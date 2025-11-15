La tradición y sabor del Baix Vinalopó llega a la mesa de «Menjars de la Terra»

Del 24 al 28 de noviembre, el Baix Vinalopó acogerá una nueva edición de «Menjars de la Terra», las jornadas culinarias organizadas por INFORMACIÓN para resaltar la riqueza del producto de cercanía y la personalidad gastronómica de la provincia. En esta ocasión, la Granada Mollar de Elche será la gran protagonista: una fruta emblemática, protegida por Denominación de Origen, que representa el carácter del territorio y el trabajo minucioso de quienes la cultivan.

A lo largo de cinco días, cinco restaurantes repartidos entre Elche, Crevillent, TorrellanoSanta Pola y Arenales del Sol ofrecerán menús creados exclusivamente para la ocasión, donde este fruto se integra de forma creativa en elaboraciones que unen tradición, paisaje y gastronomía. Además, esta edición busca poner en valor el esfuerzo de los productores locales y recordar la importancia del consumo de temporada, dos pilares esenciales para mantener vivo el patrimonio culinario de la provincia y reforzar la conexión entre cocina y territorio.

La propuesta arrancará el lunes en La Taula, Elche, con una bienvenida compuesta por delicias de Elche, tartar de longaniza de pascua con melón braseado de Carrizales y samosas de bacaladilla con pericana y un toque de cantueso. Los entrantes individuales combinan una coca Aurora con crema de aguacate y sardina ahumada, junto a una alcachofa rellena de langostinos con un alioli suave. El principal será una plumilla ibérica a la brasa acompañada de salsa de dátil, tomates secos y patata pavé. El punto final lo pone una creación donde la Granada Mollar de Elche se convierte en hilo conductor de una sopa dulce con chocolate blanco, yogur, tierra de pistachos y helado de vainilla.

El martes será el turno del restaurante Estrella de África, en Crevillent, que presenta una propuesta marcada por los sabores tradicionales de la zona. Almendras marcona, alioli casero, ensalada de capellán con olivas partidas, sesos de mar, suspiros de bacalao y el conocido pincho moruno de la casa preceden a un arroz con conejo y caracoles típico de la sierra. Para finalizar, la granada cultivada en Crevillent se sirve junto a moscatel, seguida de un dulce propio de la Semana Santa local acompañado de un licor de hierbas elaborado en el propio establecimiento.

El miércoles, el restaurante Nuestra Barra, en Torrellano, apostará por una selección de productos de alta calidad. Frutos secos del Camp d’Elx, panes artesanos, gamba blanca hervida, carpaccio ibérico, alcachofas a la brasa y una ensalada de perdiz escabechada con granada y vinagreta de mostaza componen el inicio. Entre los principales, el cliente podrá elegir entre un arroz de pescado de lonja con verduras y gambas, un calamar con salsa de granada, crema de boniato y perlas de dátil, o una pluma ibérica con reducción de vino tinto y jugo de granada. El postre será una elaboración creada expresamente para estas jornadas.

Ensalada de perdiz escabechada con granada, el producto estrella de las jornadas, del restaurante Nuestra Barra. / INFORMACIÓN

El jueves, la gastronomía marinera será la protagonista en Vaig a Dite, en Santa Pola. Pan a la brasa con allioli, tosta de queso con granada y miel, empanada de la Floren con sabor ilicitano, tataki de atún con praliné y pistacho crujiente, timbal de gambas gratinado, bocadito de boquerón mallorquín y alcachofa confitada con mayonesa cítrica conforman una propuesta cargada de matices. Como plato fuerte, se podrá escoger entre arroz con gamba y lechola, fideuá marinera o gazpacho marinero. Para cerrar, una cheesecake bañada en oro mollar.

El viernes, la semana culminará en Nou Arcos, en Arenales del Sol, con un menú que combina mar, huerta y cocina de fondo. Croquetas de gambas al ajillo, ensalada de cítricos con dátil y granada, cazuelita de chipirón con habitas baby y boquerón adobado abren el recorrido, que continúa con un arroz de rabo de toro como plato principal. El toque dulce llega con una mousse de turrón, dátil y granada, una mezcla equilibrada que resume el espíritu de estas jornadas y la capacidad de la comarca para reinterpretar sus productos sin perder la esencia de siempre, demostrando que la creatividad culinaria también puede convivir con el respeto por la tradición.

Dulce sabor del Baix Vinalopó

La Granada Mollar de Elche es uno de los símbolos por excelencia del Camp d’Elx. Su dulzor natural, la suavidad de los granos y el característico color rojizo la convierten en una variedad muy apreciada dentro y fuera del país. Su cultivo, que requiere atención constante y técnicas transmitidas desde hace décadas, se extiende por zonas que disfrutan de un clima y un suelo especialmente adecuados para obtener este fruto de una extraordinaria calidad.

