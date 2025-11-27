Vaig a Dite celebra los sabores de Santa Pola con creatividad

Ayer, el restaurante Vaig a Dite, en Santa Pola, supo recoger en cada plato la frescura de la bahía de Santa Pola y los sabores marineros que la caracterizan, durante la penúltima jornada de «Menjars de la Terra» por el Baix Vinalopó. Una cita organizada por INFORMACIÓN, que en esta edición ha querido rendir homenaje a la DOP Granada Mollar de Elche, protagonista de un menú que conjugó una buena dosis de creatividad e innovación, técnica y respeto por los productos que caracterizan a la comarca.

Cocina mediterránea contemporánea del Restaurante Vaig a Dite de Santa Pola para la jornada de Menjars de la Terra / Áxel Álvarez

Vaig a Dite, es uno de esos rincones gastronómicos que te regalan una experiencia completa para los cinco sentidos. Con su decoración mediterránea en tonos blancos y madera, muy elegante y que genera un ambiente que invita tanto a una cena íntima como a una comida especial, este espacio irradia calidez y buen gusto.

El Restaurante Vaig a dite de Santa Pola se luce en Menjars de la Terra / Áxel Álvarez

No es casualidad que se haya convertido en un referente gastronómico de Santa Pola, donde la atención al detalle y la buena mano en la cocina se perciben en cada detalle, desde la presentación hasta el trato cuidado.

El equipo de Vaig a Dite regalo un servicio perfecto con un lleno absoluto. / AXEL ALVAREZ

Tradición e innovación

Fundado por Mariló Bonmatí, gerente de Vaig a Dite, este templo culinario nace de la tradición familiar y de la pasión por la gastronomía: «Este restaurante nace porque mis padres son hosteleros desde siempre. Ellos tienen un restaurante desde hace 37 años y a mí siempre me ha gustado, a pesar de que estudié Educación Infantil, me decanté por esto. El nombre viene de un dicho, vaig a dite, una expresión típica y muy familiar, que mi madre tiene en la boca todo el día», explica Bonmatí. «A nosotros nos gusta trabajar el producto con cariño. Cualquiera puede hacer calamares fritos, pero a nosotros nos importa cuidar la cocina, la presentación, el producto y la manera de elaborar cada plato», añade.

A la izquierda: Gema Sempere, secretaria de la alcaldesa de Santa Pola; Daniel Coloma,gerente territorial de Hidraqua; Loreto Serrano, alcaldesa de Santa Pola; José Jesús Sánchez, departamento Comercial de Exposervi y Miguel Pérez, Proyectos E`xposervi. A la derecha: Paco Bernabé, periodista; Carlos Corredor, director de la Guía Gastronómica Alicante; Pepe Antón, director general de Grupo Antón; Ana Soler, directora de Publiantón Exterior y Jesús Fernández, director de Comunicación de Hidraqua. / AXEL ALVAREZ

La jornada comenzó con entrantes que despertaron el paladar y mostraron la versatilidad de la granada mollar para ser incorporada en diferentes elaboraciones. La tosta de queso con granada y miel combinó a la perfección el dulzor de la granada con la textura cremosa del queso y el toque del pan crujiente.

Tosta de queso con granada y miel. / AXEL ALVAREZ

Le siguió la empanada de la Floren, rellena de queso, jamón de york y dátil, que sorprendió por tener una masa crujiente, con el equilibrio entre lo salado y el dulzor sutil del fruto. El tataki de atún con praliné y crujiente de pistacho fue uno de los platos más aplaudidos: la suavidad del atún, el contraste del crujiente de pistacho y el toque dulce del praliné generaban una experiencia sublime, un juego de sabores en boca que parecían estar hechos para ir siempre de la mano, en una armonía sin igual.

Tataki de atún con praliné y crujiente de pistacho. / AXEL ALVAREZ

Se continuó con el bocadito de boquerón mallorquín, sabroso y con un rebozado perfectamente ejecutado.

