La granada endulza el regreso de «Menjars de la Terra» al Baix Vinalopó
Cinco restaurantes ubicados en Elche, Crevillent, Torrellano, Santa Pola y Arenales del Sol exponen sus menús para las próximas jornadas gastronómicas del 24 al 28 de noviembre
Los restaurantes que representarán al Baix Vinalopó en la próxima cita de «Menjars de la Terra» ya han dado a conocer sus propuestas culinarias. En esta nueva etapa, el producto estrella será la Granada Mollar de Elche, uno de los mayores tesoros agrícolas de la comarca, distinguida con Denominación de Origen Protegida y reconocida por su dulzura, su color y su inconfundible sabor mediterráneo.
Cinco experiencias culinarias
Del 24 al 28 de noviembre, las jornadas recorrerán los municipios de Elche, CrevillentTorrellanoSanta Pola y Arenales del Sol, con un restaurante diferente como anfitrión en cada parada. A lo largo de esta semana gastronómica, los asistentes podrán descubrir menús diseñados especialmente para la ocasión, en los que tradición y modernidad se fusionan en torno a la granada mollar como hilo conductor de cada plato.
Los chefs participantes han elaborado recetas que exaltan la versatilidad de este fruto, presente tanto en elaboraciones saladas como en postres de autor. Sus propuestas buscan resaltar la riqueza del producto local y la identidad culinaria del Baix Vinalopó, ofreciendo una experiencia que combina sabor, creatividad y respeto por la tierra.
Patrimonio gastronómico
«Menjars de la Terra» continúa consolidándose como un escaparate del patrimonio gastronómico alicantino, con el respaldo de los Consejos Reguladores y las Indicaciones Geográficas Protegidas. Su objetivo sigue siendo acercar a la ciudadanía a los productos que definen la esencia de cada comarca, promoviendo una cocina sostenible y arraigada al territorio.
La terreta en cada bocado
Las jornadas suponen una ocasión perfecta para redescubrir los sabores que hacen única a esta comarca del sur alicantino. Las reservas deberán realizarse directamente con los restaurantes participantes, recomendándose hacerlo con antelación debido al gran interés que despierta esta cita gastronómica en cada uno de sus ciclos.
«Menjars de la Terra» vuelve este noviembre al Baix Vinalopó para rendir homenaje a la granada mollar, emblema de sabor y tradición que conecta la gastronomía con el paisaje y la historia de esta comarca. ¡Buen provecho!
Los menús del Baix Vinalopó
Lunes, 24 de noviembre
La Taula (Elche)
Cóctel de bienvenida:
-Delicias de Elche
-Tartar de longaniza de pascua con melón de carrizales a la brasa
-Samosas de bacaladilla y pericana con bordelesa de cantueso
Entrantes individuales:
-Coca Aurora con crema de aguacate y sardina ahumada
-Alcachofa rellena de langostinos con ali oli suave de ajo
Plato principal:
-Plumilla de cerdo ibérico a la brasa con salsa de dátil, pave de patatas y tomates secos
Postre:
-Sopa de granada Mollar, chocolate blanco y yogurt con tierra de pistachos y helado de vainilla
Bodega:
-Vino blanco y tinto de Puerto de Alicante Aromático
PRECIO POR PERSONA: 43 €
(IVA incluido)
Reservas: 966 612 033
jardinmilenio@porthotels.es
Martes, 25 de noviembre
Estrella de África (Crevillent)
Entrantes:
-Almendras marcona
-Pan tostado con alioli artesanal de la casa
-Ensalada de capellán con olivas verdes partidas de San Antonio
-Sesos de mar
-Suspiros de bacalao
-Pincho moruno especialidad de la casa
Principal:
-Arroz con conejo y caracoles de la sierra de Crevillent
Postre:
- Granada de Crevillent acompañada de moscatel de la casa
-Postre típico de la Semana Santa de Crevillente, acompañado de licor elaborado en el restaurante a base de hiervas de la sierra
Bodega:
-Vi de raïm, elaborado en el restaurante de la variedad Monastrell
PRECIO POR PERSONA: 43 €
(IVA incluido)
Reservas: 965 401 001
Miércoles, 26 de noviembre
Nuestra Barra (Torrellano)
Entrantes:
-Frutos secos del campo de Elche
-Selección de nuestros panes
-Gamba blanca hervida de la bahía de Santa Pola
-Carpaccio ibérico con lascas de parmesano
-Nuestras alcachofas a las brasas de horno «Josper»
-Ensalada de perdíz escabechada, nueces, Granada Mollar y vinagreta de mostaza
Principales a elegir:
-Arroz con pescado de lonja, verduras de temporada y gambas de la bahía
-Calamar de la bahía sobre salsa de granada, crema de boniato y perlas de dátil
-Pluma ibérica a la brasa con salteado de ajos tiernos, reducción de vino tinto Bodegas Faelo y zumo de granada
Postre:
-Postre especial «Menjars de la Terra»
Bodega:
- Vinos Bodegas Faelo: L’alba del Mar blanco y L’alba tinto
PRECIO POR PERSONA: 43 €
(IVA incluido)
Reservas: 607 762 286
Jueves, 27 de Noviembre
Vaig a Dite (Santa Pola)
Entrantes:
- Pan a la brasa con all i oli y tomate
-Tosta de queso con granada y miel
-Empanada de la Floren con sabor ilicitano
-Tataki de atún con praliné y crujiente de pistacho
-Timbal de gambas de la bahía gratinado en su cremita
-Bocadito de boquerón mallorquín
-Alcachofa confitada con gamba y mayonesa con gamba y cítricos
Principales a elegir:
-Arroz con gamba y lechola
-Fideuá marinera
-Gazpacho marinero
Postre:
-Cheesecake regada con oro mollar
Bodega:
-Vino blanco Vilaire y vino tinto Casa agrícola , Pepe Mendoza
PRECIO POR PERSONA: 43 €
(IVA incluido)
Reservas: 613 194 499
Viernes, 28 de Noviembre
Nou Arcos (Arenales del Sol)
Entrantes:
-Croquetas de gambas al ajillo
-Ensalada de cítricos con dátil y granada mollar
-Cazuelica de chipirón salteado con habitas babi
-Boquerón adobado
Plato principal:
-Arroz de rabo de toro
Postre:
-Mousse de turrón, dátil y granada
Bodega:
-Vinos de Alicante
PRECIO POR PERSONA: 43 €
(IVA incluido)
Reservas: 600 340 187
info@nouarcos.com
