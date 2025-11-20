Cinco menús inspirados en la granada y la tradición del Baix Vinalopó

El Baix Vinalopó se dispone a acoger, del 24 al 28 de noviembre, una nueva etapa de «Menjars de la Terra», las jornadas gastronómicas organizadas por INFORMACIÓN que ponen el foco en el producto local y en la riqueza culinaria del territorio. Este año, la DOP Granada Mollar de Elche vertebra cinco menús elaborados por los restaurantes participantes, donde tradición, creatividad y calidad son los protagonistas en cada plato.

La semana comenzará en La Taula, en Elche, donde su metre, Susana Grau, define su estilo como «una cocina mediterránea de raíces ilicitanas, basada en el respeto por el producto local y de temporada». Señala que buscan mantener viva la tradición gastronómica con un toque actual y equilibrado. Su menú para la jornada inaugural, el próximo lunes, arranca con un cóctel de bienvenida con elicias de Elche, tartar de longaniza de pascua con melón braseado de Carrizales y samosas de bacaladilla con pericana y un toque de cantueso. Los entrantes individuales combinan una coca Aurora con crema de aguacate y sardina ahumada, junto a una alcachofa rellena de langostinos con un alioli suave. El principal será una plumilla ibérica a la brasa acompañada de salsa de dátil, tomates secos y patata pavé. El punto final lo pone una creación donde la Granada Mollar de Elche se convierte en hilo conductor de una sopa dulce con chocolate blanco, yogur, tierra de pistachos y helado de vainilla.

Las jornadas gastronómicas recorrerán varias poblaciones del Baix Vinalopó / INFORMACIÓN

El martes tomará el relevo Estrella de África, en Crevillent, un establecimiento emblemático que reivindica la cocina tradicional del municipio. Desde el restaurante, Pablo Pérez, uno de los gerentes, explica que elaboran «una cocina típica de Crevillent», y destacan como seña de identidad sus famosos pinchos morunos, cuya receta trajo Paco, fundador del local, tras su estancia en Sidi Ifni. Su menú incluye almendras marcona, pan con alioli, ensalada de capellán, sesos de mar, suspiros de bacalao y su icónico pincho moruno, antes de un arroz con conejo y caracoles y un final dulce con granada, moscatel y un postre tradicional de la Semana Santa de Crevillent.

En el ecuador de las jornadas será el turno de Nuestra Barra, en Torrellano, un restaurante con cuatro generaciones de historia y una fuerte conexión con el territorio. «Hacemos una cocina mediterránea con raíces muy nuestras, marcada por la cercanía del mar y la huerta y por el respeto al producto y a la estacionalidad», explica su gerente, Miriam García. Su menú incluye gamba blanca hervida, carpaccio ibérico, alcachofas a las brasas y una ensalada de perdiz escabechada, además de principales como el arroz con pescado de lonja o el calamar de la bahía con salsa de granada.

Alcachofa confitada con gamba y mayonesa cítrica de Vaig a Dite, uno de los platos que se podrá de gustar en "Menjars de la Terra". / INFORMACIÓN

El jueves, Vaig a Dite, en Santa Pola, mostrará su visión de una cocina mediterránea contemporánea vinculada al producto fresco del litoral. «Buscamos equilibrar tradición e innovación en un entorno cercano y familiar», señala su gerente, Mariló Bonmatí. Su menú reúne desde pan a la brasa y empanada ilicitana hasta un boquerón mallorquín y una alcachofa confitada, con tres opciones de principal y una cheesecake con oro mollar para terminar.

La semana concluirá el viernes en Nou Arcos, en Arenales del Sol, donde su gerente, Fernando Bravo, destaca: «Tenemos una cocina de alimentos de cercanía, con especial protagonismo de los arroces, los pescados de bahía y la huerta del Baix Vinalopó, como la granada y los dátiles». Su menú comienza con croqueta cremosa de gamba alicantina, calarmacitos salteados, boquerón frito adobado y una ensalada de Granada Mollar, antes de dar paso a un arroz meloso de rabo de toro y a su clásica mousse de turrón y dátil, elaborada desde 1986. ¡Buen provecho!