La Denominación de Origen Protegida, reconocida en 2016, garantiza su autenticidad y respalda un sector que supone una importante fuente de actividad económica para la comarca. Cada campaña mantiene vivas explotaciones familiares que han sabido adaptarse a los nuevos tiempos manteniendo intacto el carácter de la fruta. Una parte considerable de la cosecha se exporta, especialmente a países europeos, donde es muy valorada por su sabor, sus propiedades antioxidantes o su cuidado al sistema cardiovascular, entre otros muchos beneficios. Además, la Granada Mollar de Elche forma parte de la identidad local y de la cultura del Baix Vinalopó. Su presencia en la cocina ha crecido de forma importante en los últimos tiempos, apareciendo en platos tradicionales, reinterpretaciones contemporáneas y propuestas de autor que aprovechan su versatilidad. Gracias a «Menjars de la Terra», este fruto vuelve a ocupar un lugar destacado en la mesa, recordando que detrás de cada bocado hay una historia, una manera de entender el territorio y una invitación a disfrutar de la provincia desde la autenticidad de sus sabores. Para ello, es fundamental seguir defendiendo el valor del producto local en un mundo cada vez más globalizado, donde preservar lo propio se convierte en un acto de compromiso cultural. ¡Buen provecho!

Los menús del Baix Vinalopó

Lunes, 24 de noviembre

La Taula (Elche)

Cóctel de bienvenida:

-Delicias de Elche

-Tartar de longaniza de pascua con melón de carrizales a la brasa

-Samosas de bacaladilla y pericana con bordelesa de cantueso

Entrantes individuales:

-Coca Aurora con crema de aguacate y sardina ahumada

-Alcachofa rellena de langostinos con ali oli suave de ajo

Plato principal:

-Plumilla de cerdo ibérico a la brasa con salsa de dátil, pave de patatas y tomates secos

Postre:

-Sopa de granada Mollar, chocolate blanco y yogurt con tierra de pistachos y helado de vainilla

Bodega:

-Vino blanco y tinto de Puerto de Alicante Aromático

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 966 612 033

jardinmilenio@porthotels.es

página web

Martes, 25 de noviembre

Estrella de África (Crevillent)

Entrantes:

-Almendras marcona

-Pan tostado con alioli artesanal de la casa

-Ensalada de capellán con olivas verdes partidas de San Antonio

-Sesos de mar

-Suspiros de bacalao

-Pincho moruno especialidad de la casa

Principal:

-Arroz con conejo y caracoles de la sierra de Crevillent

Postre:

- Granada de Crevillent acompañada de moscatel de la casa

-Postre típico de la Semana Santa de Crevillente, acompañado de licor elaborado en el restaurante a base de hiervas de la sierra

Bodega:

-Vi de raïm, elaborado en el restaurante de la variedad Monastrell

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 965 401 001

Miércoles, 26 de noviembre

Nuestra Barra (Torrellano)

Entrantes:

-Frutos secos del campo de Elche

-Selección de nuestros panes

-Gamba blanca hervida de la bahía de Santa Pola

-Carpaccio ibérico con lascas de parmesano

-Nuestras alcachofas a las brasas de horno «Josper»

-Ensalada de perdíz escabechada, nueces, Granada Mollar y vinagreta de mostaza

Principales a elegir:

-Arroz con pescado de lonja, verduras de temporada y gambas de la bahía

-Calamar de la bahía sobre salsa de granada, crema de boniato y perlas de dátil

-Pluma ibérica a la brasa con salteado de ajos tiernos, reducción de vino tinto Bodegas Faelo y zumo de granada

Postre:

-Postre especial «Menjars de la Terra»

Bodega:

- Vinos Bodegas Faelo: L’alba del Mar blanco y L’alba tinto

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 607 762 286

Jueves, 27 de Noviembre

Vaig a Dite (Santa Pola)

Entrantes:

- Pan a la brasa con all i oli y tomate

-Tosta de queso con granada y miel

-Empanada de la Floren con sabor ilicitano

-Tataki de atún con praliné y crujiente de pistacho

-Timbal de gambas de la bahía gratinado en su cremita

-Bocadito de boquerón mallorquín

-Alcachofa confitada con gamba y mayonesa con gamba y cítricos

Principales a elegir:

-Arroz con gamba y lechola

-Fideuá marinera

-Gazpacho marinero

Postre:

-Cheesecake regada con oro mollar

Bodega:

-Vino blanco Vilaire y vino tinto Casa agrícola , Pepe Mendoza

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 613 194 499

Página web

Viernes, 28 de Noviembre

Nou Arcos (Arenales del Sol)

Entrantes:

-Croquetas de gambas al ajillo

-Ensalada de cítricos con dátil y granada mollar

-Cazuelica de chipirón salteado con habitas babi

-Boquerón adobado

Plato principal:

-Arroz de rabo de toro

Postre:

-Mousse de turrón, dátil y granada

Bodega:

-Vinos de Alicante

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 600 340 187

info@nouarcos.com

Página web