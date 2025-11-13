La granada endulza el regreso de «Menjars de la Terra» al Baix Vinalopó

Los restaurantes que representarán al Baix Vinalopó en la próxima cita de «Menjars de la Terra» ya han dado a conocer sus propuestas culinarias. En esta nueva etapa, el producto estrella será la Granada Mollar de Elche, uno de los mayores tesoros agrícolas de la comarca, distinguida con Denominación de Origen Protegida y reconocida por su dulzura, su color y su inconfundible sabor mediterráneo.

Estrella de África será la segunda parada el martes 25 de noviembre en Crevillent. / INFORMACIÓN

Cinco experiencias culinarias

Del 24 al 28 de noviembre, las jornadas recorrerán los municipios de Elche, CrevillentTorrellanoSanta Pola y Arenales del Sol, con un restaurante diferente como anfitrión en cada parada. A lo largo de esta semana gastronómica, los asistentes podrán descubrir menús diseñados especialmente para la ocasión, en los que tradición y modernidad se fusionan en torno a la granada mollar como hilo conductor de cada plato.

Los chefs participantes han elaborado recetas que exaltan la versatilidad de este fruto, presente tanto en elaboraciones saladas como en postres de autor. Sus propuestas buscan resaltar la riqueza del producto local y la identidad culinaria del Baix Vinalopó, ofreciendo una experiencia que combina sabor, creatividad y respeto por la tierra.

Nuestra Barra, en Torrellano, acogerá la tercera jornada por el Baix Vinalopó. / INFORMACIÓN

Patrimonio gastronómico

«Menjars de la Terra» continúa consolidándose como un escaparate del patrimonio gastronómico alicantino, con el respaldo de los Consejos Reguladores y las Indicaciones Geográficas Protegidas. Su objetivo sigue siendo acercar a la ciudadanía a los productos que definen la esencia de cada comarca, promoviendo una cocina sostenible y arraigada al territorio.

Vaig a Dite, en Santa Pola, acogerá el día 27 de noviembre la cuarta jornada gasronómica. / INFORMACIÓN

La terreta en cada bocado

Las jornadas suponen una ocasión perfecta para redescubrir los sabores que hacen única a esta comarca del sur alicantino. Las reservas deberán realizarse directamente con los restaurantes participantes, recomendándose hacerlo con antelación debido al gran interés que despierta esta cita gastronómica en cada uno de sus ciclos.

«Menjars de la Terra» vuelve este noviembre al Baix Vinalopó para rendir homenaje a la granada mollar, emblema de sabor y tradición que conecta la gastronomía con el paisaje y la historia de esta comarca. ¡Buen provecho!

El cierre de las jornadas será el 28 de noviembre en el restaurante Nou Arcos, en Arenales del Sol. / INFORMACIÓN

Los menús del Baix Vinalopó

Lunes, 24 de noviembre

La Taula (Elche)

Cóctel de bienvenida:

-Delicias de Elche

-Tartar de longaniza de pascua con melón de carrizales a la brasa

-Samosas de bacaladilla y pericana con bordelesa de cantueso

Entrantes individuales:

-Coca Aurora con crema de aguacate y sardina ahumada

-Alcachofa rellena de langostinos con ali oli suave de ajo

Plato principal:

-Plumilla de cerdo ibérico a la brasa con salsa de dátil, pave de patatas y tomates secos

Postre:

-Sopa de granada Mollar, chocolate blanco y yogurt con tierra de pistachos y helado de vainilla

Bodega:

-Vino blanco y tinto de Puerto de Alicante Aromático

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 966 612 033

jardinmilenio@porthotels.es

página web

Martes, 25 de noviembre

Estrella de África (Crevillent)

Entrantes:

-Almendras marcona

-Pan tostado con alioli artesanal de la casa

-Ensalada de capellán con olivas verdes partidas de San Antonio

-Sesos de mar

-Suspiros de bacalao

-Pincho moruno especialidad de la casa

Principal:

-Arroz con conejo y caracoles de la sierra de Crevillent

Postre:

- Granada de Crevillent acompañada de moscatel de la casa

-Postre típico de la Semana Santa de Crevillente, acompañado de licor elaborado en el restaurante a base de hiervas de la sierra

Bodega:

-Vi de raïm, elaborado en el restaurante de la variedad Monastrell

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 965 401 001

Miércoles, 26 de noviembre

Nuestra Barra (Torrellano)

Entrantes:

-Frutos secos del campo de Elche

-Selección de nuestros panes

-Gamba blanca hervida de la bahía de Santa Pola

-Carpaccio ibérico con lascas de parmesano

-Nuestras alcachofas a las brasas de horno «Josper»

-Ensalada de perdíz escabechada, nueces, Granada Mollar y vinagreta de mostaza

Principales a elegir:

-Arroz con pescado de lonja, verduras de temporada y gambas de la bahía

-Calamar de la bahía sobre salsa de granada, crema de boniato y perlas de dátil

-Pluma ibérica a la brasa con salteado de ajos tiernos, reducción de vino tinto Bodegas Faelo y zumo de granada

Postre:

-Postre especial «Menjars de la Terra»

Bodega:

- Vinos Bodegas Faelo: L’alba del Mar blanco y L’alba tinto

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 607 762 286

Jueves, 27 de Noviembre

Vaig a Dite (Santa Pola)

Entrantes:

- Pan a la brasa con all i oli y tomate

-Tosta de queso con granada y miel

-Empanada de la Floren con sabor ilicitano

-Tataki de atún con praliné y crujiente de pistacho

-Timbal de gambas de la bahía gratinado en su cremita

-Bocadito de boquerón mallorquín

-Alcachofa confitada con gamba y mayonesa con gamba y cítricos

Principales a elegir:

-Arroz con gamba y lechola

-Fideuá marinera

-Gazpacho marinero

Postre:

-Cheesecake regada con oro mollar

Bodega:

-Vino blanco Vilaire y vino tinto Casa agrícola , Pepe Mendoza

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 613 194 499

Página web

Viernes, 28 de Noviembre

Nou Arcos (Arenales del Sol)

Entrantes:

-Croquetas de gambas al ajillo

-Ensalada de cítricos con dátil y granada mollar

-Cazuelica de chipirón salteado con habitas babi

-Boquerón adobado

Plato principal:

-Arroz de rabo de toro

Postre:

-Mousse de turrón, dátil y granada

Bodega:

-Vinos de Alicante

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 600 340 187

info@nouarcos.com

Página web