Estrella de África reivindica el sabor y las raíces de Crevillent

Hay lugares que te hacen sentir en casa desde que cruzas sus puertas. Rincones que guardan memorias familiares y el sabor intacto de una tradición que ha pasado de generación en generación. Esta fue la vivencia que ayer ofreció Estrella de África, en Crevillent, durante la segunda jornada de las rutas gastronómicas de «Menjars de la Terra» por el Baix Vinalopó, organizadas por INFORMACIÓN y con la DOP Granada Mollar de Elche como producto estrella. Cada plato se convirtió en un homenaje vivo a la herencia culinaria de la zona, a la memoria familiar y a la esencia más profunda de una cocina que no sólo alimenta, sino que cuenta una historia.

En este restaurante, abierto en 1970, cada bocado es un fragmento del legado que Francisco Pérez trajo de Sidi Ifni tras su paso por el servicio militar, cuando descubrió la emblemática receta de los pinchos morunos que hoy continúan siendo el corazón del local.

Las paredes, repletas de fotografías, recuerdos africanos y retratos de quienes un día cruzaron su puerta, narran silenciosamente la evolución de un negocio que ya va por la tercera generación. «Mi padre fundó el restaurante en el año 70… Esto es un negocio familiar: lo fundó él, lo llevo yo y ahora también mi hijo», subraya Francisco Pérez, hijo del fundador y gerente de Estrella de África.

De pie y de izquierda a derecha, Pablo Pérez, gerente de Estrella de África; Vicente Sánchez- Maciá Díez, tercer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Urbanismo y Gobernación del Ayuntamiento de Crevillent; Lourdes Aznar, alcaldesa de Crevillent; Suni Alfonso y Francisco Pérez, gerentes de Estrella de África. Sentados, el matrimonio formado por Encarnación Más y Francisco Pérez, fundadores del restaurante Estrella de África.

Al entrar al restaurante, el comensal recibe un trato cercano y atento difícil de superar, en un ambiente que evoca hogar: mesas robustas y cuadros que cuentan vivencias. Un espacio cálido, cargado de autenticidad, donde cada detalle busca transmitir el amor por la cocina del pueblo.

La alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar, quien estuvo presente durante la jornada, quiso poner en valor precisamente ese espíritu que distingue al restaurante: «Estrella de África es tradición. Aquí se cuida cada detalle con cariño… Además, este restaurante tiene una cosa muy peculiar: lleva con el mismo menú desde que yo era pequeña.»

Sabores con historia

La jornada comenzó con unas almendras marcona tostadas que abrieron el apetito. Les siguió un pan tostado con alioli artesanal, elaborado en el propio restaurante, cuya cremosidad y potencia, que sólo pueden nacer de la mano de quien lleva toda una vida dominando el mortero.

La ensalada de capellán con olivas verdes partidas de San Antonio trajo un soplo de frescura. Ligera, equilibrada, despertó el paladar para adentrarse en las siguientes elaboraciones.

Le prosiguió los sesos de mar, tiernos, jugosos y de textura delicada, ofrecieron un bocado que sorprendía por su intensidad, mientras los suspiros de bacalao conquistaron por su suavidad y un rebozado perfecto, crujiente y ligero.

Entonces llegó lo que todos estábamos esperando: el pincho moruno. El plato estrella. La receta que explica la historia de una familia. Lo realizan en una pequeña brasa con la que cuentan en cocina y que le aporta un toque ahumado inconfundible. Si a ello le sumas el aroma del adobo, intenso, especiado y envolvente, consigues un bocado rotundo, de carácter propio.

Más tarde llegó el principal de la jornada, que fue un arroz con conejo y caracoles, uno de los grandes estandartes de la gastronomía crevillentina. El grano, meloso y en su punto exacto, ofrecía un sabor profundo, con matices aromáticos que se entrelazaban con la intensidad del caracol de sierra, dando como resultado un plato redondo. «La cocina de Estrella de África es tradicional del pueblo, auténtica. Todo lo que hacemos es cocina de aquí, exceptuando nuestros pinchos», apuntaba su gerente.

Dulces crevillentinos

Y para rematar, el restaurante ofreció dos platos dulces. Primero el antepostre, que fue todo un guiño local, con granada de Crevillent acompañada de moscatel de la casa y un toque de canela. El dulzor natural del fruto se fundía con la canela y el dulzor del vino. «Aquí siempre se ha tomado la granada con vino y azúcar. Lo he visto toda la vida», recordaba Pérez.

El segundo pecado dulce fue un postre típico de la Semana Santa crevillentina: toña con chocolate caliente, acompañada de helado de vainilla. Un final goloso que, como explicó Pérez, es mucho más que un postre: «Este dulce es lo que se desayuna el Viernes Santo por la mañana, antes de la subida al Calvario en Crevillent».

Todos estos manjares estuvieron acompañados por el Vi de Raïm, elaborado en el propio restaurante con uva monastrell, un caldo sencillo pero lleno de matices dulces que revelan su carácter artesano. En la etiqueta trasera de la botella se leen los curiosos mandamientos de esta creación, un guiño humorístico y muy identitario que ya es parte del sello de la casa.

Crevillent gastronómica

En palabras de Lourdes Aznar, «la cocina de Crevillent es variada, con muchos platos típicos… Y nadie lo representa como Estrella de África».

La jornada en Estrella de África fue todo un escaparate del recetario tradicional de Crevillent, demostrando que hay restaurantes capaces de sostener la memoria gastronómica de un territorio a través de una familia que ha sabido guardar y cuidar un legado siendo fiel a sus raíces, y que promete seguir siéndolo durante muchos años más.

Próxima parada: Torrellano

Después de esta segunda visita cargada de sabores típicos, el viaje de «Menjars de la Terra» continuará hoy en el restaurante Nuestra Barra, en Torrellano, donde la pasión de toda una familia, el mimo al producto de km 0 y a la gastronomía local, promete regalar una experiencia culinaria a la altura del Baix Vinalopó. ¡Buen provecho!

