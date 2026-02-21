La Vega Baja celebra su identidad gastronómica con la alcachofa

Tierna, con un corazón carnoso y un sabor que combina notas dulces y ligeramente amargas, la alcachofa se ha ganado un lugar de honor en la cocina local. No es casualidad que sea la protagonista de la primera jornada del año de «Menjars de la Terra», que del 2 al 6 de marzo recorrerá cinco restaurantes de la Vega Baja para celebrar la riqueza de la huerta y la creatividad de los chefs.

La inauguración será en el restaurante Las Brasas, en la pedanía de Arneva, Orihuela. «Para mí, la alcachofa es un producto estrella en la cocina: se puede preparar frita, al horno, cocida… y siempre está deliciosa», explica Sonia Rubio, gerente del restaurante. En su menú, preparado para la ocasión, el comensal encontrará un huevo poché sobre nido de alcachofa salteada, que combina la suavidad del huevo con el delicado sabor de la verdura, y un arroz con secreto de cerdo y alcachofas a la leña, un plato que refleja la personalidad de la cocina local: sencilla, potente y sabrosa.

El martes, la muestra se traslada a Mesón Las Jarras, en Torrevieja. Aquí, la alcachofa se reinventa en combinación con el mar. Tomás Arenas, propietario, describe el producto como «una verdura especial, con un sabor único y que se puede cocinar de mil maneras, incluso cruda. Para nosotros es una joya, y en temporada la incluimos en muchos platos». Entre sus propuestas destaca la alcachofa rellena de calamar y gamba salteado con gulas al ajillo sobre coulis de tinta, un juego de texturas y aromas.

En Callosa de Segura, Frasquitín rinde homenaje a la versatilidad de la alcachofa en la cocina de la Vega Baja. «Se puede comer de las más diversas y variadas formas, desde platos tradicionales hasta elaboraciones más vanguardistas», afirma Gema Simón, gerente del restaurante. Los comensales podrán disfrutar de una variedad de entrantes en los que este producto es el gran protagonista: alcachofas confitadas con jamón ibérico, tortillas de alcachofas o una ensalada de alcachofas con salazones, donde esta hortaliza conecta la intensidad de la tierra con la delicadeza del mar.

En Guardamar, desde MiMo Gourmet, Miguel Ángel Montesinos, chef y propietario, comenta que «aunque sea de temporada, este producto se puede mezclar con todo y conserva su sabor intacto». Su menú combina creatividad y elegancia con platos como tatin de alcachofa salado con salmón ahumado a la naranja y tartar de quisquilla con gazpacho de alcachofa y perfume de mandarina, transformando la alcachofa en un ingrediente protagonista de alta cocina.

El viernes, El Ángel en Almoradí cierra la semana por todo lo alto. Mariló Monera, chef y gerente, apunta que aparte de ser saludable, la usan en casi todos sus guisos durante prácticamente todo el año: «está riquísima de cualquier manera que la trabajemos». Entre sus creaciones destacan la marinera de alcachofas con sardina ahumada, la alcachofa confitada con huevo de codorniz y trufa negra y el meloso de pulpo con alcachofas, un plato que mezcla intensidad y suavidad, tradición y técnica, en el que la hortaliza se convierte en el alma del bocado.

Valor económico y social

Detrás de estas propuestas culinarias, la alcachofa de la Vega Baja sostiene un fuerte valor económico y social. Con unas 2.500 hectáreas dedicadas a su cultivo, la comarca es la principal productora de la Comunidad Valenciana y la segunda a nivel nacional. Casi el 50% de la producción se exporta, y la campaña genera alrededor de 7.000 empleos directos e indirectos, convirtiendo a la alcachofa en un motor del territorio que va más allá de la gastronomía: conecta paisaje, tradición y economía.

Más allá de los números, la alcachofa simboliza identidad y cultura gastronómica. En cada plato, desde las brasas de Orihuela hasta la creatividad de Guardamar, se refleja la huerta de la Vega Baja: un territorio fértil, lleno de historia, que da vida a sabores auténticos. Las jornadas «Menjars de la Terra» son la oportunidad perfecta para descubrir cómo este ingrediente humilde puede transformarse en protagonista de alta cocina, en un menú que mezcla textura, aroma y tradición.