Bocadito de boquerón mallorquín. / AXEL ALVAREZ

Después, la alcachofa confitada con gamba y mayonesa de cítricos, donde encontrabas su corazón tierno y suave, que junto a la gamba, hacían de cada bocado una experiencia redonda.

Alcachofa confitada con gamba y mayonesa con gamba y cítricos. / AXEL ALVAREZ

La conclusión de los entrantes fue el timbal de gambas de la bahía gratinado en su cremita, en el que el sabor a mar era notorio y delicioso, y una vez más confirmó el cuidado con el que tratan cada producto en sus fogones. «No queríamos hacer lo típico con la granada, como meterla en una ensalada. Optamos por un sirope de granada, cocido a fuego lento, sacando todo su jugo hasta que se carameliza por sí mismo», detalla Bonmatí, explicando la integración del producto estrella de las jornadas en el menú.

Timbal de gambas de la bahía gratinado en su cremita. / AXEL ALVAREZ

Entre los principales, los comensales pudieron elegir entre arroz con gamba y lechola, fideuá marinera o gazpacho marinero. Cada plato se presentó con técnica impecable y sabores auténticos de Santa Pola: el arroz, suelto y sabroso, con el grano en su punto.

Arroz con gamba y lechola. / AXEL ALVAREZ

La fideuá, al estilo local, recogía todos los matices de sabor del pescado, haciendo de cada bocado un placer, y el gazpacho, realizado con la torta completa, destacó por su potencia de sabor en el paladar, gracias al buen fondo de pescado con el que está realizado. En definitiva, era difícil dejar algo en el plato, ya que se hacía imposible parar de disfrutar de estos manjares.

Fideuá marinera. / AXEL ALVAREZ

El broche final fue un postre que celebró la granada mollar: una cheesecake regada con oro mollar, cremosa y suave en boca, con base de galleta, sirope de granada, realizado por el restaurante y la propia fruta en estado natural, que aportaba un punto ácido y dulce a la vez, cerrando el menú por todo lo alto.

Gazpacho marinero. / AXEL ALVAREZ

La bodega acompañó con vino blanco Bilaire de Bodegas Alejandro y vino tinto Casa Agrícola de Pepe Mendoza, completando un maridaje de territorio.

Gastronomía marinera

Loreto Serrano, alcaldesa de Santa Pola, quien no quiso perderse este festín culinario, puso el acento en la riqueza gastronómica de la localidad: «Está basada fundamentalmente en el peix de Santa Pola. Nuestro sector pesquero sabe cómo manejar el producto para que llegue a la restauración y esté en perfecto estado, y la restauración sabe cómo trabajarlo, cómo cocinarlo, convirtiéndolo en un manjar».

La próxima parada de «Menjars de la Terra» será hoy en el restaurante Nou Arcos, en Arenales del Sol, donde los fogones locales volverán a desplegar todas las raíces del Baix Vinalopó. El menú promete y hace prever un cierre de temporada al máximo nivel. ¡Buen provecho!

Menú de hoy

Nou Arcos (Arenales del Sol)

Entrantes:

-Croquetas cremosa de gamba alicantina, ajo confitado y mayo de azafrán

-Pan de masa madre con su alioli y tomate rallao'

-Calarmacitos de la bahía salteados con ajitos tiernos, gambitas, habitas baby y moscatel

-Boquerón desespinado fritos con su adobo de monte bajo alicantino

-Ensalada de Granada Mollar, dátiles, uva con su vinagreta de cítricos ilicitanos

Plato principal:

-Arroz meloso de rabo de toro con garbanzos (Arroz Senia DO Valencia)

Postre:

-Nuestra mousse de turrón y dátil, elaborada desde 1986

Bodega:

-Vinos de Alicante

PRECIO POR PERSONA: 43 €

(IVA incluido)

Reservas: 600 340 187

info@nouarcos.com

Página web