Llegó el momento: el viaje culinario por el Baix Vinalopó comienza mañana

Mañana, lunes, comienza una nueva etapa de «Menjars de la Terra», las jornadas gastronómicas con las que INFORMACIÓN vuelve a poner en valor la cocina del Baix Vinalopó. La DOP Granada Mollar de Elche será este año la gran protagonista de una ruta culinaria que, a lo largo de cinco días, permitirá descubrir las propuestas de restaurantes de Elche, Crevillent, Torrellano, Santa Pola y Arenales del Sol. Una semana dedicada a celebrar el territorio a través de su materia prima más emblemática.

Lunes 24 de noviembre

El arranque tendrá lugar en La Taula, en Elche, con un cóctel de bienvenida: delicias de Elche, tartar de longaniza de pascua con melón de Carrizales a la brasa y samosas de bacaladilla y pericana con bordelesa de cantueso. Para los entrantes, coca Aurora con crema de aguacate y sardina ahumada, alcachofa rellena de langostinos con alioli suave de ajo y plumilla de cerdo ibérico a la brasa con salsa de dátil, pavé de patatas y tomates secos. Como final dulce, sopa de Granada Mollar, chocolate blanco y yogur con tierra de pistachos y helado de vainilla.

Sopa de Granada Mollar, chocolate blanco y yogur con tierra de pistachos y helado de vainilla, de La Taula. / INFORMACIÓN

Martes 25 de noviembre

En Estrella de África, Crevillent, los entrantes incluyen almendras marcona, pan tostado con alioli artesanal, ensalada de capellán con olivas verdes de San Antonio, sesos de mar, suspiros de bacalao y su famoso pincho moruno. El plato principal será arroz con conejo y caracoles de la sierra, seguido de dos postres muy locales: granada de Crevillent con moscatel y un dulce típico de Semana Santa crevillentina con licor de hierbas.

Arroz con conejo y caracoles de la sierra del restaurante Estrella de África, en Crevillent. / INFORMACIÓN

Miércoles 26 de noviembre

Nuestra Barra, en Torrellano, abrirá con frutos secos del campo de Elche, selección de panes, gamba blanca hervida de la bahía, carpaccio ibérico con parmesano, alcachofas a las brasas y ensalada de perdiz escabechada con nueces, Granada Mollar y vinagreta de mostaza. En los principales se podrá escoger entre arroz con pescado, verduras y gambas, calamar sobre salsa de granada con crema de boniato y perlas de dátil o pluma ibérica a la brasa con salteado de ajos tiernos, reducción de vino tinto y zumo de granada. Para el desenlace dulce, un postre especial «Menjars de la Terra».

Jueves 27 de noviembre

Vaig a Dite, en Santa Pola, ofrecerá entrantes de mar y producto local: pan a la brasa con allioli y tomate, tosta de queso con granada y miel, empanada de la Floren, tataki de atún con praliné y crujiente de pistacho, timbal de gambas gratinado, bocadito de boquerón mallorquín y alcachofa confitada con gamba y mayonesa cítrica. Entre los principales a elegir se encuentran arroz con gamba y lechola, fideuá marinera o gazpacho marinero. El colofón final será una cheesecake regada con oro mollar.

Alcachofa confitada con gamba y mayonesa cítrica de Vaig a Dite. / INFORMACIÓN

Viernes 28 de noviembre

El cierre de las jornadas será en Nou Arcos, en Arenales del Sol. Su propuesta de entrantes son una croqueta cremosa de gamba alicantina, ajo confitado y mayonesa de azafrán, pan de masa madre con alioli y tomate rallado, calarmacitos salteados con ajitos tiernos, gambitas, habitas baby y moscatel, boquerón desespinado frito con adobo alicantino y ensalada de Granada Mollar, dátiles y uva con vinagreta de cítricos. El plato fuerte será un arroz meloso de rabo de toro con garbanzos. Y en el capitulo dulce, un mousse de turrón y dátil.

Arroz meloso de rabo de toro, de Nou Arcos. / INFORMACIÓN

Baix Vinalopó, tierra de sabor

«Menjars de la Terra» te invita a disfrutar la cocina del Baix Vinalopó a través de los excepcionales menús, que fusionan tradición y vanguardia, y de un producto esencial de su identidad: la DOP Granada Mollar de Elche. Si no quieres perderte esta cita, se recomienda reservar con antelación para no quedarse sin plaza. ¡Buen provecho!

