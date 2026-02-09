La gala «Menjars de la Terra» pone en valor el producto alicantino y las denominaciones de origen

Una de las citas más esperadas de la gastronomía alicantina se dio el lunes, 9 de febrero, con una nueva edición de la gala de «Menjars de la Terra». Un encuentro que volvió a reunir a productores, restauradores, denominaciones de origen y profesionales del ámbito agroalimentario, en una celebración que reconoce el trabajo diario de quienes mantienen viva la tradición culinaria de la provincia, adaptándola a los nuevos tiempos y reivindicando el valor del producto de cercanía. Tal y como lo reflejó Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, durante su discurso de apertura: «Menjars de la Terra» una de las marcas señaladas de nuestro periódico que nació hace 40 años de la mano del inolvidable Antonio González Pomata, el eterno crítico gastronómico que tanto ha contribuido a nuestra gastronomía. Nuestra intención pasa año tras año por mantener ese listón, poniendo en valor nuestros Menjars, nuestra gastronomía y por ende los lugares de referencia que se reparten por las comarcas de Alicante. Y en ese mismo sueño seguimos empeñándonos por dar impulso y apoyo a la continuidad, a nuestras raíces». A su vez hizo mención a dos emblemáticos establecimientos: Casa Ramón, de Monforte del Cid, que «rescata la esencia del admirado Miguel Pérez Mejías, a través de esos platos que trasladan a ese Alicante del siglo pasado»; y felicitó a Govana (Alicante), del admirado Pepe López , cuyos herederos, Rubén y Pepe, «mantienen esa inconfundible etiqueta que eleva el arroz alicantino a la categoría de arte, aprendido a través de tantos años en las mejores cocines de Alicante».

Por su parte, José Manuel Camarero Benítez, secretario autonómico de Turismo de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, puso en valor cómo contribuye «Menjars de la Terra» al turismo y al territorio: «Representa gran parte de los atributos y del buen trabajo que hacemos en la Comunidad Valenciana en turismo, pero también en gastronomía y en agricultura». Alegó que el turismo es un pilar clave, con un «16% del PIB y más de 300.000 personas», pero también implica una «visión de conjunto» para que el sector deje beneficios al territorio. Para Camarero Benítez, en esta gala se reconoce el trabajo del último año: «promocionar lo que nos hace diferentes y todos esos productos de nuestra tierra» unidos en L’Exquisit Mediterrani, con Alicante como «punta de lanza». Con firmeza, dejó patente que «no somos una tierra conformista, buscamos denominaciones de origen y denominación de calidad para mejorar cada día». La estrategia de Turisme Comunitat Valenciana es impulsar un turismo que apuesta por el producto de Km0, huerta, costa e interior, «durante todo el año», para atraer turistas y generar beneficio sostenible.

Denominaciones de origen

La gala «Menjars de la Terra» estrenó un espacio inédito para reflexionar con ejemplos concretos qué significan hoy las denominaciones de origen en la provincia de Alicante: no solo como un sello que protege un producto y garantiza su autenticidad, sino también como un motor económico y una palanca turística cada vez más presente en la alta cocina y en la restauración comprometida. En la mesa redonda «Denominaciones de origen y gastronomía» participaron Francisco Oliva Gómez, presidente de la DOP Granada Mollar de Elche; Federico Moncunill Gallo, secretario general de la Asociación Española de la Denominación de Origen y del Consejo Regulador del Turrón; y Beatriz Rocamora Montiel, directora del CRDOP Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó.

Desde la experiencia agrícola y territorial, Francisco Oliva hizo balance de la primera década de la DOP con una idea clara: una denominación no es solo un distintivo comercial, sino un proyecto colectivo. «Hemos conseguido unir un sector, que eso no hace tanto tiempo se veía como algo imposible». Y explicó que ese esfuerzo ha servido para «colocar la granada en el imaginario de los consumidores como un producto singular, consiguiendo darle una identidad que llevaba ya muchos años estancada». Para el experto, «lo que aporta una denominación es la unión del sector, una lucha de todos en el mismo camino y, sobre todo, posicionar un producto como el nuestro, es decir, darle un valor tanto a los agricultores, al territorio, a la economía rural y a la agricultura».

Beatriz Rocamora apeló a uno de los grandes retos actuales: la pérdida de la cultura de temporada. En un contexto donde la oferta es constante y desubicada, alertó de lo que se sacrifica cuando se desestacionaliza el consumo: «cuando desestacionalizamos de esa manera un producto fresco, perdemos la oportunidad por parte del consumidor de tener los sabores que, en este caso la granada o, en nuestro caso, la uva del Vinalopón, le pueden garantizar». Y añadió una comparación directa que aludía a restaurantes y hogares: «es muy difícil que esté a la altura en un establecimiento, en un hogar, en una compra fresca de un día ordinario y, por supuesto, un restaurante». Por eso insistió en que «por parte de la restauración y de toda la sociedad se tenga en cuenta la valoración del producto de temporada y, más todavía, si hay un producto de temporada con denominación de origen».

