Els Futbolins celebra la riqueza de la tradición culinaria de Agost

La pasión por mostrar la tradición culinaria de Agost y la dedicación al cuidado de cada ingrediente fueron los protagonistas de la jornada en Els Futbolins. Ayer, durante el recorrido de «Menjars de la Terra» por la comarca de l’Alacantí, iniciativa organizada por INFORMACIÓN, con el turrón de Jijona y Alicante IGP como producto estrella, el restaurante agostense se convirtió en un escaparate de sabores auténticos. Cada plato reflejó el respeto por el producto de proximidad, la excelencia de sus materias primas y la capacidad del equipo de cocina para transformar la tradición en experiencias memorables que representan a la cultura gastronómica de esta tierra.

Un clásico local

Con unos 40 años de trayectoria, Els Futbolins es un emblema de la buena cocina en Agost. Como explica José Manuel Vicedo, gerente del restaurante: «La historia de Els Futbolins viene de hace muchos años. Son bares referentes aquí en el pueblo y en la comarca. La gente nos conoce desde hace generaciones». Hoy, el restaurante combina un salón amplio, donde se encuentra una gran barra y una vitrina con productos de altísima calidad, creando un espacio que mezcla tradición y modernidad, ideal para disfrutar de una buena muestra de la tradición culinaria local. «Intentamos acercar el producto de la tierra y el más autóctono que podamos tener aquí en el pueblo», explica Vicedo. Cada detalle en la cocina refleja esa filosofía: el embutido casero de la zona, las cocas a la pala, símbolo de la gastronomía agostense, los arroces, las carnes o los pescados salvajes a la parrilla.

Un menú de la tierra

El cóctel de bienvenida fue toda una declaración de intenciones: almendra Marcona, embutidos locales de alta calidad y pericana, un clásico de la tierra, que perfectamente ejecutada no defrauda por su sabor profundo. Elaborada con mimo, fue el aliado perfecto para comenzar a abrir apetito.

Entre los entrantes, el pan de pueblo con tomate y alioli, uno de los clásicos del restaurante, que acompañado de un excelente jamón ibérico de bellota Sánchez Romero Carvajal, se mostró impecable, con un aroma intenso y un sabor prolongado del ibérico en boca, que hacían de este toda una delicia.

Le continuó el tomate rosa de Jávea con ventresca y aceitunas verdes partidas, que resaltó por su frescura y acidez equilibrada, donde la calidad del buen producto, como esta variedad de tomate, brilló.

Para cerrar este capítulo, la coca a la pala con escalivada y capellán, que fue un auténtico espectáculo: masa tierna y aireada, que realizan a diario desde primeras horas de la mañana, que junto al punto dulce de la escalivada y el toque salino del capellán, creaban un contraste que dejaba huella por su exquisito gusto en cada bocado.

El plato principal, un arroz de secreto ibérico de bellota con ajetes tiernos y setas, fue un auténtico homenaje al recetario mediterráneo: el grano se encontraba en su punto exacto, mientras que se apreciaban las notas de las setas y del ibérico del secreto, jugoso y tierno en el paladar.

Para rematar el menú, el postre fue un deleite dulce, pero perfectamente equilibrado, con el turrón a la piedra de Toni Garrigós con lascas de sal de Mediterráneo, acompañado de la uva de Agost D.O. Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, recién cortada para la ocasión, en alusión a las jornadas pasadas en la vecina comarca. El contraste entre la dulzura y cremosidad del turrón y la sal, sumado a la frescura de la uva, cerró la jornada por todo lo alto. «Esta mañana Uvas Amaya, de aquí del pueblo, han cortado unos 30 kilos para la degustación. Nosotros estamos en el límite, entre el Medio Vinalopó y l’Alacantí, y hemos querido hacer ese guiño», subrayó Vicedo.

Agost, raíces gastronómicas

El alcalde de Agost, Juanjo Morales, quien estuvo presente durante la cita, quiso destacar la importancia de la iniciativa de «Menjars de la Terra» y la trayectoria culinaria de Els Futbolins: «Hay que agradecer a INFORMACIÓN porque pone de manifiesto la gastronomía de nuestra provincia y, especialmente, la de los pueblos más pequeños. Agost tiene cultura, patrimonio, sabor y honestidad, y su gastronomía es muy importante. Aquí somos famosos, entre otras cosas, por la coca a la pala, y quiero agradecer a Els Futbolins su participación en esta jornada. José Manuel y su familia tratan los productos con mucho cariño y mucho amor».

El viaje continúa en Sant Joan

Mañana, miércoles 29 de octubre, será el turno de Marco & Bo, en Sant Joan, donde el restaurante, a través de un menú diseñado para «Menjars de la Terra», que combina respeto al producto e innovación, promete regalar otra cita culinaria para el recuerdo de los que aprecian la buena mano en los fogones. ¡Buen provecho!

