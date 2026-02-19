Descubre los menús de los restaurantes de «Menjars de la Terra» en la Vega Baja

La comarca de la Vega Baja ya está preparada para abrir las jornadas de «Menjars de la Terra» 2026 con la alcachofa como protagonista indiscutible. Del 2 al 6 de marzo, cinco municipios del sur de la provincia acogerán esta cita gastronómica que arranca el calendario del año poniendo el foco en el producto estrella de su huerta.

Orihuela, Torrevieja, Callosa de Segura, Guardamar y Almoradí serán escenario de una semana en la que cada día un restaurante diferente ofrecerá un menú exclusivo diseñado para la ocasión. Todos los establecimientos participantes tienen ya sus propuestas cerradas y listas para servirse en mesa, con la alcachofa como hilo conductor de cada elaboración.

La Vega Baja inaugura así la edición 2026 de «Menjars de la Terra» desde uno de sus grandes símbolos agrícolas. Su sabor intenso, su textura firme y su capacidad para adaptarse a todo tipo de recetas la convierten en un ingrediente versátil que atraviesa generaciones.

Cada restaurante ha preparado un menú especial en el que la alcachofa no será un simple acompañamiento, sino el eje sobre el que giran entrantes, principales e incluso guiños creativos. Recetas que miran a la tradición, pero también propuestas que exploran nuevas formas de trabajar un ingrediente humilde y sofisticado al mismo tiempo.

La inauguración tendrá lugar el lunes 2 de marzo en Las Brasas, en la pedanía oriolana de Arneva, en pleno entorno de huerta. El martes 3 la cita se trasladará a Torrevieja, al Mesón Las Jarras. El miércoles 4 será el turno de Frasquitín, en Callosa de Segura. El jueves 5 las jornadas llegarán a Guardamar, con MiMo Gourmet, y el viernes 6 se cerrará la semana en El Ángel, en Almoradí, municipio ligado al cultivo de la alcachofa.

Escaparate culinario

Más allá de la experiencia gastronómica, «Menjars de la Terra» vuelve a consolidarse como un escaparate del patrimonio culinario de la provincia. La iniciativa pone en valor el trabajo conjunto de agricultores y restauradores, impulsa el consumo de producto local y refuerza el vínculo entre el campo y la cocina.

Si algo define a la Vega Baja es la riqueza de su despensa. La combinación de una huerta fértil y la cercanía al mar ha dado forma a una cocina reconocible, variada y profundamente ligada al territorio. Con esta apertura de las jornadas 2026, la comarca demuestra que la alcachofa no es solo un cultivo más. Es identidad, es temporada y es el mejor punto de partida para celebrar la gastronomía local.

Si no quieres perderte la oportunidad de saborear la esencia de la Vega Baja y disfrutar de los menús especiales que ya han preparado los restaurantes participantes, realiza tu reserva directamente con cada establecimiento. Se recomienda hacerlo con antelación, ya que la demanda suele ser alta y las plazas son limitadas. Buen provecho.

Los menús de marzo

Lunes, 2 de marzo

Restaurante Las Brasas (Orihuela)

Cóctel de bienvenida:

- Jamón ibérico 75% Julián Martínez al corte

- Variedad de quesos

- Pinchos de mar y tierra (alcachofa con anchoas)

- Mordisquitos de tortilla de patatas

Entrantes:

- Ensaladilla rusa y brócoli

- Croquetas caseras de carrillera y gamba

- Flor de alcachofa con foie, aliñada con reducción de PX

- Huevo poché sobre nido de alcachofa salteada

- Ensalada de invierno con frutos rojos

Principal:

- Arroz con secreto de cerdo y alcachofas a la leña

Postre:

- Tarta tradicional de la abuela

Bodega:

- Vermut El Gallinero — Rojo / Blanco

- Vino Porta Regia D.O. Alicante — Tinto / Blanco

- Cerveza Estrella Levante

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 647 897 020

Martes, 3 de marzo

Mesón Las Jarras (Torrevieja)

Entrantes:

- Carpaccio de quisquilla

- Alcachofa rellena de calamar y gamba salteado con gulas al ajillo sobre coulis de tinta

- Ensalada de escarola con apio, alcachofa y boquerones en gabardina

Principal:

- Arroz al caldero con pescado (gallineta y corvina)

Postre:

- Tarta de turrón

Bodega:

- Vino blanco: Terreta Chardonnay D.O. Alicante

- Vino tinto: Terreta Monastrell D.O. Alicante

- Espumoso Heredad de Almizra

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 966 92 00 70

Miércoles, 4 de marzo

Frasquitín (Callosa de Segura)

Entrantes:

- Ensalada de alcachofas de la Vega Baja con salazones

- Alcachofas confitadas con jamón ibérico

- Las tortillas de alcachofas Frasquitín

- Alcachofas en flor

Principal:

- Caldo con pelotas de la abuela frasquitina

Segundo plato:

- Chuletas de carne a la brasa

Postre:

- Tortada de almendra casera

Bodega:

- Vino altos de Orihuela

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 965 31 04 46

Jueves, 5 de marzo

Restaurante MiMo Gourmet (Guardamar)

Entrantes:

- Tartar de quisquilla con gazpacho de alcachofa y perfume de mandarina

- Tatin de alcachofa salado con salmón ahumado en casa a la naranja y crema fresca

- Ensalada de tomate Raf y salazones curados en casa, anchoa y alcachofa

Principal:

- Arroz claro de los 3 puñaos

Segundo plato:

- Secreto ibérico a la brasa parmentier a lo pobre, morcilla de verano y gel laurel

Postre:

- Mona, chocolate y huevo

Bodega:

- Vino blanco Alceño

- Vino blanco fermentado en barrica

- Vino tinto Cruz de Alba Crianza Ribera del Duero

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 634 18 24 23

Viernes, 6 de marzo

Restaurante El Ángel (Almoradí)

Cóctel de bienvenida:

- Gilda con alcachofa en conserva y anchoa del Cantábrico

- Hueva en salazón con almendras tostadas

Entrantes:

- Marinera de alcachofas con sardina ahumada

- Alcachofa confitada con huevo de codorniz y trufa negra

- Calamar a la plancha con salteado de alcachofas y tomatitos secos

- Ensalada de tomate Raf y capellán

Plato al centro para elegir:

- Meloso de pulpo con alcachofas

- Bacalao al pil-pil con chips de alcachofas

Postre:

- Tarta tradicional de almendras

Bodega:

- La Viña de Mateo – Sauvignon blanc

- La Viña de Mateo – Monastrell (tinto)

- Moscatel dulce

- Cervezas Ámbar

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 965 70 25 98