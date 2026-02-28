Los fogones de «Menjars de la Terra» se encienden en la Vega Baja
Cinco restaurantes, cinco menús exclusivos y una semana para sentarse a la mesa y descubrir lo mejor de la cocina comarcal
Mañana arranca el recorrido gastronómico en Las Brasas, ubicado en la pedanía de Arneva (Orihuela)
Mañana arranca el recorrido gastronómico más esperado del calendario provincial. «Menjars de la Terra» inicia en la Vega Baja una semana en la que cada día tendrá nombre propio, cocina propia y un menú diseñado especialmente para la ocasión. Sin duda, es una invitación a reservar mesa y dejarse llevar por propuestas pensadas para mostrar lo mejor de cada casa.
Las Brasas, en Arneva, tiene ya todo listo para acoger la jornada inaugural. La experiencia comenzará con un cóctel de bienvenida que marca el tono: jamón ibérico al corte, quesos seleccionados, pinchos de mar y tierra y bocados clásicos como la tortilla de patatas. Después llegarán platos que combinan tradición y punto gourmet, como la flor de alcachofa con foie y reducción de PX o el huevo poché sobre nido salteado. El arroz con secreto de cerdo a la leña será el momento central, antes de cerrar con una tarta de la abuela que apela a la memoria.
El martes, el protagonismo se traslada a Torrevieja, al Mesón Las Jarras. El menú arranca con un delicado carpaccio de quisquilla y continúa con una alcachofa rellena de calamar y gamba con gulas al ajillo sobre coulis de tinta. La ensalada de escarola con boquerones en gabardina aporta frescura antes del plato estrella: el arroz al caldero con gallineta y corvina, elaborado con la receta tradicional que distingue a la casa desde hace cinco décadas. El postre, tarta de turrón, mantiene el carácter mediterráneo del conjunto.
El miércoles será el turno de Frasquitín, en Callosa de Segura, uno de los nombres históricos del municipio. Su menú respira cocina de raíces. Ensalada de alcachofas con salazones, alcachofas confitadas con jamón ibérico, tortillas de la casa y alcachofas en flor componen un arranque variado y muy ligado a la huerta. El esperado caldo con pelotas de la abuela frasquitina será el eje de la jornada, seguido de chuletas de cordero a la brasa. La tortada de almendra casera pondrá el cierre con sabor tradicional.
El jueves, en Guardamar, MiMo Gourmet ofrecerá una lectura más contemporánea. El chef Miguel Ángel Montesinos propone una experiencia más creativa, donde técnica y producto dialogan. El tartar de quisquilla con gazpacho de alcachofa y perfume de mandarina abrirá el menú con frescura. La tatin salada con salmón ahumado en casa y la ensalada de tomate Raf con salazones continúan el recorrido. El arroz claro de los tres puñaos y el secreto ibérico a la brasa con parmentier completan una propuesta que combina tradición y cocina de autor. El postre, mona con chocolate y huevo, aporta un guiño festivo.
La semana culminará el viernes en El Ángel, en Almoradí, un referente gastronómico que lleva décadas «cocinando la vida». La bienvenida incluirá gilda con alcachofa y anchoa y hueva en salazón con almendras tostadas. Después, marinera de alcachofas con sardina ahumada, alcachofa confitada con huevo de codorniz y trufa negra o calamar a la plancha con salteado de temporada. Como plato central, el comensal podrá elegir entre meloso de pulpo o bacalao al pil-pil con chips de alcachofa. El broche final será una tarta tradicional de almendras.
Cinco días, cinco ambientes distintos y una misma idea: sentarse a la mesa y disfrutar sin prisas. «Menjars de la Terra» está abierto al público general y solo requiere una reserva previa en cada restaurante. La oportunidad es clara: probar menús diseñados en exclusiva y conocer la gastronomía que representa lo mejor de la Vega Baja. Mañana empiezan a servirse. Y la mesa ya está preparada. Buen provecho.
Los menús de marzo
Lunes, 2 de marzo
Restaurante Las Brasas (Orihuela)
Cóctel de bienvenida:
- Jamón ibérico 75% Julián Martínez al corte
- Variedad de quesos
- Pinchos de mar y tierra (alcachofa con anchoas)
- Mordisquitos de tortilla de patatas
Entrantes:
- Ensaladilla rusa y brócoli
- Croquetas caseras de carrillera y gamba
- Flor de alcachofa con foie, aliñada con reducción de PX
- Huevo poché sobre nido de alcachofa salteada
- Ensalada de invierno con frutos rojos
Principal:
- Arroz con secreto de cerdo y alcachofas a la leña
Postre:
- Tarta tradicional de la abuela
Bodega:
- Vermut El Gallinero — Rojo / Blanco
- Vino Porta Regia D.O. Alicante — Tinto / Blanco
- Cerveza Estrella Levante
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 647 897 020
Martes, 3 de marzo
Mesón Las Jarras (Torrevieja)
Entrantes:
- Carpaccio de quisquilla
- Alcachofa rellena de calamar y gamba salteado con gulas al ajillo sobre coulis de tinta
- Ensalada de escarola con apio, alcachofa y boquerones en gabardina
Principal:
- Arroz al caldero con pescado (gallineta y corvina)
Postre:
- Tarta de turrón
Bodega:
- Vino blanco: Terreta Chardonnay D.O. Alicante
- Vino tinto: Terreta Monastrell D.O. Alicante
- Espumoso Heredad de Almizra
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 966 92 00 70
Miércoles, 4 de marzo
Frasquitín (Callosa de Segura)
Entrantes:
- Ensalada de alcachofas de la Vega Baja con salazones
- Alcachofas confitadas con jamón ibérico
- Las tortillas de alcachofas Frasquitín
- Alcachofas en flor
Principal:
- Caldo con pelotas de la abuela frasquitina
Segundo plato:
- Chuletas de cordero a la brasa
Postre:
- Tortada de almendra casera
Bodega:
- Vino altos de Orihuela
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 965 31 04 46
Jueves, 5 de marzo
Restaurante MiMo Gourmet (Guardamar)
Entrantes:
- Tartar de quisquilla con gazpacho de alcachofa y perfume de mandarina
- Tatin de alcachofa salado con salmón ahumado en casa a la naranja y crema fresca
- Ensalada de tomate Raf y salazones curados en casa, anchoa y alcachofa
Principal:
- Arroz claro de los 3 puñaos
Segundo plato:
- Secreto ibérico a la brasa parmentier a lo pobre, morcilla de verano y gel laurel
Postre:
- Mona, chocolate y huevo
Bodega:
- Vino blanco Alceño
- Vino blanco fermentado en barrica
- Vino tinto Cruz de Alba Crianza Ribera del Duero
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 634 18 24 23
Viernes, 6 de marzo
Restaurante El Ángel (Almoradí)
Cóctel de bienvenida:
- Gilda con alcachofa en conserva y anchoa del Cantábrico
- Hueva en salazón con almendras tostadas
Entrantes:
- Marinera de alcachofas con sardina ahumada
- Alcachofa confitada con huevo de codorniz y trufa negra
- Calamar a la plancha con salteado de alcachofas y tomatitos secos
- Ensalada de tomate Raf y capellán
Plato al centro para elegir:
- Meloso de pulpo con alcachofas
- Bacalao al pil-pil con chips de alcachofas
Postre:
- Tarta tradicional de almendras
Bodega:
- La Viña de Mateo – Sauvignon blanc
- La Viña de Mateo – Monastrell (tinto)
- Moscatel dulce
- Cervezas Ámbar
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 965 70 25 98
