Los fogones de «Menjars de la Terra» se encienden en la Vega Baja

Mañana arranca el recorrido gastronómico más esperado del calendario provincial. «Menjars de la Terra» inicia en la Vega Baja una semana en la que cada día tendrá nombre propio, cocina propia y un menú diseñado especialmente para la ocasión. Sin duda, es una invitación a reservar mesa y dejarse llevar por propuestas pensadas para mostrar lo mejor de cada casa.

Las Brasas, en Arneva, tiene ya todo listo para acoger la jornada inaugural. La experiencia comenzará con un cóctel de bienvenida que marca el tono: jamón ibérico al corte, quesos seleccionados, pinchos de mar y tierra y bocados clásicos como la tortilla de patatas. Después llegarán platos que combinan tradición y punto gourmet, como la flor de alcachofa con foie y reducción de PX o el huevo poché sobre nido salteado. El arroz con secreto de cerdo a la leña será el momento central, antes de cerrar con una tarta de la abuela que apela a la memoria.

Las Brasas, en Arneva, tiene ya todo listo para acoger la jornada inaugural de «Menjars de la Terra». / INFORMACIÓN

El martes, el protagonismo se traslada a Torrevieja, al Mesón Las Jarras. El menú arranca con un delicado carpaccio de quisquilla y continúa con una alcachofa rellena de calamar y gamba con gulas al ajillo sobre coulis de tinta. La ensalada de escarola con boquerones en gabardina aporta frescura antes del plato estrella: el arroz al caldero con gallineta y corvina, elaborado con la receta tradicional que distingue a la casa desde hace cinco décadas. El postre, tarta de turrón, mantiene el carácter mediterráneo del conjunto.

El martes la jornada se traslada al Mesón Las Jarras, en Torrevieja. / INFORMACIÓN

El miércoles será el turno de Frasquitín, en Callosa de Segura, uno de los nombres históricos del municipio. Su menú respira cocina de raíces. Ensalada de alcachofas con salazones, alcachofas confitadas con jamón ibérico, tortillas de la casa y alcachofas en flor componen un arranque variado y muy ligado a la huerta. El esperado caldo con pelotas de la abuela frasquitina será el eje de la jornada, seguido de chuletas de cordero a la brasa. La tortada de almendra casera pondrá el cierre con sabor tradicional.

El miércoles será el turno de Frasquitín, en Callosa de Segura. / INFORMACIÓN

El jueves, en Guardamar, MiMo Gourmet ofrecerá una lectura más contemporánea. El chef Miguel Ángel Montesinos propone una experiencia más creativa, donde técnica y producto dialogan. El tartar de quisquilla con gazpacho de alcachofa y perfume de mandarina abrirá el menú con frescura. La tatin salada con salmón ahumado en casa y la ensalada de tomate Raf con salazones continúan el recorrido. El arroz claro de los tres puñaos y el secreto ibérico a la brasa con parmentier completan una propuesta que combina tradición y cocina de autor. El postre, mona con chocolate y huevo, aporta un guiño festivo.

MiMo Gourmet en Guardamar ofrecerá una lectura más contemporánea. / INFORMACIÓN

La semana culminará el viernes en El Ángel, en Almoradí, un referente gastronómico que lleva décadas «cocinando la vida». La bienvenida incluirá gilda con alcachofa y anchoa y hueva en salazón con almendras tostadas. Después, marinera de alcachofas con sardina ahumada, alcachofa confitada con huevo de codorniz y trufa negra o calamar a la plancha con salteado de temporada. Como plato central, el comensal podrá elegir entre meloso de pulpo o bacalao al pil-pil con chips de alcachofa. El broche final será una tarta tradicional de almendras.

El Ángel, en Almoradí, es un referente gastronómico que lleva décadas «cocinando la vida». / INFORMACIÓN

Cinco días, cinco ambientes distintos y una misma idea: sentarse a la mesa y disfrutar sin prisas. «Menjars de la Terra» está abierto al público general y solo requiere una reserva previa en cada restaurante. La oportunidad es clara: probar menús diseñados en exclusiva y conocer la gastronomía que representa lo mejor de la Vega Baja. Mañana empiezan a servirse. Y la mesa ya está preparada. Buen provecho.

