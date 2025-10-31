"Menjars de la Terra" navega hasta Tabarca: Cómo llegar gratis al restaurante La Muralla con INFORMACIÓN

El ciclo gastronómico Menjars de la Terra, impulsado por INFORMACIÓN, avanza hacia su gran cierre celebrando la riqueza culinaria de la provincia plato a plato y comarca a comarca. Esta iniciativa, que rescata la esencia de la cocina alicantina y reivindica el producto local y el trabajo de los restauradores de la zona, ha vuelto a llenar mesas y a crear expectación entre quienes disfrutan de la tradición en su versión más auténtica.

En esta edición dedicada a la comarca de l’Alacantí, los restaurantes participantes han recuperado recetas de siempre, técnicas heredadas y productos de temporada que forman parte del ADN gastronómico alicantino. Una ruta sabrosa que ha permitido viajar por la memoria culinaria de la provincia desde la tierra hasta el mar.

Última parada: Tabarca y el restaurante La Muralla

Este viernes 31 de octubre, el viaje tendrá un final tan especial como único: la Isla de Tabarca, joya marinera del Mediterráneo. El restaurante La Muralla será el anfitrión de la última jornada de Menjars de la Terra en l'Alacantí, donde los comensales disfrutarán de un menú dedicado a la cocina marinera tradicional y al producto más fresco del mar.

Las personas que hayan reservado mesa en La Muralla podrán acceder gratuitamente a la isla gracias a la tabarquera incluida por INFORMACIÓN. / MATIAS SEGARRA

Cómo llegar gratis a Tabarca para Menjars de la Terra

Detalles del transporte:

• Punto de salida: taquillas naranjas del puerto de Santa Pola

• Hora de inicio del servicio: 10:00 h

• Frecuencia: salidas cada 45 minutos

• Última salida hacia Tabarca: 13:00 h

• Regresos desde Tabarca: 17:00 h y 18:45 h

Información útil para los asistentes

• Se recomienda llegar al puerto de Santa Pola con antelación

• El embarque se realizará por orden de llegada.

• En la isla, los comensales podrán pasear por su casco histórico, disfrutar de las aguas transparentes de la reserva marina y vivir un entorno único antes y después del almuerzo.

Una jornada que promete ser una celebración del Mediterráneo en mayúsculas: su cocina, su paisaje y su cultura. Un broche perfecto para esta edición de Menjars de la Terra con un plan que une gastronomía, tradición y una escapada inolvidable a Tabarca.