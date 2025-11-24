La Taula, un oasis de gastronomía y producto local entre palmeras

Las jornadas gastronómicas «Menjars de la Terra», organizadas por INFORMACIÓN, arrancaron ayer una nueva etapa en Elche, en La Taula, el restaurante del Hotel Port Jardín Milenio, un espacio privilegiado, rodeado de palmeras, que abrió sus puertas para dar comienzo a este ciclo dedicado a uno de los tesoros agrícolas más apreciados del Baix Vinalopó: la DOP Granada Mollar de Elche.

La granada mollar protagonista en la inauguración de Menjars de la Terra en el Restaurante La Taula de Elche / Áxel Álvarez

En esta ocasión,esta comarca se convierte en el foco de un recorrido culinario que, durante toda la semana, reivindicará la riqueza agrícola, la tradición y la excelencia gastronómica de la zona.

La jornada inaugural no sólo brilló por su cocina, sino también por el entorno: un jardín amplio y bonito, unas instalaciones de excelencia y unos salones elegantes bañados por luz natural, perfectos para realizar cualquier tipo de evento. En definitiva, un escenario idóneo para disfrutar de un menú cuidadosamente elaborado para rendir homenaje a un producto que es identidad, cultura y territorio.

Toni Cabot, director de INFORMACIÓN; Francisco Oliva, presidente del Consejo Regulador de la DOP Granada Mollar de Elche; Ana Mayor, vicepresidenta de Port Hotels y Toni Mayor, presidente de Port Hotels. / AXEL ALVAREZ

Desde el primer momento quedó demostrado que el mito de que en los restaurantes de hotel «no se come bien» no podría estar más alejado de la realidad.

Susana Grau, metre de La Taula; Eva Verdú, directora del Hotel Port Jardín Milenio y Mauro Della Vedova, chef de La Taula. / AXEL ALVAREZ

La Taula ha consolidado una propuesta gastronómica basada en el producto local y la cocina mediterránea, algo que la directora del Hotel Port Jardín Milenio, Eva Verdú, define como la esencia del proyecto: «En La Taula nos basamos en el kilómetro cero. Siempre intentamos incorporar producto de la zona en cada plato y mantener una cocina mediterránea honesta, con una parte de brasas que funciona muy bien y que nos identifica. Nuestro objetivo ha sido reforzar la calidad y convertir este restaurante en un referente dentro de Port Hotels».

El cóctel de bienvenida se realizó en los jardines del Hotel Port Jardín Milenio. / AXEL ALVAREZ

El evento comenzó en los jardines del Hotel Port Jardín Milenio, con un cóctel de bienvenida en un entorno que acompañaba cada bocado. Los asistentes pudieron disfrutar primero de unas delicias de Elche, pequeñas piezas que combinaban el dulzor del dátil con el toque salado del bacon, un juego que nunca falla.

Delicias de Elche. / AXEL ALVAREZ

A continuación, llegó un tartar de longaniza de pascua con melón de carrizales a la brasa, sobre una base crujiente, una propuesta que destacó por el equilibrio entre sus matices y su textura.

Tartar de longaniza de pascua con melón a la brasa. / AXEL ALVAREZ

El tercer bocado del cóctel fueron las samosas de bacaladilla y pericana con bordelesa de cantueso, donde la salsa realzaba su sabor; crujientes por fuera, suaves y sabrosas por dentro: un inicio contundente que despertó el apetito entre los asistentes.

Samosas de bacaladilla y pericana con bordelesa de cantueso. / AXEL ALVAREZ

Un menú de territorio

Tras el cóctel al aire libre, el público se trasladó al interior, a un salón elegante, con centros florales y una iluminación cálida que contribuía a esa atmósfera tan característica del Jardín Milenario, para disfrutar de los verdaderos protagonistas, los entrantes individuales. El primero fue una coca Aurora, donde la base crujiente contrastaba con la suavidad de la sardina ahumada, la cremosidad del aguacate y el toque de los encurtidos. Una propuesta fresca, sabrosa y equilibrada.

Coca Aurora con crema de aguacate y sardina ahumada. / AXEL ALVAREZ

Siguió una alcachofa rellena de langostinos con alioli suave, un plato cremoso en el que el marisco aportaba matices delicados sin perder presencia, y donde la suave intensidad del alioli unía todos los elementos en boca.

