales que les visitan: «Es un negocio familiar y eso se nota, aquí todo es casero y se hace en el momento».

Julia Hernández sirviendo el gazpacho manchego con caracoles, uno de los platos que cautivó a los comensales. / Jose Navarro

Un recetario clásico de éxito

El menú de la jornada fue un homenaje a la cocina del interior de l’Alacantí, donde el sabor auténtico y la sencillez bien entendida fueron protagonistas. «Nuestra cocina es mediterránea, pero también tiene un toque de la manchega, porque mis padres son de allí. Esa fusión es lo que nos diferencia, el poder ofrecer un poquito de las dos tradiciones», subrayó Hernández.

La pericana, fue el primer entrante para degustar. / Jose Navarro

Un plato tan tradicional de la terreta como es la pericana abrió la comida con un despliegue de matices, donde cada uno de los ingredientes se encontraban en su justa medida, para dar un bocado equilibrado.

Coqueta d'espencat. / Jose Navarro

Le continuó la coqueta d’espencat, con una base esponjosa y crujiente sobre la que se posaban las verduras asadas coronadas con una anchoa, que aportaba ese toque salado a esta sabrosa elaboración.

Croquetas caseras de chorizo y de jamón ibérico. / Jose Navarro

Las croquetas caseras de chorizo y de jamón ibérico se convirtieron en otro de los éxitos del día, cremosas, de textura sedosa y sabor potente en boca. Le prosiguió la gachamiga con embutido, plato de raíces humildes, con ingredientes simples, pero que juntos enamoran a todos por su textura y sabor. Tierna y jugosa por dentro, se completó con embutidos de gran calidad como el chorizo, la salchicha blanca y la morcilla, que potenciaban su gusto.

Gachamiga con embutido. / Jose Navarro

El rey de la cita fue el plato principal, el gazpacho manchego con caracoles. Una receta de cuchara de las de siempre, en la que se concentraban todos los sabores de la tierra y la montaña, con la carne tierna y el regusto y aroma inconfundible de las especias. Una delicia perfectamente ejecutada, que demuestra, una vez más, que las recetas clásicas nunca pasan de moda.

Gazpacho manchego con caracoles. / Jose Navarro

Para finalizar con todas estas exquisiteces llegó la parte favorita de los más golosos: una tarta de turrón con topping de almendra, elaborada por la propia Hernández. Era suave y cremosa en boca, con delicioso gusto a turrón y dulzor equilibrado, para cerrar una cita culinaria inolvidable.

Tarta de turrón con topping de almendra. / Jose Navarro

Toda la experiencia gastronómica estuvo maridada con vinos DOP Alicante, blanco y tinto, que junto al menú formaron el tándem perfecto para coronar la cita.

Busot en la mesa

El alcalde del municipio, Alejandro Morant, quien no se quiso perder esta jornada, destacó la relevancia de poner en valor la gastronomía alicantina: «Menjars de la Terra es una iniciativa muy interesante, porque somos una provincia diversa y con muchas particularidades, y con este proyecto se pone en valor los platos tradicionales de cada pueblo y ayuda a dar promoción, especialmente a los del interior, que necesitamos que se nos escuche y conozca».

Emilo Hernández, cocinero de Mesón 5 Hermanos, preparando la gachamiga y el gazpacho manchego. / Jose Navarro

Además, el edil no quiso olvidarse de señalar toda la riqueza gastronómica que alberga Busot tras los fogones: «Busot tiene una cocina muy tradicional, aunque también se ha abierto a nuevas influencias europeas. Pero lugares como el Mesón Cinco Hermanos representan lo que queremos conservar: la cocina casera, elaborada, sin precocinados, con carnes a la brasa, arroces y platos hechos con alma. Es un orgullo mantener esta esencia al pie del Cabeçó».

El viaje continúa

Con la parada en Busot, «Menjars de la Terra» despide su primera semana en l’Alacantí, dejando atrás un recorrido cargado de sabor, historia y excelencia del producto local.

La Llar Arròs i Brases, en Alicante, el lunes 27 de octubre, tomará el relevo con su maestría en la cocina ligada al fuego y su respeto por el producto de proximidad, que promete arrancar la segunda semana gastronómica por todo lo alto. ¡Hasta la semana que viene y buen provecho!