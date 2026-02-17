“Menjars de la Terra” abre su nueva temporada en la Vega Baja con la alcachofa como protagonista

Ya están aquí. Las jornadas gastronómicas más populares y esperadas de la provincia, «Menjars de la Terra», inician nueva temporada y lo hacen en esta ocasión en una comarca que lleva orgullosa su gastronomía como estandarte: la Vega Baja del Segura. Del 2 al 6 de marzo la muestra recorrerá, de lunes a viernes, cada día un restaurante y un municipio distinto, con la alcachofa como producto protagonista de cada menú, rindiendo homenaje al cultivo emblema de esta zona. Los asistentes podrán disfrutar de platos innovadores y tradicionales, que resaltan los sabores auténticos de la comarca, en menús especialmente diseñados para la ocasión.

La jornada inaugural tendrá lugar el próximo lunes 2 de marzo, en el restaurante Las Brasas, en Orihuela, concretamente en la pedanía de Arneva, en un entorno tranquilo y rodeado de huerta. Sus especialidades son los arroces y las carnes a la brasa, que se pueden disfrutar tanto en su salón interior como en su terraza. Será sin duda una apertura al más puro estilo “Menjars de la Terra”, con un menú especial para la ocasión confeccionado por el equipo del restaurante oriolano.

La muestra se desplazará al día siguiente, martes 3 de marzo, hasta Torrevieja, al Mesón Las Jarras, que se ha consolidado como un establecimiento de referencia para quienes buscan una experiencia culinaria centrada en la cocina mediterránea. Con una decoración clásica de mesón y las jarras de barro que le dan nombre, el ambiente evoca tradición y calidez. Este negocio familiar, regentado por la familia Arenas Moya, ha logrado una sólida reputación, especialmente por sus arroces.

El miércoles 4 de marzo será el turno de Frasquitín, en Callosa de Segura, cuyos orígenes se remontan a 1940. Hoy en día, el equipo dirigido por Francisco y María Dolores han sabido recoger con trabajo y tesón el legado de sus antecesores y mantener una cocina con raíces, casera y de producto.

Ya el jueves 5 de marzo las jornadas llegarán hasta la localidad de Guardamar, al restaurante MiMo Gourmet, un nuevo proyecto personal del reconocido chef Miguel Montesinos, un apasionado de la cocina hecha con alma. Sus platos están vinculados a la tierra y ofrecen tradición y modernidad en cada bocado.

Por último, la semana la cerrará el viernes 6 de marzo el restaurante El Ángel, en Almoradí, todo un referente gastronómico en la localidad, donde llevan “cocinando la vida” desde 1966. Cuando se mezcla un buen producto, una cuidad elaboración y una gran profesionalidad, el resultado está garantizado. La jornada servirá de preámbulo al XI Congreso Nacional de la Alcachofa, que se celebra en la localidad ese mismo fin de semana.

La plena satisfacción de los 104 restaurantes que han participado en las temporadas anteriores, en el regreso de las jornadas gastronómicas más populares de la provincia, y la excelente respuesta del público, con cerca de 15.000 comensales que se han sentado ya a disfrutar de los menús especialmente elaborados para la ocasión, han hecho que organización, patrocinadores y colaboradores hayan apostado por repetir la experiencia.

La fórmula elegida para el regreso de unas jornadas gastronómicas, que marcaron una época en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado de la mano del periodista, escritor y gastrónomo Antonio González Pomata, viene superando a todas luces las expectativas más optimistas.

Cabe recordar que las jornadas están abiertas a cualquier persona que quiera participar y conocer las propuestas especialmente elaboradas por los restaurantes para la ocasión, y que no son más que una muestra de la rica y variada gastronomía que atesora la provincia de Alicante. Tan solo tienen que dirigirse a cualquiera de ellos y efectuar la oportuna reserva. Buen provecho.

Lunes, 2 de marzo

Las Brasas (Arneva-Orihuela)

Reservas: 647 89 70 20

Martes, 3 de marzo

Mesón Las Jarras (Torrevieja)

Reservas: 966 92 00 70

Miércoles, 4 de marzo

Frasquitín (Callosa de Segura)

Reservas: 965 31 04 46

www.frasquitin.com

Jueves, 5 de marzo

Mimo (Guardamar)

Reservas 634 18 24 23

www.mimogourmet.es

Viernes, 6 de marzo

El Ángel (Almoradí)

Reservas: 965 70 25 98