Alcachofa rellena de langostinos con ali oli suave de ajo. / AXEL ALVAREZ

El tercer entrante fue una plumilla de cerdo ibérico a la brasa con salsa de dátil, pave de patatas y tomates secos, tierna hasta deshacerse y con un toque ahumado delicioso.

Plumilla de cerdo ibérico a la brasa con salsa de dátil, pave de patatas y tomates secos. / AXEL ALVAREZ

El menú culminó con un homenaje al producto protagonista: una sopa dulce de Granada Mollar, chocolate blanco, yogur, tierra de pistachos y helado de vainilla. Fresca, ligera y con el punto justo de dulzor, una delicia para el paladar. Pero eso no fue el final, como sorpresa, se ofreció un último plato que contenía una deliciosa minitarta de almendras acompañada de dátiles y un vino dulce con granada, que sin duda fue la culminación perfecta para una jornada gastronómica excepcional.

Sopa de Granada Mollar, chocolate blanco y yogurt con tierra de pistachos y helado de vainilla. / AXEL ALVAREZ

El producto local por bandera

La cita comenzó con la intervención de Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, quien expresó la emoción de inaugurar este nuevo ciclo culinario en un lugar tan especial: «Iniciamos una nueva etapa en el Baix Vinalopó, y no podríamos haber escogido un lugar mejor. Hace unos días leía una entrevista a Paco Oliva, en la que recordaba la importancia de poner en valor nuestros productos y los controles exhaustivos que garantizan su calidad. Unir Menjars de la Terra con las denominaciones de origen es la manera de defender lo nuestro». Además, Cabot destacó el vínculo histórico de estas jornadas con el territorio y la importancia de fortalecer el prestigio de los productos locales frente a competidores que no se someten a los mismos estándares.

Pero no fue la única figura que no se quiso perder la jornada. Ana Mayor, vicepreseidenta de Port Hotels, quien también estuvo presente, quiso destacar la importancia de abrazar «Menjars de la Terra»: «Acoger estas jornadas supone abrir un pequeño escaparate a la cultura que define el Baix Vinalopó. Hoy la Granada Mollar ocupa el protagonismo que merece, no solo por su calidad excepcional, sino por lo que representa como cultivo ligado al saber agrícola de la comarca».

La importancia de la DOP

Francisco Oliva, presidente de la DOP Granada Mollar de Elche, también acudió a la cita gastronómica, donde quiso destacar la importancia del fruto estrella para toda la comarca: «La Granada Mollar es paisaje, es cultura y es un saber hacer transmitido durante generaciones. La singularidad de nuestros alimentos nace en el campo y se transforma en sabores únicos en los fogones».

Además, Oliva destacó la relevancia de estas jornadas para reforzar el vínculo entre gastronomía y territorio: «Sin agricultores no hay producto, y sin producto no hay gastronomía ni identidad. Espacios como este ayudan a valorar ese esfuerzo y a mirar al futuro con la convicción de que la calidad diferenciada es una estrategia de territorio».

La jornada destacó por la excelencia de la propuesta gastronómica de La Taula y su servicio atento. / AXEL ALVAREZ

Próxima parada, Crevillent

La jornada inaugural de «Menjars de la Terra» en La Taula ofreció una altísima calidad de las materias primas, tradición e innovación en un entorno incomparable. El viaje culinario continuará hoy en Crevillent, en el restaurante Estrella de África, donde los sabores arraigados del municipio tomarán el relevo para seguir honrando la riqueza y diversidad gastronómica de la comarca. Todavía quedan plazas libres. ¡Buen provecho!

Menú de hoy

Estrella de África (Crevillent)

Entrantes:

-Almendras marcona

-Pan tostado con alioli artesanal de la casa

-Ensalada de capellán con olivas verdes partidas de San Antonio

-Sesos de mar

-Suspiros de bacalao

-Pincho moruno especialidad de la casa

Principal:

-Arroz con conejo y caracoles de la sierra de Crevillent

Postre:

- Granada de Crevillent acompañada de moscatel de la casa

-Postre típico de la Semana Santa de Crevillente, acompañado de licor elaborado en el restaurante a base de hiervas de la sierra

Bodega:

-Vi de raïm, elaborado en el restaurante de la variedad Monastrell

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 965 401 001