Fieles a su legado y estilo, Govana triunfa en «Menjars de la Terra»

Hay espacios donde cada plato cuenta la historia de una familia y una ciudad. Donde los sabores son memoria, y el oficio, una herencia. Ayer, el restaurante Govana, ubicado en la Plaza Gómez Ulla de Alicante, fue el escenario de la penúltima jornada de «Menjars de la Terra» por l’Alacantí. Una cita organizada por INFORMACIÓN, que en esta edición ha querido rendir homenaje al Turrón de Jijona y Alicante IGP, presente en un menú que conjugó autenticidad y un saber hacer heredado.

Govana es un restaurante familiar, fundado por José López, que en la actualidad sigue manteniendo intactas las raíces culinarias que lo encumbraron a través de la segunda generación. / Rafa Arjones

Desde que se cruzan las puertas de Govana, uno comprende que está ante algo más que un restaurante. Un salón arriba y otro en la primera planta con techos altos, la decoración clásica mediterránea, los detalles cuidados, con botelleros con los mejores vinos por doquier y esa atmósfera familiar que envuelve ambos comedores, componen un espacio con alma. No en vano, este establecimiento es un emblema de la ciudad, testigo de generaciones de comensales que han encontrado aquí el sabor de las raíces gastronómicas de la terreta.

menjars de la Terra. Govana Restaurante Govana (Alicante) Pepe GÃ³mez, cocinero Entrantes: -Pan tostado, tomate y alioli -Salazones alicantinos -Croquetas caseras -Almejas a la marinera Plato principal: -Arroz de cebolla y atÃºn fresco / Rafa Arjones

Una cocina de familia

Fundado en 1987 por José López, gallego de nacimiento, y su esposa, Govana nació de una mezcla de esfuerzo, experiencia y amor por la cocina. «Yo trabajaba en otros sitios de restauración, como el Racó del Pla. Y mi mujer y yo embarcarnos en este negocio. Mis hijos se han criado aquí y siguen aquí. Rubén de camarero y José de cocinero. Ahora ya me he jubilado, pero sigo viniendo a echar una mano», recuerda López. La segunda generación continúa esa filosofía que distingue a la casa: el respeto por el recetario tradicional. «Aquí no hacemos cocina de moda, hacemos los arroces de toda la vida, sin adornos. Como se hacían en los años setenta, cuando empecé yo en las cocinas. No queremos perder eso», confiesa el fundador, orgulloso de mantener viva la esencia que les dio nombre.

Salazones alicantinos. / Rafa Arjones

La jornada arrancó con un pan tostado con tomate especiado y alioli, un bocado sencillo que preparó el paladar para lo que vendría más tarde. Después llegaron los salazones alicantinos, de altísima calidad, servidos con tomate en el centro: un guiño a la costa y a los productos que han definido durante siglos la gastronomía local. Las croquetas caseras, de jamón y de bacalao, confirmaron esa apuesta por lo hecho en casa.

Croquetas caseras de bacalao y jamón. / Rafa Arjones

Las primeras, delicadas, cremosas y sabrosas, y las segundas, con un equilibrio perfecto entre el bacalao, la patata y el ajo, todo en su justa medida para crear un conjunto armonizado. El menú siguió con unas almejas a la marinera cuyo aroma anticipaba la delicia del plato. Unas almejas con una textura impecable acompañadas de un caldo sabroso que pedía pan para rebañarlo.

Almejas a la marinera. / Rafa Arjones

Pero si hubo un momento de consenso general entre los asistentes fue con el arroz de cebolla y atún fresco, uno de los grandes clásicos de Govana por ser uno de los emblemas de su buena mano en la cocina. El arroz, suelto, brillante y en su punto, se fundía con el dulzor de la cebolla, perfectamente integrada, y la melosidad del atún jugoso. “El arròs de tuna y ceba de Gavana es patrimonio cultural», afirmó José Francisco Mancebo, director del Patronato de Turismo Costa Blanca, quien estuvo presente durante la jornada gastronómica.

Arroz de cebolla y atún fresco. / Rafa Arjones

Y por último, llegó un pecado dulce en toda regla: una espectacular tarta de turrón de Jijona, como guiño al producto protagonista de esta edición. Su base de galleta, las capas cremosas de intenso sabor a turrón y la superficie tostada y crujiente conquistaron a todos los paladares, por su dulce equilibrio y su ligereza en boca. La bodega acompañó con vinos Bilaire blanco Merseguera y Bilaire tinto Monastrell, ambos con D.O. Alicante, completando un maridaje de territorio.

Tarta de turrón de Jijona. / Rafa Arjones

Tradición que perdura

«Govana es un lugar que hay que cuidar, es un restaurante emblemático, de toda la vida, que convive en un entorno con nuevas fórmulas más vanguardistas, fortaleciendo la calidad del sector gastronómico de la ciudad de Alicante», subrayó Mancebo. Y no le falta razón. Porque este restaurante se mantiene fiel a su estilo y a los platos que lo convirtieron en referencia. Su cocina sigue siendo un espejo de las raíces alicantinas, donde cada elaboración cuenta el relato de una tierra.

Además, Mancebo quiso subrayar la importancia de iniciativas como «Menjars de la Terra» por su papel como altavoz de lo que nos representa y nos define como provincia: «Hay que entender la gastronomía no solamente desde el punto de vista del disfrute y del ocio, de la mesa o de la tertulia, sino también como un activo cultural. Y esto es lo que no debemos dejar escapar, en un mundo de comidas rápidas, de fast food, de comida internacional, es importante el respetar y el poner en valor lo nuestro».

El viaje por la comarca de l’Alacantí está llegando a su fin. Hoy, viernes 31 de octubre, despediremos por todo lo alto en el restaurante La Muralla, en la Isla de Tabarca, donde la cocina marinera cerrará por todo lo alto. Cabe recordar que INFORMACIÓN ha puesto al servicio de los comensales con reserva una tabarquera que saldrá desde el puerto de Santa Pola cada 45 minutos, desde las 10:00 h, siendo el último horario para acudir a la jornada a las 13:00 h. ¡Buen provecho!

Menú de hoy

La Muralla (Tabarca)

Cóctel de bienvenida:

-Croqueta de quisquilla «la Marufina»

-Coca de mollitas más salada

Entrantes:

-Tomate trinchado con salazones y virutas de turrón de Jijona

-Calamar de potera

-Gallineta en tempura

Plato principal:

-Caldero tabarquino de lechola con salsa de ajoaceite , acompañado de arroz a banda en su propio fumet

Postre:

-Torrija de la infancia

Bodega:

-Embaucador vino tinto Monastrell

-Embaucador vino blanco Chardonnay

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 621 411 630