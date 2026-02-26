Cinco restaurantes, una comarca y la alcachofa como embajadora

Si por algo destaca «Menjars de la Terra» es por su capacidad para poner en valor el producto local sin artificios y por elegir, con criterio, a los restaurantes que mejor saben representar la esencia culinaria de cada comarca. Cada edición escoge casas con personalidad, trayectoria y coherencia culinaria, capaces de interpretar el producto local desde su propio lenguaje.

Estos restaurantes diseñan un menú especial para la ocasión, pensado para rendir homenaje al ingrediente protagonista. En su paso por la Vega Baja, la alcachofa —emblema agrícola y gastronómico de la comarca— se convierte en hilo conductor de cinco propuestas diferentes, cinco formas de entender la cocina comarcal.

Este recorrido gastronómico comienza el lunes 2 de marzo en Las Brasas, ubicado en la pedanía de Arneva. Fiel al estilo «Menjars de la Terra», la apertura combinará producto, cercanía y sabor.

«Nuestra cocina es tradicional de antaño, en la que resaltan productos frescos y elaborados con todo su sabor» Sonia Rubio — Gerente de Las brasas

Especialistas en arroces y carnes a la brasa, en Las Brasas defienden una cocina «tradicional de antaño», basada en producto fresco de la tierra. «Nuestra cocina resalta los productos frescos y elaborados con todo su sabor. Nuestros platos estrella son los arroces a la leña, las pelotas, callos, mondongo y, como no, las carnes frescas a la brasa», explica Sonia Rubio, gerente del restaurante. Además, añade que las jornadas son «una oportunidad para dar a conocer los productos tan ricos que tenemos en la comarca y el trabajo que hacemos cada día».

«Resaltan nuestros arroces marineros, en especial el caldero con la receta tradicional de hace 50 años» Tomás Arenas — Propietario del Mesón Las Jarras

El martes 3 de marzo, la cita se traslada al municipio de Torrevieja, al Mesón Las Jarras. El espacio, con su estética clásica de mesón y jarras de barro, refuerza esa sensación de cocina sin artificios. «Nuestra cocina es tradicional mediterránea con producto de mercado y de temporada. En nuestra oferta resaltan los arroces marineros, en especial el caldero con la receta tradicional de hace 50 años», señala Tomás Arenas, propietario, quien también recalca la variedad de productos de huerta y de mar que distinguen a La Vega Baja. «Recuperar estas jornadas es un gran apoyo para el sector hostelero y el campo».

El miércoles 4 de marzo será el turno de Frasquitín, un nombre ligado a Callosa de Segura desde 1940. Aquí la cocina es herencia, pero también evolución controlada. «Frasquitín se define como una combinación de tradición, producto, calidad, pasión, técnica y el punto personal del chef», resume Gema Simón, gerente del establecimiento. Destaca la mezcla de sus excelentes productos huertanos con los platos de cuchara así como arroces. «Menjars es una excelente iniciativa para ensalzar nuestra rica gastronomía y manifestar nuestra idiosincrasia. Tiene que tener cada vez más envergadura y calado», sostiene la gerente.

«Frasquitín combina tradición, producto, calidad, pasión, técnica y el punto personal del chef» Gema Simón — Gerente de Frasquitín

El jueves 5 de marzo, en Guardamar, MiMo Gourmet aporta una lectura contemporánea del recetario comarcal. El chef Miguel Ángel Montesinos trabaja desde la proximidad, pero con mirada creativa. «Nuestra cocina utiliza productos y sabores de la Vega Baja para crear nuestra cocina de autor. El tartar de quisquilla define muy bien nuestro estilo, ya que utilizamos productos de la huerta y el mar», explica Montesinos. «Iniciativas así ponen en alza la gastronomía y nos permiten llegar a más gente».

«El tartar de quisquilla define muy bien nuestro estilo, ya que utilizamos productos de la huerta y el mar» Miguel Ángel Montesinos — Chef y propietario de MiMo Gourmet

El cierre, el viernes 6 de marzo, será en El Ángel, en Almoradí, referente desde 1966. Cocina tradicional, producto de cercanía y dominio del arroz definen su propuesta . «Cocina tradicional pero siempre con productos de cercanía como son nuestras alcachofas y todo tipo de verduras recién cortadas. Tenemos mucha suerte de vivir en un pueblo que cuida de su huerta», afirma Mariló Monera, chef y gerente. «Estas jornadas nos dan visibilidad. No dejéis de hacerlo».