Reservas

Si no quieres perderte la oportunidad de saborear la esencia de la Vega Baja y disfrutar de los menús especiales que ya han preparado los restaurantes participantes, realiza tu reserva directamente con cada establecimiento. Se recomienda hacerlo con antelación, ya que la demanda suele ser alta y las plazas son limitadas. Buen provecho.

Los menús de marzo

Lunes, 2 de marzo

Restaurante Las Brasas (Orihuela)

Cóctel de bienvenida:

- Jamón ibérico 75% Julián Martínez al corte

- Variedad de quesos

- Pinchos de mar y tierra (alcachofa con anchoas)

- Mordisquitos de tortilla de patatas

Entrantes:

- Ensaladilla rusa y brócoli

- Croquetas caseras de carrillera y gamba

- Flor de alcachofa con foie, aliñada con reducción de PX

- Huevo poché sobre nido de alcachofa salteada

- Ensalada de invierno con frutos rojos

Principal:

- Arroz con secreto de cerdo y alcachofas a la leña

Postre:

- Tarta tradicional de la abuela

Bodega:

- Vermut El Gallinero — Rojo / Blanco

- Vino Porta Regia D.O. Alicante — Tinto / Blanco

- Cerveza Estrella Levante

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 647 897 020

Martes, 3 de marzo

Mesón Las Jarras (Torrevieja)

Entrantes:

- Carpaccio de quisquilla

- Alcachofa rellena de calamar y gamba salteado con gulas al ajillo sobre coulis de tinta

- Ensalada de escarola con apio, alcachofa y boquerones en gabardina

Principal:

- Arroz al caldero con pescado (gallineta y corvina)

Postre:

- Tarta de turrón

Bodega:

- Vino blanco: Terreta Chardonnay D.O. Alicante

- Vino tinto: Terreta Monastrell D.O. Alicante

- Espumoso Heredad de Almizra

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 966 92 00 70

Miércoles, 4 de marzo

Frasquitín (Callosa de Segura)

Entrantes:

- Ensalada de alcachofas de la Vega Baja con salazones

- Alcachofas confitadas con jamón ibérico

- Tortillas de alcachofas Frasquitín

- Alcachofas en flor

Principal:

- Caldo con pelotas de la abuela frasquitina

Segundo plato:

- Chuletas de cordero a la brasa

Postre:

- Tortada de almendra casera

Bodega:

- Vino altos de Orihuela

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 965 31 04 46

Jueves, 5 de marzo

Restaurante MiMo Gourmet (Guardamar)

Entrantes:

- Tartar de quisquilla con gazpacho de alcachofa y perfume de mandarina

- Tatin de alcachofa salado con salmón ahumado en casa a la naranja y crema fresca

- Ensalada de tomate Raf y salazones curados en casa, anchoa y alcachofa

Principal:

- Arroz claro de los 3 puñaos

Segundo plato:

- Secreto ibérico a la brasa parmentier a lo pobre, morcilla de verano y gel laurel

Postre:

- Mona, chocolate y huevo

Bodega:

- Vino blanco Alceño

- Vino blanco fermentado en barrica

- Vino tinto Cruz de Alba Crianza Ribera del Duero

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 634 18 24 23

Viernes, 6 de marzo

Restaurante El Ángel (Almoradí)

Cóctel de bienvenida:

- Gilda con alcachofa en conserva y anchoa del Cantábrico

- Hueva en salazón con almendras tostadas

Entrantes:

- Marinera de alcachofas con sardina ahumada

- Alcachofa confitada con huevo de codorniz y trufa negra

- Calamar a la plancha con salteado de alcachofas y tomatitos secos

- Ensalada de tomate Raf y capellán

Plato al centro para elegir:

- Meloso de pulpo con alcachofas

- Bacalao al pil-pil con chips de alcachofas

Postre:

- Tarta tradicional de almendras

Bodega:

- La Viña de Mateo – Sauvignon blanc

- La Viña de Mateo – Monastrell (tinto)

- Moscatel dulce

- Cervezas Ámbar

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 965 70 25 98