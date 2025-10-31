La Muralla obsequia el final soñado a dos semanas de «Menjars de la Terra»

El mar Mediterráneo y la excelencia en los fogones fueron ayer los protagonistas de la última jornada de «Menjars de la Terra» por la comarca de l’Alacantí. La cita, organizada por INFORMACIÓN, se celebró en un entorno sin igual: la isla de Tabarca, una joya natural de la provincia de Alicante donde el restaurante La Muralla se alzó como el enclave perfecto para despedir esta edición dedicada al IGP Turrón de Jijona y Alicante.

El restaurante La Muralla de Tabarca clausura los Menjars de la Terra en l’Alacantí con un rotundo éxito / Rafa Arjones

Era la primera vez que el ciclo recalaba en este pequeño paraíso, y la jornada se convirtió en un evento para recordar. El sonido de las olas, la brisa marina y el azul infinito acompañaron una comida de altura que combinó la esencia marinera de la isla y el saber hacer culinario. Desde las 10:00h, los comensales llegaban en las tabarqueras dispuestas por INFORMACIÓN, con la ilusión de vivir un día único rodeados de belleza, naturaleza y mucha gastronomía.

La isla de Tabarca es un paraje natural único de la provincia de Alicante. / Rafa Arjones

El propio viaje ya era parte de la experiencia: el trayecto desde Santa Pola con las vistas de las aguas cristalinas y la llegada al puerto de la isla anunciaban una jornada especial. Al pisar Tabarca, el visitante se encuentra con un paisaje detenido en el tiempo: calles empedradas, fachadas encaladas, barcas amarradas y ese aire de paz y tranquilidad que sólo tienen los lugares auténticos. En este lugar privilegiado, La Muralla es un refugio gastronómico que mantiene las raíces de la cocina de la isla con la tradición arraigada de toda una familia.

edro Juan Sánchez, chef del restaurante, emplatando el arroz de caldero. / Rafa Arjones

La Muralla es mucho más que un restaurante. Ofrece una experiencia completa para los cinco sentidos, como se puede anticipar antes de cruzar sus puertas. El local es un espejo del entorno: paredes blancas y decoración mediterránea que refuerzan esa sensación de calma y autenticidad que caracteriza a Tabarca. Cuenta con un salón amplio en la planta baja y otro en el piso superior, desde el que se disfrutan unas vistas espectaculares del Mediterráneo, que te quitarán el hipo. Igual de fascinante es su historia, la de una familia que se ha dedicado en cuerpo y alma a la restauración: «Venimos de una familia llena de hostelería por todos nuestros rincones, desde mis abuelos, mis tíos, mis padres y ahora nosotros, que somos la tercera generación», explica con orgullo Pedro Juan Sánchez, chef del restaurante. «Nuestra cocina es mediterránea y tradicional, pero con un toque de modernidad. Trabajamos con calamar de potera, lechola o gallineta de la isla, siempre frescos de aquí de la bahía, y eso se nota», señala Sánchez.

Cocina con alma tabarquina

El menú fue un homenaje al producto local y al espíritu marinero de Tabarca. El cóctel de bienvenida abrió la cita con una croqueta de quisquilla «La Marufina», con un rebozado fino tradicional y sedosa en boca, y una coca de mollitas más salada, sabrosa, que jugaba con diferentes texturas, el crujiente de la base y la melosidad del pescado.

Croqueta de quisquilla «la Marufina». / Rafa Arjones

Los entrantes no se quedaron atrás: el tomate trinchado con salazones y virutas de turrón de Jijona, fue uno de los platos más celebrados, donde el dulzor del turrón acompañado de la acidez del tomate formaban una pareja ganadora, que brillaba aún más si cabe con la calidad de los salazones, como el bonito. Le prosiguió el calamar de potera, delicioso y fresco, todo un lujo, y la gallineta en tempura, bien ejecutada. Con ese producto no se puede fallar.

Coca de mollitas más salada. / Rafa Arjones

Y como no podía ser de otra forma, para el plato principal el clásico caldero tabarquino de lechola con salsa de ajoaceite y arroz a banda en su propio fumet, todo un homenaje al recetario de la isla. El caldo concentraba la esencia del mar, mientras la lechola, un pescado local de carne blanca, se deshacía en boca. El arroz, impregnado de matices, redondeaba un plato bien ejecutado que conquistó paladares.

Tomate con salazones y virutas de turrón de Jijona. / Rafa Arjones

El cierre dulce llegó con la torrija de la infancia, con textura suave y dulzor equilibrado, ideal para finalizar la comida con un buen sabor de boca. Toda la cita estuvo acompañada por excelentes caldos como Embaucador tinto Monastrell y Chardonnay blanco, ambos D.O. Alicante, que sirvieron como aliados perfectos de una cita para recordar.

Calamar de potera. / Rafa Arjones

Durante la comida, el ambiente fue distendido y familiar. Los asistentes disfrutaron de una atención cercana y del encanto de un lugar donde cada detalle cuenta. «Desde que abrimos siempre nos han destacado por la calidad del producto. Hablo directamente con las barcas de pesca de aquí de la isla, que tienen un permiso especial para faenar. Además, el trato con el cliente es muy familiar: en sala están mis hermanas, mis padres nos ayudan, y eso crea un vínculo cercano que marca la diferencia», destacaba Sánchez.

Gallineta en tempura. / Rafa Arjones

La gastronomía es cultura

El evento contó también con la presencia de Agustín Llorca, presidente de Chocolates Marcos Tonda, quien reflexionó sobre el valor de «Menjars de la Terra»: «La iniciativa es perfecta, siempre lo ha sido, desde que inició su reaparición, removiendo raíces de González Pomata. Creo que eso es remover historia, cultura, tradición y gastronomía. Todo ello en conjunto es hacer patria y hacer provincia.» Y además, Llorca quiso añadir un símil entre Marcos Tonda e INFORMACIÓN, por ser dos marcas que reflejan las raíces de la provincia: «Marcos Tonda es fruto de la historia, de la tradición, es el chocolate de toda la vida, y las jornadas de INFORMACIÓN son eso mismo: remover la cultura de la tierra de Alicante, tan diversa y rica».

Lechola con salsa de ajoaceite. / Rafa Arjones

Un cierre por todo lo alto

La Isla de Tabarca y en especial La Muralla, fueron los anfitriones perfectos para culminar dos semanas dedicadas al producto, la tradición y la identidad gastronómica de la comarca de l’Alacantí.

El ciclo se despide por este mes, pero «Menjars de la Terra» volverá con nuevas rutas y sabores para recordar que la mejor forma de conocer la verdadera identidad de nuestra provincia es sentarse a su mesa. ¡Hasta pronto!