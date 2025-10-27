Tradición y creatividad en el espectacular menú de La Llar Arròs i Brases

El chisporroteo de la leña y el aroma profundo de la cocina marcada por el fuego marcaron el ritmo en La Llar Arròs i Brases. Ayer, en Alicante, durante la primera jornada de la segunda semana de «Menjars de la Terra» por la comarca de l’Alacantí, organizada por INFORMACIÓN y con el IGP turrón de Jijona y Alicante como protagonista, cada plato fue un viaje sensorial único. En este restaurante, el fuego no sólo cocina: transforma los ingredientes, intensifica los aromas y envuelve a los comensales en una experiencia donde tradición e innovación se entrelazan, haciendo de cada bocado un recuerdo imborrable. Cada elaboración y cada sabor parece tener su propia historia, narrando el amor por la gastronomía alicantina y la valentía de quienes se atreven a innovar sin perder la esencia de la cocina de toda la vida.

El equipo de cocina y sala de La Llar Arròs i Brases ofreció un servicio excelente, con un trato atento, donde la buena cocina ligada a la tradición se posicionó como protagonista absoluto de una jornada memorable. / PILAR CORTES

Un espacio que sorprende

El Club de Tenis Alacant alberga uno de los tesoros gastronómicos mejor guardados de la provincia: La Llar Arròs i Brases, un lugar que combina la buena cocina con la sofisticación. Regentado por Juan Ramón García y Javier Molina, quienes ya venían cocinando su historia al mando de uno de los grandes conocidos de la gastronomía alicantina, Tapas Alicante, se embarcaron en esta aventura con el objetivo de ofrecer un producto de proximidad ejecutado con maestría. Al cruzar la puerta de La Llar, el comensal se encuentra con un salón amplio, elegante y luminoso, donde la luz natural entra a raudales por los grandes ventanales y se refleja en los tonos verdes y la calidez de la madera. La terraza, con vistas a los campos de tenis, invita a disfrutar de la comida con tranquilidad y sosiego. «Hemos querido crear un espacio donde a nosotros nos gustaría ir a comer. En pocas palabras, eso es lo que hemos logrado», subrayaba García.

La Llar Arròs i Brases es el lugar perfecto para disfrutar de una insuperable comida en buena compañía. / PILAR CORTES

El ambiente transmite equilibrio, cada detalle está pensado para que la experiencia sea completa. Se percibe una calma elegante, que contrasta con la intensidad de la cocina a la leña que late en el corazón del restaurante, a la vista de todos, y que pronto se hace dueña de la jornada. «Elaboramos nosotros todo, no utilizamos productos de quinta gama, todos los postres, los caldos, y además no utilizamos químicos ni potenciadores artificiales. Eso es algo básico para nosotros, utilizar productos de la tierra, tanto en pescados y sobre todo, también, en hortalizas», señaló Molina sobre el buen hacer culinario del restaurante.

Javier Molina, gerente de la Llar Arròs i Brases, preparando el arroz de conejo y caracoles a la leña de sarmiento. / PILAR CORTES

Valentía y maestría culinaria

El recorrido gastronómico comenzó con un aperitivo de cortesía, una ensaladilla fresca y sabrosa, que abrió boca y preparó los sentidos para lo que estaba por llegar. Sin embargo, los verdaderos protagonistas fueron los entrantes, donde el saber hacer y la valentía por demostrar que el turrón es un producto más allá de los postres quedó latente. El tartar de atún rojo marinado con turrón de Jijona sorprendió por formar un tándem tan inesperado como delicioso, con un maridado perfecto a un producto de primera calidad, en el que se podía apreciar la dulzura sutil del turrón. «Nosotros hemos querido integrar el turrón en varios platos, porque integrarlo solo en el postre es algo fácil. Hemos querido ponerlo en valor en diferentes platos y creo que a la gente le ha gustado mucho», comentaba García. La sensación en boca era delicada con un regusto que se prolongaba y dejaba anticipar lo que vendría después.

Tartar de atún rojo marinado con turrón de Jijona. / PILAR CORTES

La berenjena a la llama con sobrasada de Confrides y miel ofreció un contraste igualmente sorprendente. El dulzor natural de la miel suavizaba la intensidad de la sobrasada, mientras el toque del fuego potenciaba la textura aterciopelada de la berenjena, convirtiéndola en un plato de sabor profundo y armonioso. La combinación resultaba a la vez atrevida y perfectamente equilibrada, un ejemplo de la filosofía del restaurante: innovar respetando la esencia de cada producto.