«Nuestra cocina es tradicional pero siempre con productos de cercanía como son nuestras alcachofas» Mariló Monera — Chef y gerente de El Ángel

Cómo reservar tu mesa

Las jornadas están abiertas al público general. Solo tienes que reservar en cada restaurante para descubrir una muestra fiel de la gastronomía de la Vega Baja. Una cocina que nace de la tierra y que en esta ocasión, encuentra en la alcachofa su mejor embajadora. Buen provecho.

Los menús de marzo

Lunes, 2 de marzo

Restaurante Las Brasas (Orihuela)

Cóctel de bienvenida:

- Jamón ibérico 75% Julián Martínez al corte

- Variedad de quesos

- Pinchos de mar y tierra (alcachofa con anchoas)

- Mordisquitos de tortilla de patatas

Entrantes:

- Ensaladilla rusa y brócoli

- Croquetas caseras de carrillera y gamba

- Flor de alcachofa con foie, aliñada con reducción de PX

- Huevo poché sobre nido de alcachofa salteada

- Ensalada de invierno con frutos rojos

Principal:

- Arroz con secreto de cerdo y alcachofas a la leña

Postre:

- Tarta tradicional de la abuela

Bodega:

- Vermut El Gallinero — Rojo / Blanco

- Vino Porta Regia D.O. Alicante — Tinto / Blanco

- Cerveza Estrella Levante

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 647 897 020

Martes, 3 de marzo

Mesón Las Jarras (Torrevieja)

Entrantes:

- Carpaccio de quisquilla

- Alcachofa rellena de calamar y gamba salteado con gulas al ajillo sobre coulis de tinta

- Ensalada de escarola con apio, alcachofa y boquerones en gabardina

Principal:

- Arroz al caldero con pescado (gallineta y corvina)

Postre:

- Tarta de turrón

Bodega:

- Vino blanco: Terreta Chardonnay D.O. Alicante

- Vino tinto: Terreta Monastrell D.O. Alicante

- Espumoso Heredad de Almizra

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 966 92 00 70

Miércoles, 4 de marzo

Frasquitín (Callosa de Segura)

Entrantes:

- Ensalada de alcachofas de la Vega Baja con salazones

- Alcachofas confitadas con jamón ibérico

- Las tortillas de alcachofas Frasquitín

- Alcachofas en flor

Principal:

- Caldo con pelotas de la abuela frasquitina

Segundo plato:

- Chuletas de cordero a la brasa

Postre:

- Tortada de almendra casera

Bodega:

- Vino altos de Orihuela

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 965 31 04 46

Jueves, 5 de marzo

Restaurante MiMo Gourmet (Guardamar)

Entrantes:

- Tartar de quisquilla con gazpacho de alcachofa y perfume de mandarina

- Tatin de alcachofa salado con salmón ahumado en casa a la naranja y crema fresca

- Ensalada de tomate Raf y salazones curados en casa, anchoa y alcachofa

Principal:

- Arroz claro de los 3 puñaos

Segundo plato:

- Secreto ibérico a la brasa parmentier a lo pobre, morcilla de verano y gel laurel

Postre:

- Mona, chocolate y huevo

Bodega:

- Vino blanco Alceño

- Vino blanco fermentado en barrica

- Vino tinto Cruz de Alba Crianza Ribera del Duero

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 634 18 24 23

Viernes, 6 de marzo

Restaurante El Ángel (Almoradí)

Cóctel de bienvenida:

- Gilda con alcachofa en conserva y anchoa del Cantábrico

- Hueva en salazón con almendras tostadas

Entrantes:

- Marinera de alcachofas con sardina ahumada

- Alcachofa confitada con huevo de codorniz y trufa negra

- Calamar a la plancha con salteado de alcachofas y tomatitos secos

- Ensalada de tomate Raf y capellán

Plato al centro para elegir:

- Meloso de pulpo con alcachofas

- Bacalao al pil-pil con chips de alcachofas

Postre:

- Tarta tradicional de almendras

Bodega:

- La Viña de Mateo – Sauvignon blanc

- La Viña de Mateo – Monastrell (tinto)

- Moscatel dulce

- Cervezas Ámbar

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 965 70 25 98