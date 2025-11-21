«La Granada Mollar de Elche es la única variedad de granada en el mundo con DOP»

La Granada Mollar de Elche es uno de los grandes emblemas gastronómicos del Baix Vinalopó, un fruto que ha logrado situarse entre los más apreciados dentro y fuera de nuestras fronteras gracias a su sabor dulce, su color característico y su marcada tradición agrícola. Este producto, protegido por la Denominación de Origen Protegida, será el protagonista de los menús que marcarán las próximas jornadas de «Menjars de la Terra», donde los chefs reinterpretarán su versatilidad en propuestas que combinan innovación y arraigo. Para conocer mejor el valor de este cultivo y el trabajo que hay detrás de su excelencia, hablamos con Francisco Oliva, presidente de la DOP Granada Mollar de Elche, organismo encargado de garantizar la autenticidad, el control y la promoción de uno de los frutos más representativos .

¿Cuál diría que es actualmente el mayor valor diferencial de la Granada Mollar de Elche frente a otras variedades del mercado?

La mayor diferencia de la Granada Mollar de Elche es que es la única granada del mundo con Denominación de Origen Protegida. Es un orgullo que esta variedad de granada sea la única que puede presumir de contar con el sello más importante de calidad agroalimentaria, supone un reconocimiento a los agricultores, al territorio donde se cultiva, a la tradición que hay detrás de esta granada y garantiza su autenticidad y sus cualidades únicas como su dulzor, su semilla blanda totalmente comestible o su color exterior. Ese sello la distingue frente a cualquier otra variedad del mercado, aumenta su competitividad, refuerza su prestigio y la confianza del consumidor.

¿Qué objetivos prioritarios tiene la DOP para los próximos años en materia de promoción y posicionamiento del producto?

Los objetivos prioritarios pasan por consolidar el consumo en España, donde ha crecido de forma notable en la última década, y por fortalecer nuestra presencia internacional. Queremos que el consumidor identifique claramente nuestra variedad y que entienda por qué es única y diferente al resto.

¿Cómo está afectando el cambio climático a la producción de la Granada Mollar de Elche y qué medidas se están adoptando?

El cambio climático sigue afectando al cultivo sobre todo debido a las temperaturas extremas que se están registrando en los últimos años durante el verano. Para hacer frente a esta situación estamos aumentando nuestra colaboración con la Estación Experimental Agraria de Elche y el IVIA para estudiar y tomar medidas que nos ayuden a paliar estas circunstancias y, además, hemos contado con herramientas fitosanitarias para hacer frente a plagas como la del trips que supuso un gran problema el año pasado y que esta campaña hemos podido atajar gracias a los controles que se han llevado a cabo en las parcelas.

¿Qué acciones se realizan para garantizar que los agricultores cumplan con los estándares de calidad exigidos por la DOP?

Lo que hacemos con los agricultores en campo es verificar que la información que nos indican en su inscripción es correcta y que cumplen con los requisitos para formar parte del Consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida. En los almacenes ese trabajo se intensifica haciendo controles de calidad para garantizar que cada fruta que llega al mercado cumple con los criterios que nos definen.

¿Ha aumentado el reconocimiento internacional de la granada mollar en los últimos años? ¿En qué mercados exteriores están poniendo más foco?

Cada vez son más conocidos y reconocidos tanto a nivel nacional como en el exterior. Exportamos aproximadamente la mitad de nuestra producción y nuestros principales destinos siguen siendo Francia, Países Bajos, Italia, Bélgica, Reino Unido y Alemania, además de mercados emergentes como los países del Golfo, el Sudeste Asiático y Canadá, donde nuestra granada cada vez es más valorada.

¿Qué papel juega la innovación en el mantenimiento de la calidad y competitividad de la DOP?

La innovación y las buenas prácticas agrarias son fundamentales. Las mejoras en la aplicación del riego, técnicas de poda y un buen aclareo, el buen manejo del árbol junto con un mejor control de plagas, permiten mantener la calidad del fruto y asegurar que la DOP siga siendo competitiva en un mercado global que cambia rápidamente.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan actualmente los productores acogidos a la Denominación de Origen?

Los principales desafíos pasan por hacer frente al impacto del cambio climático, ser más competitivos frente a variedades y granadas procedentes de otros países que, además, no están sometidos a tantos controles de calidad como nuestras granadas. Otros desafíos se centran en el ámbito de la promoción para poder llegar al público nacional e internacional, que el consumidor sepa reconocernos, diferenciar las diferentes granadas que hay en el mercado y romper barreras relacionadas con la dificultad para pelarlas; entre otros.

Desde la DOP, ¿cómo se está impulsando el relevo generacional en el campo y qué apoyo se ofrece a nuevos productores?

No es fácil porque es uno de los mayores inconvenientes a los que se enfrenta el sector porque los jóvenes observan mucho sacrificio, gran esfuerzo y poco retorno. Desde la DOP intentamos acercarnos a los más jóvenes mediante jornadas técnicas, formación continua y acompañamiento a los nuevos agricultores. Nuestra labor de promoción también ayuda a que los jóvenes vean en la granada mollar un cultivo con futuro y con un valor añadido real..

¿Cómo visualiza el futuro de la Granada Mollar de Elche en los próximos 10 años y qué metas le gustaría ver cumplidas?

Si echamos la vista atrás, hace algo más de 10 años era casi una utopía conseguir que la granada mollar de Elche fuera reconocida con el sello DOP, contar con cerca de 500 agricultores inscritos en el Consejo Regulador, tener una fortaleza capaz de resistir los diferentes problemas a los que se enfrenta el sector y haberle dado a la granada mollar de Elche el prestigio que se merece. Ese impulso, el hecho de ser la única granada del mundo con DOP y el orgullo de defender un territorio es el que nos va a dar la capacidad para ser más fuertes, con mayor presencia en España y con un crecimiento firme en mercados internacionales. Me gustaría ver un consumo interno aún más consolidado, una marca reconocida globalmente y un sector unido, innovador y preparado para los retos climáticos. Nuestro futuro es esperanzdor y tenemos bases sólidas para seguir creciendo.