Berenjena a la llama, sobrasada de Confrides y miel. / PILAR CORTES

Uno de los platos más destacados fue la alcachofa a la brasa con velo de panceta y ralladura de turrón, realizada frente a los comensales en la propia mesa. En la alcachofa, exquisita, se podía apreciar el sabor inconfundible de la brasa, que jugaba en el paladar con la suavidad y el ahumado de la panceta, que junto con el toque del turrón consiguió un equilibrio magistral de sabores.

Alcachofa a la brasa con velo de panceta y ralladura de turrón. / PILAR CORTES

Pero el principal no se quedó atrás, y supo estar a la altura de los entrantes, haciendo honor a la especialidad de la casa, los arroces. Precisamente los realizan a la leña de sarmiento, y en esta ocasión se pudo degustar uno de los reyes de la casa, el arroz de conejo y caracoles. Cada grano, en su punto exacto, con el aroma y sabor inconfundible de la leña, ofrecía un sabor profundo y reconfortante que hacía imposible dejar de comer. Todo un manjar de dioses.

El restaurante cuenta con una gran variedad de arroces y todos ellos se realizan a la leña de sarmiento. / PILAR CORTES

Como desenlace dulce a un menú de cinco estrellas, «nuestra torrija», servida caliente, cremosa y jugosa en boca, acompañada de helado de turrón de Jijona y crema de turrón, ofreció un final perfecto, donde el producto local se convirtió en protagonista absoluto, recordando que en La Llar Arròs i Brases la tradición se respeta y se honra con maestría en los fogones o, mejor dicho, en las brasas. «Nuestra cocina es muy de la tierra, muy de la región, poniendo en valor el arroz al sarmiento, que confiere un aroma y sabor sin igual, y que somos los únicos en Alicante capital que lo hacemos», subrayó Molina.

Torrija con helado de turrón con crema de turrón. / PILAR CORTES

La gastronomía de la tierra

La iniciativa de «Menjars de la Terra» respeta los sabores de la provincia y busca ponerlos en valor a través de toda la riqueza de restaurantes que cuidan algo tan nuestro. De esta forma, Domingo Cubero, responsable de Flotas de Toyota Medimotors Premium, presente en esta cita gastronómica de altura, ha querido poner en valor la cocina de la terreta: «Soy un enamorado de la gastronomía alicantina y la defiendo por encima de cualquier otro sitio, por la diversidad y por la forma en que hacemos disfrutar a quienes nos visitan».

Las brasas son el mejor aliado de una gastronomía de excelencia como la que ofrece la Llar Arròs i Brases. / PILAR CORTES

Esta experiencia memorable, ha confirmado lo que muchos ya sabíamos. La Llar Arròs i Brases es un restaurante de referencia, donde cada detalle es cuidado al máximo: un servicio atento y cercano, un espacio elegante y acogedor, y una cocina que respeta la tradición mientras se atreve a innovar, porque «quien no arriesga no gana», y desde luego, han conseguido ganarse los paladares de los comensales que les visitan a diario.

Juan Ramón García y Javier Molina son los gerentes de La Llar Arròs i Brases. / PILAR CORTES

Próxima parada: Agost

El viaje de «Menjars de la Terra» continuará en Els Futbolins, en Agost, mañana, 28 de octubre, donde nuevamente la gastronomía local volverá a sobresalir, prometiendo otra experiencia gastronómica inolvidable. ¡Buen provecho!

El menú de hoy

Els Futbolins (Agost)

Coctél de bienvenida:

-Almendra Marcona

-Embutidos locales caseros

-Pericana

Entrantes:

-Pan de pueblo con tomate y alioli

-Jamón ibérico de bellota Sánchez Romero Carvajal

-Coca a la pala con escalivada y capellán

-Tomate rosa de Jávea con ventresca y aceitunas verdes partidas

Plato principal:

-Arroz de secreto ibérico de bellota con ajetes tiernos y setas

Postre:

-Turrón de Jijona a la piedra con lascas de sal de mediterráneo

-Uva de Agost D.O. Vinalopó

Bodega:

-Flor de Tarima merseguera Chardonnay

- Tarima selección monastrell syrah

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 965 691 933

www. barrestaurantfutbolins.com