Los menús de marzo

Lunes, 2 de marzo

Restaurante Las Brasas (Orihuela)

Cóctel de bienvenida:

- Jamón ibérico 75% Julián Martínez al corte

- Variedad de quesos

- Pinchos de mar y tierra (alcachofa con anchoas)

- Mordisquitos de tortilla de patatas

Entrantes:

- Ensaladilla rusa y brócoli

- Croquetas caseras de carrillera y gamba

- Flor de alcachofa con foie, aliñada con reducción de PX

- Huevo poché sobre nido de alcachofa salteada

- Ensalada de invierno con frutos rojos

Principal:

- Arroz con secreto de cerdo y alcachofas a la leña

Postre:

- Tarta tradicional de la abuela

Bodega:

- Vermut El Gallinero — Rojo / Blanco

- Vino Porta Regia D.O. Alicante — Tinto / Blanco

- Cerveza Estrella Levante

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 647 897 020

Martes, 3 de marzo

Mesón Las Jarras (Torrevieja)

Entrantes:

- Carpaccio de quisquilla

- Alcachofa rellena de calamar y gamba salteado con gulas al ajillo sobre coulis de tinta

- Ensalada de escarola con apio, alcachofa y boquerones en gabardina

Principal:

- Arroz al caldero con pescado (gallineta y corvina)

Postre:

- Tarta de turrón

Bodega:

- Vino blanco: Terreta Chardonnay D.O. Alicante

- Vino tinto: Terreta Monastrell D.O. Alicante

- Espumoso Heredad de Almizra

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 966 92 00 70

Miércoles, 4 de marzo

Frasquitín (Callosa de Segura)

Entrantes:

- Ensalada de alcachofas de la Vega Baja con salazones

- Alcachofas confitadas con jamón ibérico

- Las tortillas de alcachofas Frasquitín

- Alcachofas en flor

Principal:

- Caldo con pelotas de la abuela frasquitina

Segundo plato:

- Chuletas de cordero a la brasa

Postre:

- Tortada de almendra casera

Bodega:

- Vino altos de Orihuela

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 965 31 04 46

Web

Jueves, 5 de marzo

Restaurante MiMo Gourmet (Guardamar)

Entrantes:

- Tartar de quisquilla con gazpacho de alcachofa y perfume de mandarina

- Tatin de alcachofa salado con salmón ahumado en casa a la naranja y crema fresca

- Ensalada de tomate Raf y salazones curados en casa, anchoa y alcachofa

Principal:

- Arroz claro de los 3 puñaos

Segundo plato:

- Secreto ibérico a la brasa parmentier a lo pobre, morcilla de verano y gel laurel

Postre:

- Mona, chocolate y huevo

Bodega:

- Vino blanco Alceño

- Vino blanco fermentado en barrica

- Vino tinto Cruz de Alba Crianza Ribera del Duero

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 634 18 24 23

Web

Viernes, 6 de marzo

Restaurante El Ángel (Almoradí)

Cóctel de bienvenida:

- Gilda con alcachofa en conserva y anchoa del Cantábrico

- Hueva en salazón con almendras tostadas

Entrantes:

- Marinera de alcachofas con sardina ahumada

- Alcachofa confitada con huevo de codorniz y trufa negra

- Calamar a la plancha con salteado de alcachofas y tomatitos secos

- Ensalada de tomate Raf y capellán

Plato al centro para elegir:

- Meloso de pulpo con alcachofas

- Bacalao al pil-pil con chips de alcachofas

Postre:

- Tarta tradicional de almendras

Bodega:

- La Viña de Mateo – Sauvignon blanc

- La Viña de Mateo – Monastrell (tinto)

- Moscatel dulce

- Cervezas Ámbar

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 965 70 25 98