Marco & Bo, el arte de innovar sin perder la esencia del producto

Cuando el respeto por el producto, la creatividad y la pasión por el oficio son los que mandan, el resultado no es otro que una cocina de vanguardia y honesta, como la que se pudo disfrutar ayer en Marco & Bo, en Sant Joan d’Alacant. Dentro del recorrido de «Menjars de la Terra» por la comarca de l’Alacantí, organizada por INFORMACIÓN con el Turrón de Jijona y Alicante IGP como producto abanderado, este restaurante se convirtió en el escaparate perfecto para reivindicar la cocina de raíz con un toque original y contemporáneo, valiente y sin miedo a arriesgar.

La jornada puso en valor el recetario mediterráneo y el talento de un equipo que ha sabido mantener el equilibrio entre la tradición más pura y una visión moderna, fresca y personal de la gastronomía.

Menjars de la terra en el restaurante Marcos & Bo de Sant Joan / Pilar Cortés

Un lugar con carácter propio

Marco & Bo es mucho más que un restaurante: es la historia de una pasión cocinada a fuego lento. Su gerente, Julián Marco, resume su filosofía con una frase: «producto, producto y producto». Tras décadas de experiencia en grandes cocinas, en 2011 decidió dar un giro personal a su trayectoria y crear su propio espacio, un lugar donde recuperar la esencia del oficio y cocinar con libertad. «Cuando monté esto era como mi pequeño retiro, después de tantos años de estrés en cocinas grandes. Quería volver a disfrutar cocinando, con libertad y divirtiéndome», recuerda Marco.

El gazpacho de la terreta de pulpo y rape fue uno de los platos más aclamados del día. / PILAR CORTES

Su cocina, definida como tradicional con toques de autor, juega con los límites de lo conocido: «Igual ahora te encuentras una pizza, pero no es una pizza, es una pizza de pulpo con alioli, al igual que un canelón de cocido o un ravioli de rabo de toro. Nos gusta darle vueltas a las cosas, jugar con lo de siempre, pero sin ocultar el producto», explica Marco.

Esa filosofía se traduce en una carta viva, que cambia según el mercado y donde el producto manda siempre. «Yo no engaño al cliente. Si el calamar no está al nivel porque tengo que subir el precio, lo quito de carta. Prefiero no servir antes que bajar la calidad por mantener el coste», añade Marco.

Creatividad en los fogones

El menú de Marco & Bo fue una muestra de respeto al producto local y vanguardia en la cocina, con la valentía de introducir el turrón como hilo conductor de un menú sobresaliente.

En el capítulo de los entrantes, los comensales fueron recibidos con un pan artesanal con alioli de turrón a la piedra. Esta elaboración, suave y aromática, sorprendió por su equilibrio entre el dulzor del turrón y la untuosidad del alioli, logrando una textura sedosa y un sabor sin igual, donde se posicionaba al turrón como protagonista.

Pan y alioli de turrón a la piedra. / PILAR CORTES

Le prosiguió la ensaladilla rusa clásica de atún y bacalao con galleta de turrón, que confirmó esa apuesta por la reinterpretación de la tradición. Cremosa, delicada y con el punto salino justo, que junto a la galleta, aportaba un contraste dulce y crujiente que elevaba el conjunto.

Ensaladilla de atún y bacalao, con galleta de turrón. / PILAR CORTES

Le continuó el champiñón de temporada sobre parmentier de humo de leña, que sedujo por su intensidad y profundidad en aroma y gusto. Una parmentier cremosa en el paladar, que acompañado de la jugosidad del champiñón, resaltaba el poder de un producto fresco de temporada tratado con mimo.

Champiñón de temporada sobre parmentier de humo de leña. / PILAR CORTES

Para cerrar los entrantes, se sirvió el ceviche de berberechos al estilo de Julián. Con el punto justo de acidez, demostró el dominio del chef en combinar técnica y frescura sin restar protagonismo al sabor puro e intenso del berberecho. Todo un capricho para los amantes de los sabores que capturan la esencia del Mediterráneo.

Ceviche de berberechos al estilo de Julián. / PILAR CORTES

El plato fuerte no se hizo esperar: el gazpacho de la terreta de pulpo y rape, ya solo cuando fue servido en mesa, su olor y color intenso vaticinaban lo que más tarde se confirmaba en boca. Podías encontrar los matices y aromas de la ñora y el pimiento, con un pulpo tierno, integrado de manera magistral en la pasta, y que, gracias al buen fondo de rape, todos los sabores estaban en armonía, haciendo un plato marino redondo, el rey indiscutible de la cita.

Gazpacho de la terreta de pulpo y rape. / PILAR CORTES

El colofón goloso fue una exquisita milhoja de turrón con helado de stracciatella, un postre que jugó con la textura crujiente del hojaldre y la cremosidad, mientras el helado aportaba el toque fresco final, haciendo un bocado equilibrado. Todo el recorrido se maridó con los vinos de Creueta Wines (Alicante DOP), con variedades como Malvasía, Verdil, Merseguera, Monastrell y Giró, que acompañaron sin restar protagonismo a los sabores principales.

Milhoja de turrón con helado de stracciatella. / PILAR CORTES

Los sabores de Sant Joan

Durante la jornada, Santiago Román, alcalde de Sant Joan d’Alacant, quien pudo disfrutar de esta original propuesta culinaria, agradeció a «Menjars de la Terra» por contar con el municipio por tercer año consecutivo y «mostrar la riqueza gastronómica de nuestra provincia y sobre todo, de nuestros municipios».

Román subrayó además la importancia de la cocina local y su variado recetario: «Tenemos una gastronomía variopinta, en la que se puede disfrutar desde un buenísimo arroz hasta un postre extraordinario, como el helado de turrón. Tenemos esa oferta para todo aquel que le guste comer bien, disfrutar y la variedad».

Una propuesta con identidad

El restaurante de Sant Joan d’Alacant no yerra en su apuesta. El producto local, su creatividad y su búsqueda por innovar sin perder de vista las raíces, le han encumbrado como uno de los grandes referentes gastronómicos de Sant Joan y de todo l’Alacantí. Como dice Marco: «no buscamos diferenciarnos de los demás, buscamos hacer las cosas bien, con honestidad. Si aquí dan tapas o menú, yo hago carta; si todos van por un camino, nosotros probamos otro. Esa es nuestra forma de ser».

¿El resultado? Una cocina con mucha personalidad, hecha desde la experiencia y el saber hacer que ello conlleva.

Alicante a la vista

El viaje de «Menjars de la Terra» continuará hoy, 30 de octubre, en el restaurante Govana, en Alicante, donde las raíces de la cocina alicantina volverán a brindarnos una nueva jornada gastronómica repleta de sabores mediterráneos y una buena dosis de recetas de siempre. ¡Buen provecho!

