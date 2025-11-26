Nuestra Barra en Torrellano: cocina tradicional con respeto a la materia prima de calidad

La familia García Martínez lleva la cocina «en las venas». Ya son cuatro las generaciones que, criadas entre fogones, continúan con el legado familiar del arte culinario. Y es que no es de extrañar que el restaurante Nuestra Barra recibiera una oleada de llamadas antes, incluso, de publicar su propuesta de menú para «Menjars de la Terra».

El Restaurante Nuestra Barra de Torrellano sorprende en Menjars de la Terra / Áxel Álvarez

Así lo explicaba Míriam García Martínez, quien, junto a sus padres y hermana, regenta esta famosa casa de comidas en Torrellano, que colgó el cartel de «completo» pocos días después del anuncio de su participación en las jornadas gastronómicas: «Antes de publicar la propuesta ya tenía gente reservándome sin saber el menú. A los pocos días ya estaba lleno. O sea, un completo total, increíble, la verdad», expresaba orgullosa y sorprendida.

A pesar del asombro de García, lo cierto es que Nuestra Barra cuenta con un gran reconocimiento en la provincia de Alicante, y por ello los amantes de la buena mesa no podían dejar pasar la oportunidad de saborear un menú tan especial como el que preparó la familia junto a su equipo.

El restaurante acogió con ilusión su participación en las jornadas. / Áxel Álvarez

El restaurante acogió con ilusión su participación en las jornadas, tal y como afirmaba García Martínez: «Llevábamos tiempo queriendo hacer este tipo de evento y nos encantó el tema de la granada y la idea de participar en algo en comunidad con otros restaurantes del Baix Vinalopó».

Su implicación en las jornadas era evidente. A la carta no le faltó detalle. A través de cada uno de sus platos, los comensales se iban adentrando, cada vez más, en la historia de una tierra con tradición, naturaleza y encanto.

El relato de los sabores

El menú del miércoles contaba la historia de la comarca del Baix Vinalopó a través de los olores y sabores propios de su gastronomía.

De esta manera, el Mediterráneo hacía su primera aparición en forma de gamba blanca hervida de la bahía de Santa Pola.

Después llegaba el carácter ibérico con un carpaccio que se deshacía bajo las lascas de parmesano. Una combinación perfecta.

Carpaccio ibérico con lascas de parmesano. / Áxel Álvarez

La cocina de brasas se abría paso con las alcachofas asadas en horno Josper, un homenaje al producto agrícola alicantino que reivindica la fuerza de este vegetal tan importante en la tradición gastronómica provincial.

Alcachofas a las brasas de horno «Josper». / Áxel Álvarez

El último de los entrantes traía la frescura de la estación en forma de ensalada de perdiz escabechada con nueces crujientes y la joya comarcal por excelencia: la granada mollar, aderezada con una vinagreta de mostaza. Una receta familiar adaptada para destacar el ingrediente insignia de las jornadas. «La ensalada de pérdiz es una ensalada que siempre ha hecho mi madre, entonces propuso hacerla con granada, y yo creo que ha quedado espectacular», comentaba la voz representante de la familia.

Para el plato principal, los comensales podían elegir entre distintas propuestas. Había para todos los gustos.

El arroz con pescado de lonja, verduras de temporada y gambas de la bahía fue la opción elegida por los amantes arroceros, con un fondo marino profundo gracias a los productos del mar Mediterráneo.

El arroz con pescado de lonja, verduras de temporada y gambas de la bahía. / Áxel Álvarez

El mar estuvo muy presente en el banquete. Otra opción fue un exquisito calamar de la bahía muy tierno, posado sobre una salsa de granada, crema de boniato y perlas de dátil.

La alternativa cárnica llegó con la pluma ibérica a la brasa, jugosa y acompañada de un salteado de ajos tiernos y una reducción de vino tinto de Bodegas Faelo, rematada por un toque de zumo de granada que devolvía el plato al paisaje local.

Pluma ibérica a la brasa, jugosa y acompañada de un salteado de ajos tiernos y una reducción de vino tinto de Bodegas Faelo, rematada por un toque de zumo de granada. / Áxel Álvarez

«Nuestro chef planteó hacer el calamar y la pluma con una cremita de granada y creo que ha quedado genial y a la gente le ha gustado mucho», afirmaba García sobre estas opciones del plato principal.

El desenlace llegó con el postre especial «Menjars de la Terra», un final sensorial que recogía la identidad gastronómica de esta parte del país.

Postre especial «Menjars de la Terra». / Áxel Álvarez

Para hilvanar el relato, la propuesta vinícola de Bodegas Faelo:

L’alba del Mar , un blanco fresco y salino, perfecto para los entrantes y bocados marineros.

, un blanco fresco y salino, perfecto para los entrantes y bocados marineros. L’alba tinto, ideal para acompañar la pluma ibérica, redondeando una experiencia que muchos repetirán.

La cocina como herencia

Míriam García y su hermana Reme son las últimas de una larga estirpe dedicada al arte de la hostelería. Junto a sus padres, Justo García y Reme Martínez, y su equipo, llevan años ofreciendo el mejor producto local, preparado con respeto y cuidado para ensalzar sus sabores naturales.

Los García Martínez proceden de una cultura marcada por la tradición culinaria del Baix Vinalopó. Naturales de Santa Pola, se afincaron en Torrellano, donde montaron el restaurante Nuestra Barra, hoy uno de los más conocidos de la provincia por la calidad de sus productos y cocina.

Últimos días de la temporada

Este jueves, «Menjars de la Terra» hace parada en Santa Pola.

El restaurante Vaig a Dite abrirá la jornada con entrantes de mar y producto local. Un menú comprometido con la esencia gastronómica de la provincia de Alicante, tierra de mar y montaña, con productos de Denominación de Origen Protegida, como la Granada Mollar de Elche.

Esta semana gastronómica pone punto y final a la temporada 2025 de «Menjars de la Terra», unas jornadas organizadas por INFORMACIÓN para poner en valor la cocina alicantina, que continúa cosechando éxitos año tras año gracias a la calidad y empeño de sus participantes.

Menú de hoy

Vaig a Dite (Santa Pola)

Entrantes:

- Pan a la brasa con all i oli y tomate

-Tosta de queso con granada y miel

-Empanada de la Floren con sabor ilicitano

-Tataki de atún con praliné y crujiente de pistacho

-Timbal de gambas de la bahía gratinado en su cremita

-Bocadito de boquerón mallorquín

-Alcachofa confitada con gamba y mayonesa con gamba y cítricos

Principales a elegir:

-Arroz con gamba y lechola

-Fideuá marinera

-Gazpacho marinero

Postre:

-Cheesecake regada con oro mollar

Bodega:

-Vino blanco Vilaire y vino tinto Casa agrícola , Pepe Mendoza

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 613 194 499

Página web