La Taula (Elche)

Cóctel de bienvenida:

-Delicias de Elche

-Tartar de longaniza de pascua con melón de carrizales a la brasa

-Samosas de bacaladilla y pericana con bordelesa de cantueso

Entrantes individuales:

-Coca Aurora con crema de aguacate y sardina ahumada

-Alcachofa rellena de langostinos con ali oli suave de ajo

-Plumilla de cerdo ibérico a la brasa con salsa de dátil, pave de patatas y tomates secos

Postre:

-Sopa de granada Mollar, chocolate blanco y yogurt con tierra de pistachos y helado de vainilla

Bodega:

-Vino blanco y tinto de Puerto de Alicante Aromático

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 966 612 033

jardinmilenio@porthotels.es

página web

Martes, 25 de noviembre

Estrella de África (Crevillent)

Entrantes:

-Almendras marcona

-Pan tostado con alioli artesanal de la casa

-Ensalada de capellán con olivas verdes partidas de San Antonio

-Sesos de mar

-Suspiros de bacalao

-Pincho moruno especialidad de la casa

Principal:

-Arroz con conejo y caracoles de la sierra de Crevillent

Postre:

- Granada de Crevillent acompañada de moscatel de la casa

-Postre típico de la Semana Santa de Crevillente, acompañado de licor elaborado en el restaurante a base de hiervas de la sierra

Bodega:

-Vi de raïm, elaborado en el restaurante de la variedad Monastrell

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 965 401 001

Miércoles, 26 de noviembre

Nuestra Barra (Torrellano)

Entrantes:

-Frutos secos del campo de Elche

-Selección de nuestros panes

-Gamba blanca hervida de la bahía de Santa Pola

-Carpaccio ibérico con lascas de parmesano

-Nuestras alcachofas a las brasas de horno «Josper»

-Ensalada de perdíz escabechada, nueces, Granada Mollar y vinagreta de mostaza

Principales a elegir:

-Arroz con pescado de lonja, verduras de temporada y gambas de la bahía

-Calamar de la bahía sobre salsa de granada, crema de boniato y perlas de dátil

-Pluma ibérica a la brasa con salteado de ajos tiernos, reducción de vino tinto Bodegas Faelo y zumo de granada

Postre:

-Postre especial «Menjars de la Terra»

Bodega:

- Vinos Bodegas Faelo: L’alba del Mar blanco y L’alba tinto

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 607 762 286

Página web

Jueves, 27 de Noviembre

Vaig a Dite (Santa Pola)

Entrantes:

- Pan a la brasa con all i oli y tomate

-Tosta de queso con granada y miel

-Empanada de la Floren con sabor ilicitano

-Tataki de atún con praliné y crujiente de pistacho

-Timbal de gambas de la bahía gratinado en su cremita

-Bocadito de boquerón mallorquín

-Alcachofa confitada con gamba y mayonesa con gamba y cítricos

Principales a elegir:

-Arroz con gamba y lechola

-Fideuá marinera

-Gazpacho marinero

Postre:

-Cheesecake regada con oro mollar

Bodega:

-Vino blanco Vilaire y vino tinto Casa agrícola , Pepe Mendoza

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 613 194 499

Página web

Viernes, 28 de Noviembre

Nou Arcos (Arenales del Sol)

Entrantes:

-Croquetas cremosa de gamba alicantina, ajo confitado y mayo de azafrán

-Pan de masa madre con su alioli y tomate rallao'

-Calarmacitos de la bahía salteados con ajitos tiernos, gambitas, habitas baby y moscatel

-Boquerón desespinado fritos con su adobo de monte bajo alicantino