El alma mediterránea clausura «Menjars de la Terra» 2025 en Nou Arcos
Tras recorrer todas las comarcas alicantinas, «Menjars de la Terra» despide su edición 2025 en el restaurante de Arenales del Sol, con un menú que celebra la esencia marinera a través de la experiencia
La edición 2025 de las jornadas gastronómicas «Menjars de la Terra», organizadas por INFORMACIÓN, ha llegado a su fin. Un cierre que este año ha tenido un sabor especialmente simbólico, al coincidir con la celebración de Alicante como Capital Española de la Gastronomía, lo que ha convertido cada parada del ciclo en un homenaje aún más rotundo al producto local, la tradición y la identidad culinaria. En su último día, celebrado en el restaurante Nou Arcos, en Arenales del Sol, la jornada por el Baix Vinalopó volvió a demostrar por qué estas citas se han consolidado como una de las experiencias gastronómicas más destacadas de la provincia.
El entorno elegido para despedir este recorrido culinario no podía ser más especial. Nou Arcos, con su salón interior y su amplia terraza con vistas al mar, ofrecía un escenario donde los tonos azules y blancos reforzaban un ambiente marcadamente mediterráneo. Los comensales disfrutaron del menú en un espacio donde la elegancia dialogaba con los aromas que salían de la cocina.
Cocina mediterránea
La historia de Nou Arcos es, en realidad, la historia de toda una vida dedicada a los fogones. Así lo explicaba Fernando Bravo, gerente del restaurante: «Yo tenía un restaurante en Alicante durante 38 años. Surgió la oportunidad de comprar este local en Arenales del Sol y me lancé. Durante un tiempo llevé los dos, pero al final me quedé con este. En total, llevamos más de cincuenta años de trayectoria en la hostelería». Su cocina «casi casi marinera», es una muestra de ese saber hacer que sólo da la experiencia, y del conocimiento profundo de los productos de calidad que nos regala esta comarca. Aunque para esta ocasión Bravo quiso sorprender a los asistentes con una de sus propuestas del menú: «Hoy he hecho algo distinto, un arroz que no es conocido, un arroz de rabo de toro. Pero lo nuestro, lo que nos define, son los arroces marineros: a banda, negros, calderos y las entraditas de pescado, frituras y pescados a la sal, todo de la bahía».
Un menú con sabor a mar
El capítulo de los entrantes comenzó con una ensalada de Granada Mollar, dátiles, uva y vinagreta de cítricos ilicitanos, un plato refrescante que equilibraba el dulzor del dátil y la granada con la acidez de la naranja y la vinagreta. Todo un acierto. Una combinación ligera, aromática y perfecta para abrir el apetito.
Le siguieron las croquetas cremosas de gamba alicantina con ajo confitado y mayo de azafrán, uno de los platos más aplaudidados por su rebozado fino, su textura cremosa y ligera, su melosidad y el intenso sabor de la gamba que dejaban en boca.
Los entrantes continuaron con los boquerones desespinados fritos con adobo de monte bajo alicantino, donde destacaba la calidad del pescado y un toque de vinagre perfectamente equilibrado, en su punto.
Después llegaron los calarmacitos de la bahía salteados con ajitos tiernos, gambitas, habitas baby y moscatel, un plato sabroso, bien ligado, con un calamar tierno y acompañado de una salsa que recogía el matiz dulce característico del moscatel, y que junto a las habitas resultaban una auténtica exquisitez.
El plato principal de la jornada fue el arroz meloso de rabo de toro con garbanzos (Arroz Senia DO Valencia). Con un fondo profundo, sabroso y envolvente, este arroz sorprendió por su carácter, alejándose de la tradición marinera habitual del restaurante pero igualmente delicioso. Los trozos de carne, tiernos y jugosos, se integraban a la perfección con los garbanzos y el grano.
Y como cierre dulce, los más golosos pudieron disfrutar de una mousse de turrón y dátil, un postre emblemático de Nou Arcos que elaboran desde 1986. Cremosa, equilibrada, con un sabor irresistible a turrón de Jijona, coronado con pequeños pedazos de dátil. Además, esta mousse estuvo acompañada de una copa de moscatel con el producto protagonista de las jornadas, la Granada Mollar. Un final perfecto para una jornada llena de emociones gastronómicas. Toda la experiencia estuvo acompañada de vinos de Alicante, que elevaron aún más si cabe la cita culinaria.
Altavoz de la cocina local
De la misma forma que otros gerentes de restaurantes del Baix Vinalopó y otras comarcas, Bravo quiso expresar lo importante que es dar a conocer toda la riqueza culinaria que albergan los recetarios tradicionales y los productos autóctonos de la zona: «Deberían hacerse más cosas como Menjars de la Terra para promocionar los platos de aquí, de la zona del Mediterráneo, sobre todo de Alicante y Elche. Por eso, cuando me propusieron esta iniciativa dije que sí sin dudarlo».
Menjars de la Terra 2025
Tras un año cargado de paisajes, sabores y aromas, «Menjars de la Terra» despide su ciclo de 2025, en un año que ha recorrido las comarcas de la Vega Baja, las Marinas, la Montaña alicantina, Medio y Alto Vinalopó, L’Alacantí y Baix Vinalopó, a lo largo de seis inolvidables etapas, en las que ha colaborado un total de 35 restaurantes partipantes, poniendo en valor productos tan únicos y representativos de nuestras raíces como el Níspero de Callosa d’en Sarrià, la alcachofa de la Vega Baja, la Cereza de la Montaña de Alicante, la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, el Turrón de Jijona y de Alicante y la Granada Mollar de Elche.
En sus tres temporadas, estas jornadas han reunido a cerca de 15.000 comensales, consolidándose como un escaparate del patrimonio gastronómico de la provincia, como un reflejo vivo de sus gentes, su historia y sus tradiciones. Un recorrido que no sólo muestra manjares a lo largo y ancho de la provincia, sino que pone en valor el trabajo, el sacrificio y la pasión desmedida de los hosteleros por ofrecer cada día una buena mesa. Gracias a todos ellos estas jornadas son posibles.
Un final por todo lo alto para un ciclo que, un año más, ha reivindicado la cocina más allá de lo tangible, como cultura y como identidad. Buen provecho.