La gala estrenó un espacio inédito para reflexionar con la mesa redonda «Denominaciones de origen y gastronomía». / Rafa Arjones

Por su parte, Federico Moncunill subrayó que las denominaciones de origen no son solo un sello, sino «marcas reputadas que refuerzan la marca de la provincia de Alicante». Y vinculó esa reputación con la competitividad de un territorio que, pese a dificultades estructurales, mantiene potencia económica: «una provincia como la nuestra, que está infrafinanciada, infrarrepresentada, es la cuarta del PIB de España». Desde ahí defendió un valor a veces invisible: «el liderazgo que tiene nuestra provincia en un tema como es la propiedad intelectual, que al final, las denominaciones de origen son propiedad intelectual». En términos de volumen, concretó el alcance del producto certificado: «estamos hablando de unos 70 millones de producto certificado».

La tertulia, moderada por Toni Cabot, también puso el foco en la gastronomía como escaparate y aliado. El presidente de la DOP Granada Mollar de Elche lo expresó desde la práctica: «Nosotros apostamos desde el primer día por la gastronomía». Recordó cómo la colaboración con cocineros de prestigio ayudó a ampliar usos y a cambiar hábitos: «se ha querido demostrar que la Granada no solamente era una fruta para coger en el árbol, pelarla, comerla y ya está, sino que tenía en la cocina una serie de usos mucho más amplios». En esa misma línea, defendió el potencial del territorio cercano: «hay que aprovechar el kilómetro cero que tenemos aquí en la zona».

Beatriz, por su parte, insistió en que el sello debe ser reconocible y útil en toda la cadena: «no tiene que quedarse solamente en el campo, sino que tiene que ser transversal en toda la cadena de valor». Y argumentó que en la hostelería «se vea con su sello de denominación de origen, para que el consumidor identifique esa autenticidad».

Placas distintivas entregadas a los restaurantes / Rafa Arjones

Federico Moncunill cerró el vínculo con turismo y marca comparando referentes internacionales: «la marca España se refuerza con Rioja, con Jabugo, lo mismo ocurre con Alicante y la Granada Mollar de Eche, el vino o el Turrón de Alicante y el Turrón de Jijona». Este último un caso vivo, donde la DOP se transforma en rutas, comercio y calendario. «Hemos liderado el Día Internacional del Turrón, el 9 de noviembre». Y ante el reto de la desestacionalización, fue realista: «Se ha avanzado poco, porque es muy difícil desestacionalizar la Navidad, aún así el turrón de Jijona, como ingrediente de otros productos, está teniendo una demanda en los últimos tres años sorprendente».

En conjunto, los expertos dejaron una conclusión compartida: las denominaciones de origen funcionan como protección, identidad y reputación, pero también como un puente práctico entre campo, industria, cocina y territorio. Un escenario que exige coherencia, temporada, visibilidad del sello y alianzas reales para que lo auténtico no solo exista, sino que se elija.

Premiados

El momento culminante del evento llegó cuando se hizo entrega de las placas acreditativas que se otorgan en reconocimiento por la contribución al legado culinario de quienes fueron elegidos durante el pasado año en representación del sector de cada una de sus zonas.

El acto concluyó con un cóctel que reunió a todos los asistentes / Rafa Arjones

Los restaurantes que fueron elegidos para representar sus respectivas comarcas en las jornadas gastronómicas «Menjars de la Terra» y que, por tanto, recibieron el reconocimiento durante la gala son, en la zona de Vega Baja: Mesón La Noria, La Cañada Playa, Gastrobar The Agus, D’Manuel y Los Infantes;en la zona Las Marinas: La Arrocería de la Mejillonera, Restaurante El Cantal, Mesón Racó de Toni, Can Tapetes y Vinomio. En la zona de La Montaña, Cassana, Nova Fusteria, Bendita Calima, La Forca y Torre de Cotes. En la zona del Medio y Alto Vinalopó, Casa Cesilia, Dondediego, Restaurante Ramón, Club de Campo y Restaurante Roca. En Alacantí, Teselas, Rosas, Bonalba, Casino Cultural, Cinco Hermanos, La Llar Arròs i Brases, Els Futbolins, Marco & Bo, Govana y La Muralla. Y por último, en la zona del Baix Vinalopó, La Taula, Estrella de África, Nuestra Barra, Vaig a Dite y Nou Arcos.

El acto concluyó con un cóctel en un espacio distendido en el que los asistentes intercambiaron impresiones, compartieron experiencias y celebraron el éxito de una iniciativa que, año tras año, refuerza el orgullo por la despensa y la cocina de la provincia de Alicante.

Noticias relacionadas

El Club INFORMACIÓN acoge la entrega de distinciones de «Menjars de la Terra 2025» / Rafa Arjones

Revista gastronómica

La nueva edición de la revista gastronómica «Menjars de la Terra 2025» , que recoge la historia y datos de todos los restaurantes del recorrido gastronómico del pasado 2025, así como las recetas más representativas de la edición. Estará a la venta el 14 de febrero en kioscos y puntos habituales de venta de prensa, con un precio de 2,50 euros.